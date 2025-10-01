Bolojan, întrevedere cu președintele Parlamentului moldovean, Igor Grosu. Discuții despre sprijinul pentru aderarea la UE

Premierul României, Ilie Bolojan, a avut miercuri, 1 octombrie, la Palatul Victoria, o întrevedere cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Cei doi au discutat cu privire la rezultatul alegerilor din statul vecin, precum și intensificarea relațiilor economice bilaterale și sprijinul pentru aderarea la UE.

Cei doi oficiali au discutat despre situația politică din Republica Moldova după recentele alegeri parlamentare, în urma cărora Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană, a obținut victoria, iar premierul Ilie Bolojan l-a felicitat președintele Parlamentului Republicii Moldova pentru rezultatul obținut și pentru sprijinul popular acordat parcursului european al Republicii Moldova, informează Guvernul României.

În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat și teme privind continuarea și extinderea proiectelor de conectivitate și cooperare transfrontalieră, intensificarea relațiilor economice bilaterale, precum și sprijinul ferm al României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru aderarea acesteia la Uniunea Europeană.

Aderarea Republicii Moldova la UE

În timp ce liderii europeni se pregătesc pentru un summit esențial, miercuri, la Copenhaga, președintele Consiliului European, António Costa, intensifică eforturile diplomatice pentru a debloca procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei la Uniunea Europeană, în ciuda opoziției ferme venite din partea Ungariei, scrie politico.eu.

Costa propune o reformă de fond a modului în care sunt demarate negocierile de aderare. Potrivit surselor diplomatice citate de Politico, ideea este ca deschiderea „capitolelor de negociere” – pași tehnici, dar esențiali în procesul de integrare – să se poată face cu o majoritate calificată, nu prin unanimitate.

Demrsurile vin în contextul opoziției premierului Ungariei față de aderarea Ucrainei, al cărui dosar este legat de cel al Republicii Moldova. Premierul ungar Viktor Orbán susține că aderarea Ucrainei la UE este nerealistă și periculoasă, în contextul războiului cu Rusia. Viktor Orbán a lansat un nou atac dur la adresa liderilor Uniunii Europene, acuzându-i că fac Ucrainei „promisiuni imposibile”.