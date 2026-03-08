Documente declasificate arată o posibilă conexiune între epidemia de Lyme și experimentele CIA privind armele biologice

Noi afirmații explozive făcute de un biochimist cunoscut au reaprins dezbaterea privind probabilitatea ca cercetările CIA asupra armelor biologice din perioada Războiului Rece să fi contribuit la epidemia actuală de Lyme din SUA, relatează Daily Mail.

Dr. Robert Malone, un om de știință cunoscut pentru contribuțiile sale timpurii la dezvoltarea tehnologiei vaccinurilor mRNA, susține că analiza sa asupra documentelor guvernamentale declasificate și a arhivelor sugerează că experimente secrete cu căpușe purtătoare de boli ar fi putut juca un rol în răspândirea bolii Lyme în Statele Unite. Cercetarea sa se bazează pe înregistrări din perioada Războiului Rece, note științifice arhivate și investigații asupra programelor militare privind utilizarea insectelor ca arme biologice.

Experimente din perioada Războiului Rece sub analiză

Potrivit lui Malone, documente din anii 1960 descriu experimente în care peste 282.000 de căpușe au fost eliberate în unele zone din statul Virginia, ca parte a unor studii menite să urmărească modul în care insectele purtătoare de boli se răspândesc în mediul natural. Cercetătorii au marcat căpușele cu Carbon-14 radioactiv, ceea ce le permitea să le urmărească mișcarea cu ajutorul contoarelor Geiger după eliberare.

Experimentele ar fi fost legate de un program militar mai amplu din perioada Războiului Rece, cunoscut sub numele de Project 112. Programul a fost autorizat în 1962 de secretarul Apărării de atunci, Robert McNamara, și a prevăzut 134 de teste pentru a studia modul în care agenții biologici și chimici se comportă în condiții reale. Unele facilități implicate aveau capacitatea de a produce milioane de insecte pe săptămână.

Malone a menționat și cercetările desfășurate pe Plum Island, o insulă federală situată în largul coastei nord-estice a statului New York care găzduiește un laborator guvernamental înființat în anii 1950 în scopul de a studia bolile infecțioase la animale. Insula se află relativ aproape de comunitatea din Connecticut unde boala Lyme a fost identificată pentru prima dată în anii 1970.

Raportul lui Malone sugerează că suprapunerea geografică dintre aceste experimente și creșterea ulterioară a numărului de cazuri de infecții transmise de căpușe merită investigată mai atent.

Analiza vine pe fondul unui interes politic reînnoit pentru examinarea programelor istorice americane de arme biologice. În decembrie 2025, congresmanul Chris Smith din New Jersey a introdus un amendament prin care cere revizuirea proiectelor guvernamentale desfășurate între 1945 și 1972 care au implicat bacterii din ordinele Spirochaetales și Rickettsiales, asociate cu mai multe boli transmise de căpușe.

În același timp, secretarul american al Sănătății și Serviciilor Umane, Robert F. Kennedy Jr., a sugerat public că boala Lyme ar fi rezultatul unui program eșuat privind armele biologice din anii 1970, legat de activitățile de cercetare la Plum Island.

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, care administrează în prezent laboratorul, a declarat în repetate rânduri că boala Lyme nu a fost niciodată studiată la această instalație.

Controversa „Agentului Elvețian”

Raportul lui Malone ridică și întrebări despre posibila suprimare a unor descoperiri științifice importante în cadrul unor cercetări timpurii asupra bolii Lyme.

Este vorba de un agent patogen numit „Swiss Agent” (Agentul Elvețian), cunoscut în comunitatea științifică drept Rickettsia helvetica, detectat la pacienți cu Lyme în Europa în anii 1970. Bacteria este înrudită cu cea care provoacă febra Rocky Mountain, care are simptome asemănătoare gripei: febră, dureri de cap, oboseală și dureri musculare.

Potrivit lui Malone, note nepublicate ale lui Willy Burgdorfer, omul de știință care a descoperit bacteria responsabilă pentru boala Lyme - Borrelia burgdorferi - sugerează că prezența acestui agent patogen în căpușe ar fi putut complica diagnosticul și tratamentul. În aceste note s-ar indica faptul că Burgdorfer ar fi fost instruit să omită din lucrarea sa științifică din 1982 menționarea acestui agent patogen.

Malone susține că, dacă căpușele purtau mai mulți agenți infecțioși simultan, inclusiv așa-numitul Swiss Agent, acest lucru ar fi putut face boala Lyme mai dificil de diagnosticat și tratat.

Boala Lyme este astăzi una dintre cele mai răspândite boli transmise de insecte din Statele Unite. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), între 30.000 și 40.000 de cazuri sunt raportate oficial anual, însă agenția estimează că numărul real al infecțiilor s-ar putea ridica la aproximativ 476.000 pe an.

Boala este transmisă prin mușcătura căpușelor infectate. Printre simptomele timpurii se numără erupția caracteristică în jurul înțepăturii, febra, oboseala și durerile musculare. Dacă nu este tratată, boala poate duce la complicații grave precum probleme cardiace, tulburări neurologice și inflamații ale creierului.

Operațiuni externe

Unele programe din perioada Războiului Rece ar fi explorat utilizarea insectelor și pentru operațiuni externe. Raportul menționează Operation Mongoose, un program secret al CIA lansat în 1962 împotriva Cubei comuniste.

Conform unor date citate în analiză, aeronave asociate cu compania Air America, despre care se spune că era controlată de CIA, ar fi aruncat cutii cu căpușe infectate peste zone agricole cubaneze, în special plantații de trestie de zahăr. Scopul ar fi fost sabotarea adversarilor prin răspândirea bolilor fără a fi necesară declanșarea unui conflict militar direct.

Documentele declasificate din arhivele americane confirmă existența programelor de cercetare a armelor biologice din perioada Războiului Rece, inclusiv Project 112, precum și studii asupra modului în care insectele pot transmite boli.

Ceea ce rămâne neclar este dacă aceste experimente au contribuit direct la apariția sau extinderea bolii Lyme.

Malone estimează că există o probabilitate de aproximativ 45% ca experimentele cu căpușe și omiterea unor agenți patogeni din cercetările timpurii să fi contribuit la răspândirea bolii în Statele Unite.

„Notele lui Burgdorfer indică faptul că i s-a „spus să omită prezența a cel puțin unei arme biologice potențiale” în timpul anchetei referitoare la Lyme”, a scris Malone într-un articol publicat pe Substack.

„Suprimarea informațiilor privind agentul elvețian timp de peste 40 de ani demonstrează disponibilitatea sistematică a instituțiilor de a ascunde informații privind sănătatea publică.”