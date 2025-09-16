13 moldoveni pro-ruși, surprinși într-un hotel din Iași în timp ce făceau campanie pentru Igor Dodon. Grupul a plecat peste noapte din România

Un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova, considerați susținători ai fostului președinte pro-rus Igor Dodon, a fost surprins la Hotelul Internațional din Iași în timp ce suna alegători de peste Prut pentru a-i convinge să voteze la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cursul nopții, toți au părăsit în grabă România, deși aveau rezervări până pe 26 septembrie.

Polițiștii ieșeni au fost sesizați luni cu privire la activități suspecte desfășurate de grupul de cetățeni basarabeni. Potrivit unei surse din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, citată de G4Media, aceștia ar fi sunat alegători din Republica Moldova pentru a-i determina să susțină Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon.

„Concluzia a fost că sunau în Republica Moldova pentru a obține sprijin în favoarea lui Dodon, lucru care este interzis pe teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Secret de la ei este atent la astfel de demersuri și de aceea s-au gândit să o facă din România”, a declarat sursa.

Laptopuri, căști și o sală de conferințe închiriată până după alegeri

Cei 13 basarabeni rezervaseră de mai multe zile camere la Hotelul Internațional din Iași și închiriaseră și sala de conferințe „Armonia” până pe 26 septembrie, cu două zile înaintea scrutinului. Potrivit sursei citate, ei erau echipați cu laptopuri și căști și au lucrat în echipă pentru a contacta alegători din Republica Moldova.

Deși polițiștii i-au legitimat și le-au adresat întrebări, aceștia nu i-au putut sancționa, în lipsa unui cadru legal.

Plecare în grabă după intervenția poliției

În noaptea de 15 spre 16 septembrie, grupul s-a decazat, a achitat integral costurile de cazare, estimate la aproape 100.000 de lei și a părăsit România.

Plecarea precipitată a fost considerată suspectă de anchetatori, mai ales că rezervaseră sala de conferințe până aproape de ziua votului. Potrivit surselor, liderii grupului ar fi Serghei Medic, un fost polițist din Chișinău, și Evghenii Ceban, un tânăr vorbitor doar de limbă rusă, cu studii în Marea Britanie.

După sosirea polițiștilor, grupul a apelat la un avocat din Iași, însă acesta a refuzat să comenteze situația atunci când a fost contactat de G4Media.