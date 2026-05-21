Statut de „membru asociat” pentru Ucraina în UE, fără drept de vot: Propunerea unui înalt oficial din Europa

Cancelarul german Friedrich Merz a propus ca Ucraina să primească un statut de „membru asociat” al Uniunii Europene, care i-ar permite să participe la reuniuni și summituri europene, însă fără drept de vot.

Această formulă ar reprezenta o etapă intermediară înaintea aderării depline a Ucrainei la blocul comunitar și ar putea contribui la facilitarea discuțiilor privind încheierea războiului declanșat de invazia Rusiei, potrivit unei scrisori adresate liderilor UE și citate de Reuters.

„Propunerea mea reflectă situația particulară a Ucrainei, o țară aflată în război. Aceasta va ajuta la facilitarea discuțiilor de pace în curs, ca parte a unei soluții de pace negociate”, a scris Friedrich Merz în documentul transmis liderilor europeni.

Participare la UE fără drept de decizie

Conform planului, oficialii ucraineni ar urma să participe la reuniuni ministeriale și summituri ale Uniunii Europene, dar fără drept de vot. De asemenea, Ucraina ar putea avea reprezentanți în instituțiile europene, inclusiv un comisar european, însă tot fără putere de decizie.

Cancelarul german a propus și un „angajament politic” al statelor membre privind aplicarea clauzei de asistență reciprocă în cazul Ucrainei, ca parte a unei apropieri treptate de structurile UE.

„Acest lucru este esențial nu numai pentru securitatea Ucrainei, ci și pentru securitatea întregului continent”, a mai transmis Merz.

Aderare completă, considerată dificilă în următorii ani

Oficiali europeni citați de Reuters apreciază că aderarea completă a Ucrainei la Uniunea Europeană în următorii ani rămâne puțin probabilă, chiar dacă în unele discuții internaționale a fost menționat anul 2027 ca posibil reper.

În viziunea cancelarului german, statutul de „membru asociat” ar putea include și un mecanism de suspendare rapidă, în cazul în care Ucraina nu respectă standardele statului de drept sau condițiile procesului de aderare.

Friedrich Merz a subliniat că această propunere nu ar afecta parcursul altor state candidate și a cerut Uniunii Europene să analizeze „soluții inovatoare” pentru accelerarea integrării țărilor aflate în proces de aderare.