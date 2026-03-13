Unul dintre cei mai căutați români, extrădat din Franța: pentru ce are de executat aproape 10 ani de închisoare

Un bărbat de 45 de ani din Sibiu, urmărit internațional pentru mai multe furturi din locuințe comise în România, a fost adus în țară din Franța pentru a executa o pedeapsă de aproape 10 ani de închisoare.

Acesta era inclus pe lista persoanelor urmărite internațional din categoria Most Wanted, potrivit Poliției Române.

„La data de 13 martie, Poliția Română a adus în țară un bărbat, de 45 de ani, din Sibiu, urmărit internațional din categoria Most Wanted, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, furt calificat cu consecințe deosebit de grave și conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Acesta este condamnat la aproape 10 ani de închisoare”, a transmis Biroul de presă al Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR).

Bărbatul urmează să fie încarcerat într-o unitate de detenție pentru executarea pedepsei.

Conform anchetatorilor, pe numele acestuia a fost introdusă, la 21 decembrie 2021, o alertă în Sistemul de Informații Schengen de către Biroul SIRENE – România, în baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul Timiș.

Anchetatorii susțin că, începând cu anul 2013, bărbatul ar fi constituit, împreună cu alte opt persoane, un grup infracțional organizat specializat în furturi din locuințe.

În perioada 1 noiembrie – 11 decembrie 2013, membrii grupării ar fi pătruns prin efracție în patru locuințe, de unde ar fi sustras bunuri și valori, provocând un prejudiciu estimat la 43.500 de euro și 80.000 de lei.

Activitatea infracțională ar fi continuat și în anii următori. În noaptea de 4 spre 5 februarie 2017, suspecții ar fi spart o locuință de unde au furat bunuri în valoare de 47.700 de euro. În aceeași noapte ar fi pătruns și în sediul unei firme, de unde au sustras bunuri în valoare de 15.680 de euro și 108.800 de lei.

De asemenea, în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2017, bărbatul ar fi furat bunuri în valoare de 250.100 de lei dintr-o casă de schimb valutar. O lună mai târziu, în noaptea de 21 octombrie 2017, inculpații ar fi sustras bunuri de aproximativ 70.000 de euro dintr-o locuință.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar mai fi sustras 3.000 de euro și 23.300 de lei de la o persoană, respectiv 23.000 de euro și 26.000 de lei de la o altă victimă.

În urma investigațiilor, bărbatul a fost condamnat definitiv la 9 ani și 7 luni de închisoare.

După emiterea mandatului european de arestare, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Timiș au continuat verificările și au obținut informații despre posibile locații ale fugarului în mai multe state din spațiul Schengen. În octombrie 2023, anchetatorii au stabilit că acesta s-ar afla în Franța, unde folosea o identitate falsă.

În urma cooperării dintre Biroul SIRENE – România și SIRENE – Franța, bărbatul a fost depistat pe 19 februarie 2024 în localitatea Éragny, în urma unei percheziții domiciliare, și arestat pentru punerea în executare a mandatului european de arestare emis de autoritățile române.