Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Republica Moldova, lider între țările candidate la UE în implementarea reformelor. Anunțul Comisiei Europene

Republica Moldova se află în fruntea statelor candidate la aderarea la Uniunea Europeană în ceea ce privește implementarea reformelor necesare alinierii la standardele europene, cu o rată de 93%, potrivit reprezentanților Comisiei Europene.

Republica Moldova, candidată la UE
Republica Moldova, candidată la UE

Republica Moldova se află înaintea Ucrainei și Serbiei în ce privește implementarea reformelor dintre statele candidate la Uniunea Europeană.

Marta Kos, comisarul Uniunii Europene pentru extindere, a lăudat viteza cu care Ucraina a realizat reformele pentru alinierea la standardele europene și a cerut garanții mai solide pentru a preveni viitoarele regresii, scrie The Kyiv Independent.

Evaluarea lui Kos vine în ciuda criticilor conform cărora autoritățile ucrainene tergiversează în ceea ce privește statul de drept și reformele economice necesare pentru integrarea europeană. În ultimele luni, parlamentul Ucrainei a adoptat unele proiecte de lege necesare pentru aderarea la UE, dar a avut dificultăți cu altele .

Kos a vorbit la o întâlnire cu membrii Parlamentului European.

Reuniunea le-a oferit parlamentarilor din comisia pentru afaceri externe a Parlamentului European ocazia de a discuta despre stadiul actual al tuturor țărilor candidate actuale și potențiale la aderarea la UE, precum și despre reformele necesare pentru o UE cu peste 30 de membri în loc de cei 27 actuali.

Rata de implementare a reformelor în Ucraina este de 87%, a doua după Moldova , cu 93%, și cu mult înaintea Serbiei, care ocupă ultimul loc și care are doar 30%, potrivit lui Kos.

Aceste progrese se realizează „în ciuda bombelor care cad asupra țării, în ciuda faptului că țara luptă pentru supraviețuire”, a declarat Kos în discursul său de deschidere adresat membrilor Parlamentului European (deputaților europeni).

Șeful Comisiei pentru extindere a abordat, de asemenea, percepția că Ucraina ar putea fi tratată mai dur decât alte țări, reamintind că există pur și simplu o implicare mai mare.

Alături de procesul de aderare, există „transformarea economiei, iar apoi avem supraviețuire pură, lucru pe care nu îl avem în alte țări”, a remarcat Kos.

