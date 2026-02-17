Băsescu: „Subiectul alegerilor din 2024 nu mai e de actualitate în SUA, dar românii trebuie să știe de ce li s-a anulat votul”

Traian Băsescu a vorbit marți seară, la postul B1 TV, despre vizita președintelui Nicușor Dan în Statele Unite, unde șeful statului urmează să participe la Consiliul Păcii organizat de Donald Trump. Fostul președinte a evaluat posibilitatea ca deplasarea să clarifice poziția administrației americane cu privire la anularea alegerilor din România din 2024.

Întrebat, în emisiunea News Pass, dacă Nicușor Dan ar putea risipi eventualele dubii ale Washingtonului privind anularea scrutinului, Traian Băsescu, fostul șef al statului a subliniat că tema nu mai pare să se afle pe agenda administrației americane.

„Nu cred că acum va fi ocazia să se întâmple acest lucru, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este un subiect de actualitate. Dacă ar fi fost de actualitate și acum, l-am fi auzit la Munchen, subiectul ridicat în discursul Secretarului de Stat”, a spus fostul președinte.

Băsescu a explicat că, în timp ce în Europa a existat sprijin pentru anularea primului tur, în relația cu Statele Unite subiectul pare să se estompeze:

„Deci cred că, ușor-ușor, problema aceasta se estompează în relația cu Statele Unite, iar în Europa a fost foarte mult suport pentru a susține necesitatea anulării primului tur al alegerilor. Deci ușor-ușor această problemă dispare din condiționările externe, în schimb, rămâne o mare problemă internă, care va trebui rezolvată într-un fel sau altul. Un raport… românii care au votat trebuie să știe de ce li s-a anulat votul.”

Tema anulării alegerilor, tot mai puțin prezentă în plan extern

Potrivit lui Băsescu, absența subiectului din discursurile oficialilor americani indică faptul că tensiunile generate de anularea alegerilor din 2024 nu mai reprezintă o prioritate diplomatică pentru Washington. În schimb, fostul președinte consideră că problema rămâne una internă, care necesită explicații clare pentru electorat.

Vizita lui Nicușor Dan în SUA, spune Băsescu, nu pare să aibă potențialul de a schimba această percepție, întrucât tema nu mai figurează printre preocupările majore ale partenerilor americani.