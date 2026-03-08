Mesajul SRI de 8 Martie stârnește controverse pe internet. Postarea instituției, considerată sexistă

O postare publicată de Serviciul Român de Informații (SRI) pe Facebook, cu ocazia zilei de 8 Martie, a devenit virală și a provocat numeroase reacții în mediul online. Mesajul, ilustrat printr-o imagine sugestivă, a fost interpretat diferit de utilizatori: unii l-au considerat o glumă inteligentă, în timp ce alții l-au criticat dur, acuzând instituția de sexism.

Imaginea publicată de SRI prezintă o reinterpretare a unei scale de alertă asemănătoare celor folosite în domeniul securității naționale. La nivelul cel mai ridicat, marcat drept „CRITIC”, apare cuvântul „FEMININ”, scris pe un fundal negru, cu mesajul: „Mare grijă! Noi intervenim doar până la ROȘU-CRITIC”.

Postarea pare să facă o aluzie ironică la dezbaterile contemporane despre gen și la modul în care aceste teme sunt discutate în spațiul public. Unii internauți au interpretat mesajul ca pe o satiră la adresa a ceea ce ei consideră exces de „corectitudine politică” sau influență „woke” în domenii sensibile, precum securitatea națională.

Reacții critice în mediul online

Totuși, nu toți utilizatorii au privit mesajul cu umor. Numeroase comentarii au criticat postarea, considerând-o nepotrivită pentru o instituție publică și ofensatoare pentru femei. „Dezamăgitor! Sexismul nu e amuzant și stiti deja asta. Hai că puteți mai bine de atât, stiu eu:)”, a scris un utilizator. „Genială postarea! Sunt curioasă dacă aparține unui bărbat «pățit»!”, a scris un alt utilizator.

O altă persoană a comentat: „Sărbătoriți 8 martie cu o glumă sexistă? Doar pentru misogini ar fi un pericol ca femeile să dețină puterea”. În același ton, o utilizatoare a întrebat direct: „Sunteți cumva misogini?”

Au existat și comentarii ironice la adresa instituției. „Acest mesaj va fi șters până la amiază”, a scris cineva, în timp ce un alt utilizator a adăugat: „Este bine să vă cunoașteti limitele”.

Mesajul, apreciat de alți internauți

Pe de altă parte, postarea a primit și reacții pozitive. Unii utilizatori au apreciat tonul ironic al mesajului și au considerat că este o glumă reușită.

„Inspirată postare! La multi ani femeilor din SRseI – Serviciul Român de Informații!”, a scris un comentator.

Deși reacțiile sunt împărțite, postarea a reușit să atragă rapid atenția în mediul online, generând zeci de comentarii și dezbateri despre limitele umorului atunci când vine vorba despre teme sensibile, precum egalitatea de gen.