Sâmbătă, 8 Noiembrie 2025
Adevărul
Anca Dragu, printre membrii noului Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova

Președinta Maia Sandu a semnat vineri decretul pentru constituirea noului Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova (CNS), structură care va coordona şi monitoriza politicile naționale de securitate.

Anca Dragu conduce din 2023 BNM. FOTO: Bnm.md
Potrivit decretului, în componența CNS vor figura: Igor Grosu (președintele Parlamentului), Alexandru Munteanu (prim‑ministru), Lilian Carp (președinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională), Anatolie Nosatîi (ministrul Apărării), Daniella Misail‑Nichitin (ministra Afacerilor Interne), Alexandru Musteaţa (șeful Serviciului de Informații și Securitate), Alexandru Machidon (procurorul general interimar) şi Anca Dragu (guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei). 

De asemenea, fac parte și vicepremierul pentru Integrare Europeană Cristina Gherasimov, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popşoi, vicepremierul pentru Reintegrare Valeriu Chiveri, ministrul Justiției Vladislav Cojuhari, ministrul Finanțelor Andrian Gavriliţa, președinta Comisiei juridice a Parlamentului Veronica Roşca, directorul Centrului Național de Management al Crizelor Serghei Diaconu şi secretarul general al Guvernului Alexei Buzu.

Condus de președintele țării

Consiliul va fi condus de lidera de la Chișinău, Maia Sandu, iar funcţia de secretar va fi ocupată de consilierul prezidenţial în domeniul Apărării şi Securităţii Naţionale, Stanislav Secrieru,

Decretul prevede că CNS îşi va desfăşura activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii privind securitatea naţională şi a propriului regulament.

În acelaşi timp, prin actul semnat a fost abrogat decretul din 12 septembrie 2023 privind ,,Consiliul Suprem de Securitate”.

Iniţiativa legislativă pentru reconfigurarea structurii a fost propusă în mai 2025 de deputatul PAS Lilian Carp, urmărind ca noul consiliu să deţină competenţe mai ample, inclusiv sancţiuni penale pentru neimplementarea deciziilor sale.

Actul a fost votat de fostul Parlament de la Chișinău, cu puțin timp înainte de încheierea activității sale. 

Reprezentanţii administraţiei de la Chişinău spun că noua structură va consolida capacităţile de reacţie în domeniu.

Republica Moldova

