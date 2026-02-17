Chivu a băgat-o în criză pe Juventus. În Liga Campionilor, „Bătrâna Doamnă” a fost desfigurată la Istanbul

După 2-3 cu Inter sâmbătă, în Serie A, Juventus Torino a acuzat șocul și s-a prăbușit marți seară, la Istanbul, în manșa-tur a play-ff-ului din Liga Campionilor la fotbal. Galatasaray s-a impus cu 5-2, a doua cea mai drastică înfrângere suferită în istorie, în cupele europene, de gruparea piemonteză.

În infernul de pe arena „Ali Sami Yen” din Istanbul, bianconerii conduceau cu 2-1 la pauză datorită unei duble reușite de olandezul Koopmeiners, dar în repriza a doua au fost copleșiți de golurile marcate de Lang (două), Sanchez și Boey.

Juventus a terminat jocul în 10 oameni. Columbianul Juan Cabal a fost eliminat în minutul 67.

Cea mai usturătoarea bătaie luată de Juve a venit acum mulți ani. Meciul Wiener Sportklub-Juventus s-a terminat cu scorul de 7-0. Era runda preliminară a Cupei Europene, jucată pe 1 octombrie 1958, pe Prater din Viena.

După victoria cu 3-1 în prima manșă, de la Torino, manșa secundă ar fi trebuit, teoretic, să fie mai ușoară. În schimb, s-a dovedit a fi un coșmar: înfrângere cu 7-0, cu patru goluri marcate de Hameri.

Programul play-off-ului

Marți

Galatasaray - Juventus 5-2

Benfica - Real Madrid (22:00)

Dortmund - Atalanta (22:00)

AS Monaco - PSG (22:00)

Miercuri

Qarabag - Newcastle (19:45)

Bodo/Glimt - Inter (22:00)

FC Brugges - Atletico Madrid (22:00)

Olympiakos - Leverkusen (22:00)