search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Documente declasificate arată o posibilă conexiune între epidemia de Lyme și experimentele CIA privind armele biologice

0
0
Publicat:

Noi afirmații explozive făcute de un biochimist cunoscut au reaprins dezbaterea privind probabilitatea ca cercetările CIA asupra armelor biologice din perioada Războiului Rece să fi contribuit la epidemia actuală de Lyme din SUA, relatează Daily Mail.

Sediul CIA din Langley, Virginia, a fost poiectat în anii '50 de firma de arhitectură Harrison & Abramovitz din New York (© The Central Intelligence Agency)

Dr. Robert Malone, un om de știință cunoscut pentru contribuțiile sale timpurii la dezvoltarea tehnologiei vaccinurilor mRNA, susține că analiza sa asupra documentelor guvernamentale declasificate și a arhivelor sugerează că experimente secrete cu căpușe purtătoare de boli ar fi putut juca un rol în răspândirea bolii Lyme în Statele Unite. Cercetarea sa se bazează pe înregistrări din perioada Războiului Rece, note științifice arhivate și investigații asupra programelor militare privind utilizarea insectelor ca arme biologice.

Experimente din perioada Războiului Rece sub analiză

Potrivit lui Malone, documente din anii 1960 descriu experimente în care peste 282.000 de căpușe au fost eliberate în unele zone din statul Virginia, ca parte a unor studii menite să urmărească modul în care insectele purtătoare de boli se răspândesc în mediul natural. Cercetătorii au marcat căpușele cu Carbon-14 radioactiv, ceea ce le permitea să le urmărească mișcarea cu ajutorul contoarelor Geiger după eliberare.

Experimentele ar fi fost legate de un program militar mai amplu din perioada Războiului Rece, cunoscut sub numele de Project 112. Programul a fost autorizat în 1962 de secretarul Apărării de atunci, Robert McNamara, și a prevăzut 134 de teste pentru a studia modul în care agenții biologici și chimici se comportă în condiții reale. Unele facilități implicate aveau capacitatea de a produce milioane de insecte pe săptămână.

Malone a menționat și cercetările desfășurate pe Plum Island, o insulă federală situată în largul coastei nord-estice a statului New York care găzduiește un laborator guvernamental înființat în anii 1950 în scopul de a studia bolile infecțioase la animale. Insula se află relativ aproape de comunitatea din Connecticut unde boala Lyme a fost identificată pentru prima dată în anii 1970.

Raportul lui Malone sugerează că suprapunerea geografică dintre aceste experimente și creșterea ulterioară a numărului de cazuri de infecții transmise de căpușe merită investigată mai atent.

Analiza vine pe fondul unui interes politic reînnoit pentru examinarea programelor istorice americane de arme biologice. În decembrie 2025, congresmanul Chris Smith din New Jersey a introdus un amendament prin care cere revizuirea proiectelor guvernamentale desfășurate între 1945 și 1972 care au implicat bacterii din ordinele Spirochaetales și Rickettsiales, asociate cu mai multe boli transmise de căpușe.

În același timp, secretarul american al Sănătății și Serviciilor Umane, Robert F. Kennedy Jr., a sugerat public că boala Lyme ar fi rezultatul unui program eșuat privind armele biologice din anii 1970, legat de activitățile de cercetare la Plum Island.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, care administrează în prezent laboratorul, a declarat în repetate rânduri că boala Lyme nu a fost niciodată studiată la această instalație.

Controversa „Agentului Elvețian”

Raportul lui Malone ridică și întrebări despre posibila suprimare a unor descoperiri științifice importante în cadrul unor cercetări timpurii asupra bolii Lyme.

Este vorba de un agent patogen numit „Swiss Agent” (Agentul Elvețian), cunoscut în comunitatea științifică drept Rickettsia helvetica, detectat la pacienți cu Lyme în Europa în anii 1970. Bacteria este înrudită cu cea care provoacă febra Rocky Mountain, care are simptome asemănătoare gripei: febră, dureri de cap, oboseală și dureri musculare.

Potrivit lui Malone, note nepublicate ale lui Willy Burgdorfer, omul de știință care a descoperit bacteria responsabilă pentru boala Lyme - Borrelia burgdorferi - sugerează că prezența acestui agent patogen în căpușe ar fi putut complica diagnosticul și tratamentul. În aceste note s-ar indica faptul că Burgdorfer ar fi fost instruit să omită din lucrarea sa științifică din 1982 menționarea acestui agent patogen.

Malone susține că, dacă căpușele purtau mai mulți agenți infecțioși simultan, inclusiv așa-numitul Swiss Agent, acest lucru ar fi putut face boala Lyme mai dificil de diagnosticat și tratat.

Boala Lyme este astăzi una dintre cele mai răspândite boli transmise de insecte din Statele Unite. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), între 30.000 și 40.000 de cazuri sunt raportate oficial anual, însă agenția estimează că numărul real al infecțiilor s-ar putea ridica la aproximativ 476.000 pe an.

Boala este transmisă prin mușcătura căpușelor infectate. Printre simptomele timpurii se numără erupția caracteristică în jurul înțepăturii, febra, oboseala și durerile musculare. Dacă nu este tratată, boala poate duce la complicații grave precum probleme cardiace, tulburări neurologice și inflamații ale creierului.

Operațiuni externe 

Unele programe din perioada Războiului Rece ar fi explorat utilizarea insectelor și pentru operațiuni externe. Raportul menționează Operation Mongoose, un program secret al CIA lansat în 1962 împotriva Cubei comuniste.

Conform unor date citate în analiză, aeronave asociate cu compania Air America, despre care se spune că era controlată de CIA, ar fi aruncat cutii cu căpușe infectate peste zone agricole cubaneze, în special plantații de trestie de zahăr. Scopul ar fi fost sabotarea adversarilor prin răspândirea bolilor fără a fi necesară declanșarea unui conflict militar direct.

Documentele declasificate din arhivele americane confirmă existența programelor de cercetare a armelor biologice din perioada Războiului Rece, inclusiv Project 112, precum și studii asupra modului în care insectele pot transmite boli.

Ceea ce rămâne neclar este dacă aceste experimente au contribuit direct la apariția sau extinderea bolii Lyme.

Malone estimează că există o probabilitate de aproximativ 45% ca experimentele cu căpușe și omiterea unor agenți patogeni din cercetările timpurii să fi contribuit la răspândirea bolii în Statele Unite. 

„Notele lui Burgdorfer indică faptul că i s-a „spus să omită prezența a cel puțin unei arme biologice potențiale” în timpul anchetei referitoare la Lyme”, a scris Malone într-un articol publicat pe Substack.

„Suprimarea informațiilor privind agentul elvețian timp de peste 40 de ani demonstrează disponibilitatea sistematică a instituțiilor de a ascunde informații privind sănătatea publică.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Fane Văncică, reținut pe Aeroportul Otopeni. Ar fi cerut „taxă de protecție” de 25.000 de lei de la un om de afaceri - Surse
stirileprotv.ro
image
Schimbare ora de vară 2026 | Trecem mai devreme anul acesta. Pe ce dată dăm ceasurile înainte
gandul.ro
image
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
mediafax.ro
image
Cum arată și cine este cea mai frumoasă fotbalistă din lume. La doar 26 de ani are o carieră impresionantă
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
digisport.ro
image
SUA schimbă strategia: ce armă vor trimite în Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
D.C. United – Inter Miami 1-2, live video în etapa 3 din MLS. Louis Munteanu, aproape de un gol fabulos din „foarfecă” în fața lui Messi. Argentinianul, din nou decisiv. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Un hău moral: cazul fiicei lui Victor Ponta (opinie)
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Mesaje și urări de 8 Martie! Transmite-i un gând bun femeii dragi din viața ta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
Budinca cu lamaie Sursa foto shutterstock 2450689863 jpg
Budincă cu lămâie. Desertul care te cucerește instant
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde