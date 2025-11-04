search
Marți, 4 Noiembrie 2025
Maia Sandu, la Bruxelles: Discuții cu liderii europeni despre procesul de aderare al Republicii Moldova la UE

Publicat:

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, se află pe 4 noiembrie la Bruxelles, unde are planificate mai multe întrevederi cu liderii europeni pentru a discuta despre procesul de aderare al țării sale la UE. Prima discuție a avut-o cu președintele Consiliului European, Antonio Costa.

Maia Sandu și Antonio Costa au avut în data de 4 noiembrie o întrevedere la Bruxelles. FOTO: Arhivă
Maia Sandu și Antonio Costa au avut în data de 4 noiembrie o întrevedere la Bruxelles. FOTO: Arhivă

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, au discutat despre ,,pașii următori în procesul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană”.

Tot la Bruxelles, Maia Sandu va avea discuții cu înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, cu comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, precum și cu alți oficiali de rang înalt.

,,Discuțiile se vor concentra pe avansarea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, au informat reprezentanții Administrației Prezidențiale de la Chișinău.

De asemenea, lidera de la Chișinău va participa la conferința  organizată de Euronews, unde va vorbi ,,despre importanța extinderii UE și contribuția acestui proces la consolidarea păcii și securității pe continent”.

În aceeași zi, la Bruxelles, va fi prezentat Raportul de Extindere, act care va reflecta progresele din ultimul an ale țării vecine în parcursul său european.

Costa, despre deschiderea negocierilor de aderare

În luna septembrie a acestui an, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a anunțat că primul cluster de negocieri de aderare cu Republica Moldova va fi deschis după alegerile parlamentare din 28 septembrie, anunțul fiind făcut în timpul vizitei sale la București.

Oficialul european a menționat că a avut discuții despre viitorul Uniunii Europene cu liderul de la Cotroceni, subliniind că ,,Balcanii de Vest sunt foarte importanți. Ucraina este foarte importantă. Dar Moldova reprezintă o oportunitate-cheie”.

,,Guvernul Republicii Moldova face o treabă foarte bună, punând în aplicare reformele necesare. Și de aceea, în unanimitate, ultimul Consiliu European a aprobat propunerea de a deschide oficial primul grup de negocieri cu Moldova, iar cu siguranță, imediat după alegerile ce vor avea loc pe 28 septembrie, vom avea condițiile necesare pentru a deschide în mod formal negocierile cu Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru a consolida Uniunea noastră”, a adăugat șeful CE. 

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE se bazează pe merite. Ea a subliniat că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina, venit din partea Ungariei. Lidera de Chișinău și-a exprimat încrederea că va fi găsită o soluție, menționând că țara sa este pregătită pentru pașii următori.    

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.


Republica Moldova

