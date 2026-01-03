Ziua din 2026 când soarele va apune în timpul unei eclipse. Astronom: „Apusul va fi mai spectaculos decât toate celelalte”

Astronomul Adrian Șonka a dezvăluit într-un mesaj publicat pe Facebook data când va avea loc cel mai spectaculos apus de Soare din 2026.

Conform astronomului, fenomenul va avea loc pe 12 august anul acesta, când oamenii vor putea observa cum Soarele va apune acoperit de Lună.

Fenomenul va fi cu atât mai special întrucât Soarele va apune în timpul unei eclipse.

”Fiecare apus de Soare este frumos, dar cel de pe 12 august 2026 va fi mai spectaculos decât toate celelalte 364 de apusuri din an. Cel din ziua de miercuri, 12 august, iese în evidență pentru că Soarele va apune în timpul producerii unei eclipse. În acea zi se produce o eclipsă de Soare, iar faza parțială a acesteia se va putea vedea din mai mult de jumătate din țară. Eclipsa începe înainte de apusul Soarelui, dar rotația planetei noastre ne va obliga să vedem cum Soarele apune acoperit de Lună. Dacă vrei să vezi apusul-eclipsat va trebui să te afli în jumătatea vestică a țării (din București nu se vede).Și uite așa, pe 12 august 2026 va avea loc cel mai frumos apus de Soare”, a scris Adrian Șonka.