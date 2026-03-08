O incursiune a forțelor speciale israeliene într-un bastion al Hezbollahului din estul Libanului s-a soldat cu zeci de victime. Operațiunea a avut ca scop găsirea rămășițelor unui pilot israelian dispărut în 1986.

O operațiune a forțelor speciale israeliene desfășurată în satul Nabi Chit, din estul Libanului, s-a încheiat cu 41 de morți și 40 de răniți, potrivit Ministerului Sănătății libanez, citat de AFP. Zona vizată este considerată un bastion al mișcării șiite Hezbollah, susținută de Iran.

Satul poartă urmele unor confruntări violente: clădiri prăbușite, acoperișuri smulse și muniție împrăștiată pe străzi. În centrul localității s-a format un crater uriaș în urma bombardamentelor care au precedat intervenția unui comando israelian transportat cu elicopterul, relatează News.ro.

„A fost ca într-un film”, a declarat pentru AFP Mohammed Moussa, un localnic de 55 de ani. „Au început să bombardeze și au efectuat aproximativ 20 de atacuri” înainte ca soldații israelieni să ajungă în zonă. „Am înțeles ulterior că era în curs o operațiune comando când am auzit elicopterele”, a adăugat el.

Primarul localității, Hani Moussaoui, a vorbit despre distrugerile provocate de atac: „Prețul de plătit este teribil: infrastructuri distruse și sângele copiilor noștri”. El a adăugat însă că „atâta timp cât Israelul va exista, vom continua să îi rezistăm”.

Sursa video: X/ @DmodosCutter

Misiunea pentru găsirea pilotului Ron Arad

Armata israeliană a confirmat că a desfășurat vineri seara o operațiune a „forțelor speciale” pentru a încerca să localizeze rămășițele pilotului dispărut Ron Arad, însă fără succes. Potrivit Israelului, nu au existat victime în rândul militarilor israelieni.

„Căpitanii noștri eroici au lansat (...) o operațiune specială pentru localizarea și eliberarea navigatorului Ron Arad”, a declarat premierul Benjamin Netanyahu.

„Continuăm această misiune fără încetare de mai mulți ani. Operațiunea desfășurată în această seară nu a dat rezultatele scontate”, a recunoscut el, subliniind însă că angajamentul Israelului de a recupera soldații dispăruți rămâne „absolut și de neclintit”.

Hezbollah a confirmat că a avut loc o confruntare cu armata israeliană în câmpia Bekaa. Potrivit grupării, luptătorii săi au observat „infiltrarea a patru elicoptere” israeliene venind dinspre Siria, vineri seară.

După aterizare, combatanții Hezbollah ar fi intrat în luptă cu soldații israelieni în cimitirul din Nabi Chit, unde imaginile surprinse ulterior arată un mormânt deschis și răscolit.

Un mister vechi de aproape 40 de ani

Ron Arad s-a catapultat din avionul său în 1986, după ce aeronava a fost doborâtă deasupra Libanului în timpul unei misiuni împotriva Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OLP). El a fost capturat de grupări șiite în timpul războiului civil libanez.

Deși este considerat astăzi mort, rămășițele sale nu au fost niciodată recuperate, iar cazul continuă să preocupe autoritățile israeliene, pentru care repatrierea soldaților dispăruți este considerată o datorie națională.