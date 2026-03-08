Mesajele liderilor politici de 8 Martie: ce le-au transmis femeilor Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor

Premierul Ilie Bolojan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, și președintele UDMR, Kelemen Hunor, le-au transmis doamnelor și domnișoarelor din România urări de 8 Martie - Ziua Internațională a Femeii.

Într-o postare publicată duminică pe Facebook, șeful Guvernului a subliniat rolul esențial pe care femeile îl au în familie și în societate. El le-a mulțumit pentru contribuția lor în viața comunităților, în instituțiile publice și în mediul privat:

„La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor! Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl oferiți familiilor dumneavoastră și pentru tot ceea ce faceți în comunități, în serviciile publice sau în companii”.

Mesajul liderului PSD, Sorin Grindeanu

Președintele social-democraților a transmis un mesaj scurt:

„La mulţi ani tuturor doamnelor şi domnişoarelor!”.

Kelemen Hunor: Dumnezeu să binecuvânteze femeile îndrăgostite,

Și liderul UDMR a postat pe Facebook un mesaj în ton cu sărbătoarea, însoțit de un citat din Péter Esterházy, unul dintre cei mai importanți și influenți scriitori maghiari ai secolului XX și începutului de secol XXI, o voce centrală a literaturii postmoderne din Europa Centrală: „Există o femeie. O iubesc, o iubesc”

„Dumnezeu să binecuvânteze femeile îndrăgostite, respect și demnitate!” a scris Kelemen Hunor.

Amintim că o postare publicată de Serviciul Român de Informații (SRI) pe Facebook, cu ocazia zilei de 8 Martie, a devenit virală și a provocat numeroase reacții în mediul online. Mesajul, ilustrat printr-o imagine sugestivă, a fost interpretat diferit de utilizatori: unii l-au considerat o glumă inteligentă, în timp ce alții l-au criticat dur, acuzând instituția de sexism.

Imaginea publicată de SRI prezintă o reinterpretare a unei scale de alertă asemănătoare celor folosite în domeniul securității naționale. La nivelul cel mai ridicat, marcat drept „CRITIC”, apare cuvântul „FEMININ”, scris pe un fundal negru, cu mesajul: „Mare grijă! Noi intervenim doar până la ROȘU-CRITIC”.