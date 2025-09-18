TikTok a blocat crearea a sute de mii de conturi de tip spam în Republica Moldova, înainte alegerilor din 28 septembrie

Platforma TikTok a prevenit peste 2,2 milioane de aprecieri false, peste 1,4 milioane de cereri false de urmărire și a blocat crearea a peste 250.000 de conturi de tip spam în Republica Moldova, în contextul alegerilor parlamentare din această toamnă.

Totodată, TikTok a eliminat peste 100.000 de conturi false, peste 1,3 milioane de aprecieri false și peste 1,6 milioane de urmăritori falși, arată datele Centrului Electoral, entitate creată în august curent de TikTok în parteneriat cu autoritatea electorală centrală a R. Moldova, scrie Radio Moldova.

Pe toată perioada 1 iulie-9 septembrie, pentru a proteja comunitatea locală de dezinformări, TikTok a eliminat 4.519 materiale care au încălcat regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială. Peste 96,5% dintre aceste materiale au fost eliminate înainte ca cineva să le raporteze.

Totodată, agențiile guvernamentale din Republica Moldova pot raporta conținut către TikTok prin canalele oficiale disponibile.

„Din conținutul și conturile raportate între 1 iulie și 12 septembrie prin aceste canale, 58% au fost eliminate sau restricționate pentru încălcarea regulilor”, mai informează Centrul Electoral.

Potrivit aceleiași surse, în august și septembrie 2025, TikTok a eliminat patru operațiuni de influență ascunsă care vizau publicul din Republica Moldova cu un conținut politic, ridicând la șapte numărul total de rețele destructurate în 2025 și care au vizat în mod special publicul moldovean.