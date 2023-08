Scandal politic la Chișinău: Socialiștii acuză că Ilan Șor și partidul de guvernământ vor să le distrugă partidul

Socialiștii au venit cu acuzațiile după ce un consilier al formațiunii Renaștere, în spatele căreia ar sta Ilan Șor, a fost reținut în timp ce încerca să ofere șpagă unui primar socialist ca să părăsească formațiunea. Cei de la PAS neagă acuzațiile, iar politicianul fugar Ilan Șor nu a reacționat.

Suspectul, consilier pe listele formațiunii Renaștere, a fost reținut pentru 72 de ore de către ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), reținere care a avut loc chiar în timp ce acesta încerca să transmită 30.000 de dolari primarului orașului Ocnița din nordul țării vecine, ales în această funcție pe listele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

„Pentru documentarea sub toate aspectele a infracțiunii și identificării altor complici, au fost operate percheziții la sediile unei formațiuni politice - atât în Chișinău, cât și în or. Ocnița. De la fața locului au fost ridicate materiale relevante cauzei, între care calculatoare, purtători de informații, mijloace bănești și telefoane mobile. La fel, a fost ridicată suma de 30 de mii de dolari, primită sub controlul CNA”, anunță ofițerii Centrului Național Anticorupție.

CNA de la Chișinău: Mită de două milioane de lei

Angajații CNA mai afirmă că au dovezi ce demonstrează că individul a încercat în acest fel să convingă edilul socialist să părăsească formațiunea.

„În cadrul cauzei penale, pornite pe fapte de finanțare ilegală a unei formațiuni politice și spălare de bani, ofițerii CNA și procurorii au constatat că, începând cu 24 martie 2023 şi până în prezent, primarul orașului Ocnița ar fi fost abordat de către unul dintre consilierii raionali în vederea convingerii acestuia de a renunța la formațiunea din care făcea parte și aderarea la un alt partid politic. În schimb, consilierul i-ar fi promis o remunerare ilicită de 2 milioane de lei, dintre care 1 milion era personal pentru primar, iar altă parte din bani urma a fi investită în proiecte de infrastructură”, mai precizează aceștia.

Socialiștii susțin că în spatele formațiunii din care face parte bărbatul încătușat este Ilan Șor care ar acționa, împreună cu cei de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), pentru că să distrugă partidul lor.

„Partidul Socialiștilor constată că informațiile despre încercările de a mitui activiștii noștri cu scopul de a-i determina să adere la alte formațiuni politice au primit o confirmare directă. Este extrem de dezgustător faptul că foștii membri ai echipei noastre, în care am avut încredere deplină, au fost implicați în acest proces.Practica de a corupe reprezentanții altor partide este vicioasă. Acest lucru poate fi făcut doar de grupările care nu pot obține o victorie în alegeri prin metode decente. Partidul clonă „Renașterea”, creat de criminalul fugar Ilan Shor pentru a distruge PSRM, cel mai mare partid parlamentar de opoziție din Moldova, acționează de comun acord cu președintele Maia Sandu și Partidul PAS”, au spus membrii PSRM.

„În rândul PSRM se află oameni lipsiți de integritate”

De cealaltă parte, reprezentanții PAS califică declarațiile drept aberații.

„Sunt niște aberații menite să ascundă faptul că în rândul PSRM se află oameni lipsiți de integritate”, au declarat responsabilii formațiunii.

Lidera de la Chișinău nu a comentat deocamdată acuzațiile. Nu a făcut-o nici Ilan Șor care se ascunde de justiția de acasă în Israel.

În primăvara acestui an, patru deputați socialiști au luat decizia să părăsească PSRM-ul și să adere la formațiunea Renaștere. Este vorba de Vasile Bolea, Alexandru Suhodolski, Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, iar primii doi au renunțat la Partidul Socialist după ce au fost în Israel unde au avut o întrevedere cu politicanul fugar, Ilan Șor.

Formațiunea „Renaștere” a fost fondată în septembrie 2012 la inițiativa a trei deputați, la câteva luni, după ce ei au părăsit fracțiunea parlamentară a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.