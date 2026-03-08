Mercedes domină în Australia: George Russell câștigă Marele Premiu de la Melbourne

Piloții Mercedes au făcut spectacol pe circuitul stradal Albert Park din Melbourne, reușind să ocupe primele două poziții în Marele Premiu de Formula 1 al Australiei, prima etapă a sezonului.

George Russell a plecat din pole-position și a condus cursa de la start până la finish, urmat îndeaproape de coechipierul său, Kimi Antonelli. Cei doi s-au desprins treptat de restul plutonului, demonstrând o superioritate clară.

Pe locurile 3 și 4 s-au clasat piloții de la Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, în timp ce campionul mondial en-titre, Lando Norris, a terminat pe poziția a cincea. Un punct în plus pentru debutantul Arvid Lindblad de la Racing Bulls, care a intrat în top 10 și a impresionat prin evoluția sa.

Următoarea etapă se va desfășura pe 15 martie, în China, pe circuitul de la Shanghai, unde toți piloții vor încerca să continue lupta pentru podium.

Clasament MP al Australiei

1. George Russell (Marea Britanie) Mercedes 1:23:06.801;

2. Kimi Antonelli (Italia) Mercedes +2.9 sec;

3. Charles Leclerc (Monaco) Ferrari +15.5 sec;

4. Lewis Hamilton (Marea Britanie) Ferrari +16.1 sec;

5. Lando Norris (Marea Britanie) McLaren Mercedes +51.7 sec;

6. Max Verstappen (Olanda) Red Bull Racing +54.6 sec;

7. Oliver Bearman (Marea Britanie) Haas +1 tur;

8. Arvid Lindblad (Marea Britanie) Racing Bulls +1 tur;

9. Gabriel Bortoleto (Brazilia) Audi +1 tur;

10. Pierre Gasly (Franța) Alpine +1 tur.