search
Duminică, 8 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Operațiune eșuată a forțelor speciale israeliene în Liban: 41 de morți în urma căutării rămășițelor unui pilot dispărut în 1986

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

O incursiune a forțelor speciale israeliene într-un bastion al Hezbollahului din estul Libanului s-a soldat cu zeci de victime. Operațiunea a avut ca scop găsirea rămășițelor unui pilot israelian dispărut în 1986.

Operațiune eșuată a forțelor speciale israeliene în Liban FOTO: @Nervana_1
Operațiune eșuată a forțelor speciale israeliene în Liban FOTO: @Nervana_1

O operațiune a forțelor speciale israeliene desfășurată în satul Nabi Chit, din estul Libanului, s-a încheiat cu 41 de morți și 40 de răniți, potrivit Ministerului Sănătății libanez, citat de AFP. Zona vizată este considerată un bastion al mișcării șiite Hezbollah, susținută de Iran.

Satul poartă urmele unor confruntări violente: clădiri prăbușite, acoperișuri smulse și muniție împrăștiată pe străzi. În centrul localității s-a format un crater uriaș în urma bombardamentelor care au precedat intervenția unui comando israelian transportat cu elicopterul, relatează News.ro.

„A fost ca într-un film”, a declarat pentru AFP Mohammed Moussa, un localnic de 55 de ani. „Au început să bombardeze și au efectuat aproximativ 20 de atacuri” înainte ca soldații israelieni să ajungă în zonă. „Am înțeles ulterior că era în curs o operațiune comando când am auzit elicopterele”, a adăugat el.

Primarul localității, Hani Moussaoui, a vorbit despre distrugerile provocate de atac: „Prețul de plătit este teribil: infrastructuri distruse și sângele copiilor noștri”. El a adăugat însă că „atâta timp cât Israelul va exista, vom continua să îi rezistăm”.

Sursa video: X/ @DmodosCutter

Misiunea pentru găsirea pilotului Ron Arad

Armata israeliană a confirmat că a desfășurat vineri seara o operațiune a „forțelor speciale” pentru a încerca să localizeze rămășițele pilotului dispărut Ron Arad, însă fără succes. Potrivit Israelului, nu au existat victime în rândul militarilor israelieni.

Căpitanii noștri eroici au lansat (...) o operațiune specială pentru localizarea și eliberarea navigatorului Ron Arad”, a declarat premierul Benjamin Netanyahu.

„Continuăm această misiune fără încetare de mai mulți ani. Operațiunea desfășurată în această seară nu a dat rezultatele scontate”, a recunoscut el, subliniind însă că angajamentul Israelului de a recupera soldații dispăruți rămâne „absolut și de neclintit”.

Hezbollah a confirmat că a avut loc o confruntare cu armata israeliană în câmpia Bekaa. Potrivit grupării, luptătorii săi au observat „infiltrarea a patru elicoptere” israeliene venind dinspre Siria, vineri seară.

După aterizare, combatanții Hezbollah ar fi intrat în luptă cu soldații israelieni în cimitirul din Nabi Chit, unde imaginile surprinse ulterior arată un mormânt deschis și răscolit.

Un mister vechi de aproape 40 de ani

Ron Arad s-a catapultat din avionul său în 1986, după ce aeronava a fost doborâtă deasupra Libanului în timpul unei misiuni împotriva Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OLP). El a fost capturat de grupări șiite în timpul războiului civil libanez.

Deși este considerat astăzi mort, rămășițele sale nu au fost niciodată recuperate, iar cazul continuă să preocupe autoritățile israeliene, pentru care repatrierea soldaților dispăruți este considerată o datorie națională.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
digi24.ro
image
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
stirileprotv.ro
image
Prognoză Paște 2026 | Cum va fi vremea în București. Meteorologii Accuweather au schimbat radical prognoza
gandul.ro
image
Netanyahu anunță continuarea atacurilor Israelului împotriva Iranului: „Avem control aproape total asupra spațiului aerian”
mediafax.ro
image
Top 10 echipe din Premier League care au cheltuit milioane de lire sterline pentru nimic. Au ajuns de râsul lumii
fanatik.ro
image
În doar două luni, Trump a eliminat doi aliați ai Kremlinului. Urmează Putin? Motivul pentru care liderul rus poate considera moartea lui Khamenei o tragedie politică personală
libertatea.ro
image
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
A lăsat pe toată lumea ”mască”: ”Am vrut să mor! Sunt terminată, soțul meu este direct responsabil”
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Un român și soția lui influencer au cumpărat un proiect imobiliar eșuat din Spania și construiesc „primul sat eco modern din lume”
antena3.ro
image
Anunţul care l-a făcut pe un tânăr să cadă în plasa unei călugăriţe escroace "făcătoare de minuni"
observatornews.ro
image
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
cancan.ro
image
Caz revoltător. Pensionar cu 1.230 lei pensie după aproape 30 ani contributivi. De ce nu e un caz singular?
newsweek.ro
image
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
prosport.ro
image
Andreea Anița, condusă pe ultimul drum. Momente sfâșietoare la înmormântare
playtech.ro
image
Ce i-a spus un șeic din Dubai lui Giovanni Becali: “O să dureze 200-300 de ani!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Au apărut imaginile cu Mbappe și o actriță celebră și internetul a ”explodat”: 13 milioane de vizualizări
digisport.ro
image
Scenariu exploziv la Palatul Buckingham: abdicarea regeleui Charles al III‑lea ar fi deja decisă
stiripesurse.ro
image
Ei sunt Alexandru și Valentin, tinerii de 29 și 24 de ani care și-au pierdut viața în urma accidentului din Însurăței. Pe Alexandru îl aștepta acasă o fetiță de 4 ani
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
Mesaje și urări de 8 Martie! Transmite-i un gând bun femeii dragi din viața ta
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cât costă studiile la universitatea din Abu Dhabi unde merge Irina, fiica lui Victor Ponta. Instituția este una dintre cele mai costisitoare opțiuni academice din lume
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro
click.ro
image
Băutura care accelerează digestia după mesele bogate în grăsimi. Dr. Mihaela Bilic o recomandă
click.ro
image
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
Restaurarea pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor (© Muzeul Castelul Corvinilor)
Ultima etapă a procesului de restaurare a pardoselii „Sălii Cavalerilor” din Castelul Corvinilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vin schimbări radicale de temperatură în martie. Experții vorbesc despre „o anomalie atmosferică de proporții”
image
Bianca Drăgușanu a împlinit 44 de ani. Vedeta a fost răsfățată cu cadouri de zeci de mii de euro

OK! Magazine

image
Regele Charles va abdica în secret, iar Palatul va folosi scuza sănătății sale. "Toată mașinăria regală este complice la asta!"

Click! Pentru femei

image
De câte ori a fost chemată poliția acasă la Britney Spears înainte ca vedeta să fie arestată

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde