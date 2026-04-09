Republica Moldova rupe oficial legăturile cu CSI, organizație condusă de Rusia. Legile au fost promulgate de Maia Sandu

Președintele Maia Sandu a promulgat miercuri, 8 aprilie, legile care prevăd denunțarea acordurilor fondatoare ale Comunitatea Statelor Independente, marcând ultimul pas înainte de retragerea oficială a Republica Moldova din organizația formată în jurul Federația Rusă după destrămarea URSS.

Decretele prezidențiale vizează denunțarea Acordului de constituire al CSI, a protocolului aferent și a statutului organizației, documente care stabileau calitatea de membru a Republicii Moldova. Decizia vine după ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat, săptămâna trecută, în lectură finală, ieșirea din CSI.

În continuare, Ministerul Afacerilor Externe va notifica oficial Comitetul Executiv al CSI cu privire la denunțarea celor trei documente. După transmiterea notificării, Republica Moldova va înceta oficial să mai fie membru al organizației în termen de 12 luni.

Autoritățile de la Chișinău argumentează decizia prin faptul că Federația Rusă, membru fondator al CSI, nu mai respectă valorile fundamentale ale organizației. Este invocat în mod special principiul integrității teritoriale, încălcat prin acțiunile militare din Ucraina și Georgia, dar și prin staționarea trupelor ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova.

De altfel, Republica Moldova nu mai participă la activitatea Comunității Statelor Independente încă din 2022, pe fondul declanșării invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei. În ultimii ani, autoritățile au denunțat zeci de acorduri încheiate pe platforma CSI, Guvernul a încetat plata cotizațiilor de membru începând cu 2023, iar în februarie 2024 țara a ieșit și din Adunarea Parlamentară a CSI, consolidând astfel procesul de desprindere de structurile dominate de Moscova.