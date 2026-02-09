Exclusiv România primește reproșuri din SUA, iar Moldova 36,5 milioane de dolari - Ce transmite Washingtonul?

Raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților pune la îndoială anularea alegerilor din România, în timp ce administrația Trump face un „cadou” de 36,6 milioane de dolari Republicii Moldova, semn al „nivelului de încredere”. Analistul de securitate Ștefan Popescu explică efectele deciziei.

Vlad Kulminski – Ambasadorul Republicii Moldova în SUA - a salutat oficial decizia Statelor Unite de a acorda 36,5 milioane USD pentru securitatea națională a Republicii Moldova, subliniind că această alocare reflectă „nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate” dintre Chișinău și Washington și că fondurile vor fi folosite pentru securitatea energetică și cibernetică, creșterea rezilienței instituționale și alte priorități de securitate.

Republica Moldova este singura țară din Europa de Est care primește un astfel de ajutor. În acest timp, raportul preliminar al Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților pune la îndoială anularea alegerilor din România, într-o încercare de a ataca Uniunea Europeană.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a analizat pentru „Adevărul” efectele și semnificația acestei alocări.

„În primul rând este o veste foarte bună pentru Republica Moldova, pentru că, într-adevăr, chiar dacă suma nu este foarte mare, 36,5 de milioane de dolari, rămâne de văzut dacă suma va fi transferată ca fonduri sau în echipamente și servicii oferite de Statele Unite ale Americii, pentru că am văzut că se are în vedere întărirea capacităților în securitate energetică și în securitate cibernetică și în alte domenii conexe ale securității naționale”, arată expertul.

Este de bun augur acest lucru, spune analistul, mai ales că Moldova era afectată de reducerile de buget ale Departamentului de Stat, care vizau și proiecte fie direct, fie prin vechea agenție US Aid în Republica Moldova.

„Este fără îndoială și un semnal politic. Un gest pe care administrația Trump nu obișnuiește să-l facă oricum față de guvernul Republicii Moldova. Este o veste foarte bună care ne bucură pe noi românii în primul rând, pentru că reziliența Republicii Moldova este o chestiune care privește în cel mai înalt grad securitatea națională a României”, a mai precizat analistul.

SUA sprijină Moldova împotriva amenințării hibride rusești

Raportul „Moldova: Background and U.S. Policy” al Congressional Research Service (CRS), din august 2025, oferă o privire de ansamblu asupra situației politice, economice și geopolitice a Republicii Moldova și asupra politicii externe a Statelor Unite față de această țară.

Relațiile dintre SUA și Moldova sunt caracterizate de cooperare de lungă durată, consolidate după invazia Rusiei în Ucraina din 2022, când SUA și UE au extins sprijinul pentru reforme interne, reducerea influenței rusești, securitatea energetică și reziliența instituțională.

Raportul notează că asistența americană a crescut semnificativ între 2022 și 2024, cu angajamente de aproximativ 950 milioane USD, concentrându‑se pe finanțare militară, diversificarea energetică, dezvoltare economică, guvernanță, aplicarea legii și securitate cibernetică. De asemenea, evidențiază sprijinul bipartizan din Congres pentru întărirea stabilității Moldovei în regiunea Mării Negre și preocupările referitoare la amenințările hibride rusești.

Cu toate acestea, trebuie menționat că în timpul administrației Trump au fost eliminate fonduri importante care ajungeam prin US Aid în Republica Moldova.

Think tank-ul Stimson Center a analizat, în aprilie 2025, viitorul parteneriatului strategic între SUA și Moldova și a subliniat următoarele puncte: contextul securitar regional este influențat de criza din Ucraina și presiunile Rusiei — Moldova este vulnerabilă la amenințări hibride și de securitate convențională.

Memorandumul oferă politici și recomandări pentru consolidarea cooperării SUA‑Moldova în domeniul securității, economiei și guvernanței democratice.

Accentul este pus pe construirea unei arhitecturi mai profunde de cooperare, nu doar pe ajutoare punctuale.

Concluzia experților este că sprijinul american trebuie să fie susținut și strategic, nu doar reactiv la crizele momentului.

Pe ce vor fi cheltuiți banii americani

Potrivit responsabililor Ministerului Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău, cele 36,5 milioane de dolari vor fi investite în domenii precum securitatea energetică și cibernetică, consolidarea rezilienței, precum și în alte priorități conexe securității naționale.

,,Această decizie reflectă nivelul înalt de încredere și maturitatea parteneriatului de securitate dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, precum și angajamentul constant al SUA pentru sprijinirea Republicii Moldova într-un context regional marcat de multiple provocări”, au menționat angajații MAE moldovean.

Totodată, reprezentanții MAE menționează că ,,acest sprijin confirmă faptul că eforturile de consolidare a păcii, stabilității și capacităților naționale de securitate sunt recunoscute și susținute de partenerii strategici. Ministerul Afacerilor Externe reconfirmă angajamentul de a continua cooperarea strânsă cu Statele Unite, în beneficiul siguranței cetățenilor și al stabilității regionale”.

Pe de altă parte, luna trecută, Washingtonul a anunțat suspendarea emiterii vizelor de imigrare pentru cetățenii a 75 de state, printre care se numără și Republica Moldova, decizia fiind valabilă începând cu data de 26 ianuarie.