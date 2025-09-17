search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
Cine este moldoveanul asociat cu mituirea șefilor ELCEN. Are afaceri cu LukOil, contracte cu statul și un palat de 6 milioane de euro în București

Publicat:

Victor Slivinschi, un tânăr de 40 de ani originar din Republica Moldova, a construit în ultimele două decenii un adevărat imperiu de afaceri cu ramificații puternice în România, afaceri legate de giganți precum LukOil, dar și de contracte masive cu statul român. 

Victor Slivinschi, moldoveanul asociat cu mituirea șefilor ELCEN FOTO: Observatorul de Nord
Victor Slivinschi, moldoveanul asociat cu mituirea șefilor ELCEN FOTO: Observatorul de Nord

Numele familiei a intrat recent în atenția opiniei publice după ce fratele său, Valeriu, a fost acuzat că ar fi dat mită conducerii ELCEN, principalul producător de energie termică din Capitală.

Victor Slivinschi nu și-a construit rețeaua de firme singur. Fratele său, Valeriu (36 de ani), și sora Victoria i-au fost parteneri în expansiunea afacerilor. Valeriu ar fi suspectat că a oferit mită conducerii ELCEN pentru urgentarea unor plăți către firmele familiei.

ELCEN, companie care asigură peste 90% din necesarul de termoficare al Bucureștiului, a fost vizată de procurorii DNA, care au făcut 8 percheziții în București și Ilfov. Una dintre firmele vizate a fost chiar ELCEN.

Tentative de carieră politică și primele afaceri

Victor Slivinschi a apărut în spațiul public încă din 2005, când, la doar 21 de ani, a candidat ca independent la alegerile parlamentare din Republica Moldova, cu un mesaj electoral în limba rusă, critic față de NATO și SUA. A mai încercat de două ori să intre în politică, în 2009, prin partide conduse de foști premieri prorusi, însă fără succes.

În 2007 a fondat la Chișinău compania Turboenergy Power SRL, care își propunea să ofere servicii de reparații și întreținere în domenii precum energetică, petrochimie și construcții civile.

Intrarea pe piața din România și colaborarea cu LukOil

În 2012, Slivinschi a deschis prima firmă în România - SV Metex Europe SRL, cu sediul la Târgoviște. În 2016, compania a prins contracte cu LukOil, căreia îi vinde piese de schimb și servicii de reparații.

Firma a sponsorizat chiar și o echipă de fotbal din liga secundă turcă, Fethiyespor, cu 100.000 de euro. Presa turcă l-a descris atunci drept „tânărul afacerist rus Victor Slivinschi”.

Contracte de milioane cu statul român

Afacerile familiei au crescut rapid. Turboenergy Power Chișinău – Sucursala Târgoviște a obținut contracte consistente cu instituții publice din România. Doar între 2019 și 2021 a semnat șapte contracte cu ELCEN, în valoare de aproape 9 milioane de lei.

Citește și: Directorul general și directorul comercial al ELCEN, sub control judiciar pentru luare de mită de peste 1,5 milioane de euro

În 2025, compania a primit alte contracte cu ELCEN și Termoenergetica, în valoare totală de 76 de milioane de lei. Tot atunci, cifra de afaceri a ajuns la peste 117 milioane de lei, cu un profit de aproape 23,5 milioane.

Printre clienții firmei s-au numărat și Petrotel Lukoil, Rompetrol, Veolia Energie, Hidrocentrala Stânca-Costești și chiar Strabag, la construcția Catedralei Mântuirii Neamului.

Strategia firmelor cu pierderi transformate în profit

Frații Slivinschi au preluat în 2019 o parte din firma Energofor SRL, care raporta pierderi semnificative. După preluare, compania a ajuns la un profit de peste 11 milioane de lei, datorită contractelor cu bani publici.

Frații Victor și Valeriu Slivinschi FOTO: Facebook
Frații Victor și Valeriu Slivinschi FOTO: Facebook

Aceeași strategie a fost aplicată și în cazul altor firme, precum Celin SRL, preluată în 2020 și adusă rapid pe profit, câștigând chiar un contract de 3,8 milioane de euro pentru un proiect finanțat de Banca Mondială.

„Raidul” asupra uzinei militare Topaz

În Republica Moldova, Victor Slivinschi a încercat să preia Uzina Topaz, deținută de compania rusă ODK, parte a industriei militare Rostec. Fabrica, aflată sub sancțiuni internaționale, producea componente pentru avioane militare și civile.

Presa de peste Prut scria că Slivinschi caută sprijin politic pentru această preluare, chiar și din partea oamenilor lui Vladimir Plahotniuc. Între timp, procurorii ruși au deschis o anchetă privind spălarea de bani prin intermediul uzinei.

Palatul din București

În 2024, Slivinschi a cumpărat Palatul Woroniecki, situat vizavi de Ambasada Federației Ruse din București, evaluat la 6 milioane de euro. Achiziția a fost făcută prin firma Prime Palace Woroniecki SRL, deschisă în același an.

Victor Slivinschi are legături puternice și în Turcia, prin cumnatul său, Kenan Uzgur. Acesta este și consilierul său și a participat la evenimentele de sponsorizare ale echipei Fethiyespor. Presa locală relata în 2019 că „omul de afaceri rus Victor Slivinschi” intenționa să investească în regiunea Fethiye.

