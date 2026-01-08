Sorana Cîrstea n-a suflat în fața Arynei Sabalenka. Bielorusa, declarație arogantă, după ce i-a lăsat româncei doar șase game-uri

În optimile de finală ale turneului de la Brisbane, Sorana Cîrstea, 35 de ani, numărul 41 mondial, a avut parte, în zorii acestei zile, de cel mai greu adversar: lidera clasamentului WTA, Aryna Sabalenka (27 de ani).

Jucătoarea din Belarus s-a impus categoric, cu un dublu 6-3, după o oră și 19 minute de joc, scrie site-ul oficial al WTA. Statistica meciului care i-a adus româncei 19.909 dolari și 60 de puncte WTA o puteți găsi AICI.

Campioana en-titre de la Brisbane este o sperietoare, având 34 de victorii din 36 de apariții la competițiile australiene, însă, la întâlnirile directe, Sorana Cîrstea stătea destul de bine.

Din cele două dueluri precedente, sportiva noastră a câștigat unul (6-4, 6-4, Miami 2023), iar adversara sa, pe celălalt (6-4, 6-3, Madrid 2023).

Practic, Sabalenka avea palmares negativ cu Sorana pe hard. La final, Sabalenka a declarat arogantă că nu-și amintește de acel meci, jucat pe suprafață dură.

„Nu-mi amintesc ultimul nostru meci pe teren dur. Probabil că există un motiv întemeiat”, a spus Sabalenka în interviul ei de pe teren.

Apoi, a încercat să o dreagă, dându-i o „caldă” Soranei: „Este o jucătoare incredibilă, care mă împinge mereu foarte tare. Sunt super-fericită că am reușit să închid acest meci în două seturi”.