Republica Moldova are o nouă strategie militară. Extinderea războiului este unul dintre riscurile militare

Guvernul moldovean a aprobat în cadrul ședinței din 8 octombrie strategia militară pentru anii 2025–2035, actualizând actul din 2018 pe fondul războiului de la graniță. Aceasta prevede îmbunătățirea capacităților de apărare și adaptarea la noile realități de securitate.

Strategia militară a Republicii Moldova pentru anii 2025-2035 a fost creată de Ministerul Apărării.

,,Instabilitatea mediului de securitate, marcată de tendințe și schimbări imprevizibile, a fost accentuată în mod semnificativ de agresiunea militară de scară largă a Federației Ruse asupra Ucrainei începând cu 2022. Aceste circumstanțe au impus reevaluarea domeniului apărării și securității naționale, evidențiind necesitatea unui răspuns strategic coerent și actualizat pentru a contracara amenințările și riscurile militare ce ar putea afecta suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Prezenta Strategie se aliniază acestor eforturi, reflectând angajamentul ferm al autorităților publice ale Republicii Moldova de a consolida capacitatea națională de apărare”, se arată în actul făcut public de Guvernul moldovean.

Conform aceluiași document, neutralitatea Republicii Moldova ,,nu înseamnă izolare sau renunțare la autoapărare, ci obligă statul să adopte toate măsurile necesare, inclusiv de ordin militar, pentru a asigura independența națională, integritatea teritorială și securitatea statului. În acest sens, participarea la mecanisme regionale și internaționale de securitate, exerciții militare, misiuni internaționale sau alte inițiative de cooperare în domeniul apărării este compatibilă cu statutul de neutralitate, atâta timp cât nu implică angajamente de apărare mutuală sau participarea în conflicte armate. Această abordare reflectă o neutralitate activă, similară cu cea practicată de state precum Austria sau Irlanda, permițând Republicii Moldova să-și consolideze apărarea în mod transparent, inclusiv prin cooperare și participare internațională”.

Extinderea războiului

Printre principalele amenințări și riscuri militare la adresa țării vecine se numără continuarea războiului dus de Kremlin împotriva Kievului, precum și posibila extindere a acestuia înspre Chișinău.

,,Invazia Federației Ruse în Ucraina și ocuparea militară a teritoriului suveran ucrainean reprezintă cea mai gravă criză de securitate din Europa din ultimele decenii, statuând revenirea războiului de înaltă intensitate ca instrument de soluționare a disputelor dintre state. Războiul din Ucraina reprezintă o sursă de amenințări semnificative la adresa securității Republicii Moldova, ce s-a manifestat deja prin violarea suveranității aeriene naționale. Continuarea acțiunilor militare din Ucraina va expune și mai mult infrastructura și populația țării la atacuri aeriene intenționate și/sau neintenționate. De asemenea, posibila extindere a teritoriilor ocupate de către Federația Rusă reprezintă o amenințare directă majoră asupra securității și a statalității Republicii Moldova, deoarece stabilirea unui coridor terestru până la hotarele țării ar putea provoca presiuni politice și teritoriale adiționale asupra Republicii Moldova”, potrivit strategiei militare.

Dorin Recean: Să ne apărăm patria

Prin urmare, Armata Republicii Moldova urmează să își modernizeze capacitățile de apărare aeriană, să își consolideze apărarea cibernetică și să perfecționeze procesul de instruire a personalului. De asemenea, militarii moldoveni vor continua să participe la gestionarea situațiilor de urgență interne și, dacă va fi necesar, să ofere sprijin altor autorități publice.

„Avem un obiectiv foarte clar - să investim, în primul rând, în oameni, în Armata Națională a Republicii Moldova. Așa că noi vom continua să dezvoltăm armata, să ne apărăm patria și să contribuim la pacea și securitatea globală”, a afirmat premierul de la Chișinău Dorin Recean.

Pe plan extern, aceasta prevede continuarea cooperării cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri internaționali.

„Când venim cu investiții în apărarea Republicii Moldova, în Armata Națională, de fiecare dată avem voci care sunt împotrivă. Tot ei au ținut armata în mizerie, în dezordine toți acești zeci de ani. Ei vor în continuare să o mențină slabă. Ei ridică în slăvi Kremlinul, dar uită să zică că Kremlinul cheltuie 7% din produsul intern brut pentru războaie și 32% din buget. Fiecare al 3-lea dolar din bugetul Kremlinului merge să omoare copii, tineri și oameni din Ucraina”, a detaliat prim-ministrul Dorin Recean.

Actul guvernamental nu are nevoie de votul Parlamentului. Prin urmare, va intra în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.