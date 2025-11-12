Șeful SPPS din Republica Moldova, fostul bodyguard al Maiei Sandu, a demisionat. Președinta a semnat decretul

Șeful Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și unul dintre adjuncții săi, Vitalie Lupașcu, au renunțat la funcții, iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele în acest sens în data de 11 noiembrie.

Conform decretelor făcute publice pe site-ul Președinției de la Chișinău, cei doi au depus cereri de demisie.

Vasile Popa, care a fost anterior bodyguardul Maiei Sandu, a fost numit director al SPPS în data de 1 noiembrie 2023, printr-un decret semnat de președinta Republicii Moldova.

În perioada decembrie 2020 și noiembrie 2023, el a ocupat funcția de șef adjunct al SPPS.

Vasile Popa este soțul președintei fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău, Zinaida Popa, care a comentat plecarea soțului său de la conducerea acestei structuri.

,,Este o binecuvântare pentru familia mea, pentru soțul meu care nu mai are obligația prin lege să apere demnitatea și onoarea cuiva și așa se întâmplă că vine momentul când numai trebuie să lupți cu răul și să urmărești cum răul, singur, se autodistruge, asta este realitatea. Eu sunt recunoscătoare Domnului pentru absolut tot”, a afirmat Zinaida Popa.

Mai mult, ea a subliniat într-o înregistrare video că ,,Moldova o să mai viseze la un așa conducător excepțional, cum este soțul meu”.