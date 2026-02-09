search
Luni, 9 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv România primește reproșuri din SUA, iar Moldova 36,5 milioane de dolari - Ce transmite Washingtonul?

0
Analize Adevărul
0
Publicat:

Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților pune la îndoială anularea alegerilor din România, în timp ce administrația Trump face un „cadou” de 36,6 milioane de dolari Republicii Moldova, semn al „nivelului de încredere”. Analistul de securitate Ștefan Popescu explică efectele deciziei.  

Guvernul Sandu primește un ajutor modest de 36,5 milioane de dolari din SUA. FOTO: AP
Guvernul Sandu primește un ajutor modest de 36,5 milioane de dolari din SUA. FOTO: AP

Vlad Kulminski – Ambasadorul Republicii Moldova în SUA - a salutat oficial decizia Statelor Unite de a acorda 36,5 milioane USD pentru securitatea națională a Republicii Moldova, subliniind că această alocare reflectă „nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate” dintre Chișinău și Washington și că fondurile vor fi folosite pentru securitatea energetică și cibernetică, creșterea rezilienței instituționale și alte priorități de securitate.

Republica Moldova este singura țară din Europa de Est care primește un astfel de ajutor. În acest timp, raportul preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților pune la îndoială anularea alegerilor din România, într-o încercare de a ataca Uniunea Europeană.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat pentru „Adevărul” efectele și semnificația acestei alocări.

„În primul rând este o veste foarte bună pentru Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, chiar dacă suma nu este foarte mare, 36,5 de milioane de dolari, rămâne de văzut dacă suma va fi transferată ca fonduri sau în echipamente și servicii oferite de Statele Unite ale Americii, pentru că am văzut că se are în vedere întărirea capacităților în securitate energetică și în securitate cibernetică și în alte domenii conexe ale securității naționale”, arată expertul.

Este de bun augur acest lucru, spune analistul, mai ales că Moldova era afectată de reducerile de buget ale Departamentului de Stat, care vizau și proiecte fie direct, fie prin vechea agenție US Aid în Republica Moldova.

Este fără îndoială și un semnal politic. Un gest pe care administrația Trump nu obișnuiește să-l facă oricum față de guvernul Republicii Moldova. Este o veste foarte bună care ne bucură pe noi românii în primul rând, pentru că reziliența Republicii Moldova este o chestiune care privește în cel mai înalt grad securitatea națională a României”, a mai precizat analistul.

SUA sprijină Moldova împotriva amenințării hibride rusești

Raportul „Moldova: Background and U.S. Policy” al Congressional Research Service (CRS), din august 2025, oferă o privire de ansamblu asupra situației politice, economice și geopolitice a Republicii Moldova și asupra politicii externe a Statelor Unite față de această țară.

Citește și: Un raport al Congresului SUA acuză Comisia Europeană de imixtiune în alegerile din România și alte state membre

Relațiile dintre SUA și Moldova sunt caracterizate de cooperare de lungă durată, consolidate după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, când SUA și UE au extins sprijinul pentru reforme interne, reducerea influenței rusești, securitatea energetică și reziliența instituțională.

Raportul notează că asistența americană a crescut semnificativ între 2022 și 2024, cu angajamente de aproximativ 950 milioane USD, concentrându‑se pe finanțare militară, diversificarea energetică, dezvoltare economică, guvernanță, aplicarea legii și securitate cibernetică. De asemenea, evidențiază sprijinul bipartizan din Congres pentru întărirea stabilității Moldovei în regiunea Mării Negre și preocupările referitoare la amenințările hibride rusești.

Cu toate acestea, trebuie menționat că în timpul administrației Trump au fost eliminate fonduri importante care ajungeam prin US Aid în Republica Moldova.

Think tank-ul Stimson Center a analizat, în aprilie 2025, viitorul parteneriatului strategic între SUA și Moldova și a subliniat următoarele puncte: contextul securitar regional este influențat de criza din Ucraina și presiunile Rusiei — Moldova este vulnerabilă la amenințări hibride și de securitate convențională.

Memorandumul oferă politici și recomandări pentru consolidarea cooperării SUA‑Moldova în domeniul securității, economiei și guvernanței democratice.

Accentul este pus pe construirea unei arhitecturi mai profunde de cooperare, nu doar pe ajutoare punctuale.

Concluzia experților este că sprijinul american trebuie să fie susținut și strategic, nu doar reactiv la crizele momentului.

Pe ce vor fi cheltuiți banii americani

Potrivit responsabililor Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, cele 36,5 milioane de dolari vor fi investite în domenii precum securitatea energetică și cibernetică, consolidarea rezilienței, precum și în alte priorități conexe securității naționale.

,,Această decizie reflectă nivelul înalt de încredere și maturitatea parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, precum și angajamentul constant al SUA pentru sprijinirea Republicii Moldova într-un context regional marcat de multiple provocări”, au menționat angajații MAE moldovean.

Totodată, reprezentanții MAE menționează că ,,acest sprijin confirmă faptul că eforturile de consolidare a păcii, stabilității și capacităților naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici. Ministerul Afacerilor Externe reconfirmă angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Statele Unite, în beneficiul siguranței cetățenilor și al stabilității regionale”.

Pe de altă parte, luna trecută, Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova, decizia fiind valabilă începând cu data de 26 ianuarie.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
digi24.ro
image
Cum a „picat” în brațele procurorilor iubita lui Adrian Kreiner. Denunțul a venit de unde nu se aștepta nimeni
stirileprotv.ro
image
Prima zi cu temperaturi +20 grade în București. Meteorologii Accuweather anunță când vine primăvara anul acesta, de fapt
gandul.ro
image
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
mediafax.ro
image
Licitație cu cântec: cum a ajuns o firmă să obțină cateringul TAROM după ce pierduse inițial. ”S-a dorit insistent să fie câștigătoarea”
fanatik.ro
image
Care este stadiul lucrărilor la cel mai nou penitenciar din România, care va costa peste 5 milioane de euro
libertatea.ro
image
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
De nicăieri: ”copilul” lui Hagi apare în dosarul Epstein! E căsătorit și are CINCI copii: ”Franck mi-a cerut să fac asta”
digisport.ro
image
Se complică situația: Protestele din secuime se transformă în revoltă împotriva UDMR
stiripesurse.ro
image
Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
antena3.ro
image
"Ești number one!". Cum negociau traficanţii din reţeaua lui Găină cu cartelurile din America Latină
observatornews.ro
image
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
cancan.ro
image
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
prosport.ro
image
Plante perene pe care le poți planta în februarie. Grădina se va umple de flori la primăvară
playtech.ro
image
Nu s-a văzut la TV! Un fan a intrat pe teren în Super Bowl, a fost alergat de un jucător și totul s-a terminat cum nu se putea mai rău
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”
digisport.ro
image
'Româneasca' de un miliard de euro intră pe mâna structurilor de crimă organizată din Europa: Anchetă penală internațională pentru Centura Clujului
stiripesurse.ro
image
Doamne, ce TRAGEDIE! Fiul celebrului artist a fost găsit MORT în... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Este fără precedent în România, Nicuşor Dan a semnat obligat de circumstanţe!
romaniatv.net
image
Românii care pot să iasă la pensie cu 5 ani mai devreme. Care sunt condițiile și cine beneficiază
mediaflux.ro
image
Donald Trump l-a atacat violent pe un schior american de la Jocurile Olimpice: „Un ratat!”
gsp.ro
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Planta menționată în Biblie și Coran despre care tradițiile spun că vindecă orice boală
actualitate.net
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
click.ro
image
Florin Dumitrescu a dat jos 10 kilograme. Ce a mâncat celebrul bucătar în timpul dietei: „Nu este doar pentru slăbit”
click.ro
image
Elena Gheorghe și-a îndeplinit un mare vis. A fost prezentă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice și a ascultat-o live pe artista ei preferată: „Idolul copilăriei mele”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry în clipul de Valentines Instagram jpg
O nouă apariție nefericită a Prințului Harry în clipul de Valentine's al lui Meghan! Ce-a ajuns să facă ditamai prințul!
okmagazine.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Dimensiunea redusă a rezervelor blindate germane a contribuit și ea la succesul contraofensivei sovietice (© Getty Images)
Reacția germană după declanșarea Operațiunii Uranus: Situația forțelor române „ne obligă să adoptăm măsuri radicale”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 9–15 februarie 2026: previziuni pentru carieră, bani, sănătate și dragoste. Ce zodii sunt sfătuite să acționeze cu mare atenție
image
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026

OK! Magazine

image
„Am dezamăgit!”. Prințesa Mette-Marit și-a cerut scuze public pentru prietenia cu Jeffrey Epstein. Mai ajunge regină?

Click! Pentru femei

image
Cher, diva care sfidează timpul, între nunți-surpriză și o viață trăită intens

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?