Liderul puterii de la Chișinău avertizează: votul pentru unire cu România nu va întruni numărul necesar

Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PA) și președintele Parlamentului moldovean, afirmă că își va da votul pentru unire în cazul unui plebiscit, dar avertizează că ar putea să nu întrunească numărul necesar de voturi.

„Dacă ar fi astfel de exercițiu și eu aș avea posibilitatea, eu aș vota-da, dar vă amintesc că doamna Sandu a răspuns la o întrebare și a continuat, explicând că în condițiile actuale ideea integrării este primordială, este mai fezabilă și că sondajele arată un anumit nivel de suport în cazul referendumului și cred că este periculos, și iresponsabil atunci când vezi lucrul ăsta că există mare probabilitate din păcate ca el să nu întrunească un număr necesar, să compromiți această idee”, a afirmat Igor Grosu a afirmat în cadrul unei emisiuni de la PRO TV Chișinău.

Precizările liderei de la Chișinău

Cu o zi mai devreme, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, precizând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța. Lidera de la Chișinău a făcut precizările după ce, recent, a declarat că va susține unificarea în cazul unui referendum.

,,Ceea ce îmi doresc eu pentru Republica Moldova este să fim în pace și siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea la Uniunea Europeană sau, eventual, ar putea fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru prima opțiune avem sprijinul majorității cetățenilor, lucru pe care l-am văzut la referendum. Pentru a doua opțiune, care ne-ar putea garanta atât pacea, cât și apartenența la lumea liberă, nu există, deocamdată, o majoritate. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”, a afirmat Maia Sandu după ce, recent, într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici că dacă ,,Dacă am avea un referendum, aş vota pentru reunirea cu România”.

Votul altui lider moldovean

La scurt timp, premierul Alexandru Munteanu a susținut că va vota pentru unirea țării sale cu România în cazul unui referendum.

„Este o decizie personală. Eu, Alexandru Munteanu, aș vota pentru”, a subliniat prim-ministrul moldovean.

Dar șeful Cabinetului de miniștri de la Chișinău a menționat că va depune toate eforturile pentru ca țara sa, candidată la Uniunea Europeană, să își atingă obiectivul de a deveni membră cu drepturi depline.

„Ca prim-ministru al Republicii Moldova, care este un manager și trebuie să îndeplinească voința majorității populației Republicii Moldova, majoritate care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, voi face tot ce este în posibilitățile mele și, în limita cunoștințelor mele, voi depune toate eforturile pentru a obține acest obiectiv. Să avem și noroc. Cred că facem deja tot ce este necesar și chiar mai mult. Consider că acesta este cel mai important lucru pentru noi, deocamdată”, a conchis premierul.