Rep. Moldova acuză Rusia că a provocat criza energetică pentru a destabiliza țara și a o folosi ulterior în războiul din Ucraina

Premierul moldovean, Dorin Recean, declară că Moscova a provocat criza energetică pentru a destabiliza Republica Moldova și a o folosi ulterior în războiul din Ucraina, declarația fiind făcută în localitatea Varnița, unde a întreprins o vizită alături de președinta Maia Sandu și vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

,,Republica Moldova are contract cu Gazprom până în anul 2026. Există traseu, rută pe care poate să ajungă gazele naturale în regiunea transnistreană. A fost decizia Gazpromului să nu mai furnizeze aceste gaze naturale. Republica Moldova, cel puțin partea dreaptă a Nistrului, nu are datorii față de Gazprom. Vreau ca cetățenii să înțeleagă, repet, că această criză este provocată doar de Federația Rusă”, a spus președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

,,Această criză, așa cum a menționat și președinta Sandu, este indusă de Federația Rusă pentru a crea destabilizare aici în Republica Moldova și a utiliza Republica Moldova. în războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat premierul moldovean, Dorin Recean.

,,E un joc geopolitic murdar împotriva autorităților constituționale a Republicii Moldova purtat fără îndoială de Moscova și scopul este destabilizarea situației în țara noastră, dar de asemenea și în regiune, deci punerea sub lovitură a tot ce înseamnă parcurs european într-o perioadă dificilă politic, global, regional, dar dificilă și pe interiorul Republicii Moldova, dar și o perioadă economică dificilă”, a menționat vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

Cei trei lideri au avut o întrevedere cu reprezentanții administrațiilor publice locale și cu oamenii din mai multe localități din Zona de Securitate, conectate la infrastructura de gaz și electricitate din Transnistria, discuțiile vizând ajutoarele de care urmează să beneficieze acestea în contextul crizei energetice.

,,S-a discutat despre ajutoarele care au fost deja oferite, despre listele de ajutoare care urmează a fi date în aceste localități. Despre conectarea la gaz natural și conectarea la rețelele de energie electrică, mai ales că fiecare localitate din cele invitate astăzi se confruntă cu probleme diferite. Unele au și probleme legate de gaz și probleme legate de electricitate. Altele sunt foarte greu conectat, să zic așa, la rețelele noastre, deci va dura trei-patru luni. Este vorba de investiții destul de mari, dar și de lucrări de proiectare și lucrări de teren. Au fost și reprezentanții companiilor de energie electrică și de gaz, care au spus că sunt și niște protocoale de lucru care pot fi îngreunate de situația meteo. E totuși o perioadă de iarnă, dar vom face aceste lucrări cât de repede vom putea. De asemenea, vom încerca să discutăm cu cei de la Tiraspol despre situația unor localități precum Copanca sau Varnița, care pot fi conectate la rețelele electrice ale Republicii Moldova, dar folosind infrastructura care este temporar în administrația lor. Deocamdată evită aceste discuții. Sperăm că vom avea aceste discuții săptămâna viitoare”, a mai spus Oleg Serebrian.

,,Am ascultat situația din fiecare localitate și am notat care sunt necesitățile imediate. Am înțeles că este nevoie de sprijin sub formă de lemne, de peleți, e nevoie de generatoare în plus și am discutat o soluție care nu poate fi realizată imediat, dar care este foarte importantă și anume să oferim mai multă autonomie instituțiilor publice. Asta înseamnă centrale pe biomasă și așteptăm acum ca Ministerul Dezvoltării Regionale și Infrastructurii și primăriile să pregătească aceste proiecte, așa încât să putem să oferim deci autonomie pentru mai multe școli, grădinițe, primării și alte instituții publice”, a adăugat Maia Sandu.

În Zona de Securitate sunt 12 localități, care, potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), urmează să fie conectate la rețelele de electricitate și gaze ale companiilor de resort de pe malul drept al Nistrului, adică Chișinău.

,,Am verificat executarea dispozițiilor Comisiei Situații Excepționale, în mod special, ce era nevoie de coordonat activitatea atât a autorităților centrale, cât și a celor locale pentru interconectarea rețelelor de energie electrică și a gazelor naturale în cele 14 localități care sunt în gestiunea autorităților constituționale, dar infrastructura cărora încă este gestionată și aparține Republicii Moldova, dar este sunt în gestiunea stângii Nistrului. Aici am convenit cine și ce are de făcut în așa fel încât să ne mișcăm foarte rapid din punct de vedere a nemijlocit birocrației, dar și executării lucrărilor. Sunt anumite lucrări care vor fi mai dificil de executat, pentru că presupun subtraversări ale râului Nistru, dar am coordonat împreună cu administrația publică locală cine și ce are de făcut”, a precizat Dorin Recean.

Vicepremierul Oleg Serebrian a transmis un mesaj cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

,,Guvernul Republicii Moldova este alături de cetățenii săi contrar a ceea ce se spune și se vehiculează în presa controlată de Tiraspol. Vom ajuta acești oameni, vom interveni cu ajutor rapid și vom avea și astăzi o discuție cu conducerea OSCE-ului despre canalele, despre cum putem ajuta oamenii respectivi. Nu vom lăsa nici un caz de izbeliște, suntem, suntem alături de ei în aceste momente dificile”, a conchis oficialul moldovean.

Amănunte despre discuția cu liderul de la Kiev

Iar lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a oferit detalii despre discuția telefonică cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că Kievul este gata să ofere cărbune Centralei termoelectrice de la Cuciurgan din Transnistria (MGRES), dar regiunea separatistă ar trebui să ofere în schimb curent electric Kievului.

,,Am discutat ieri cu președintele Ucrainei și o potențială soluție ar fi ca Ucraina să furnizeze cărbune pentru întreprinderea de generare a energiei electrice din stânga Nistrului, așa încât să se producă electricitate și stânga Nistrului să se achite cu Ucraina cu electricitate. Ar putea fi o soluție guvernelor țărilor noastre. Chișinăul și Kievul urmează să discute această potențială soluție”, a adăugat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale, livrând gaze prin rute alternative Transnistriei, odată cu expirarea contractului dintre Moscova și Kiev privind tranzitul resurselor energetice către Europa. Compania rusă a invocat pretinsa datorie de 709 milioane de dolari a Moldovagaz, sumă care nu a fost confirmată de auditul internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova, dar al cărui rezultat nu este recunoscut de Moscova.

Fără resurse energetice

Prin urmare, mii de oameni din Transnistria sunt fără căldură, gaz și energie electrică, iar Chișinăul a rămas fără curent electric produs de Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, acesta fiind achiziționat la un preț relativ scăzut până la 31 decembrie 2024, în schimbul întregii cantități de gaze rusești.

Astfel, Republica Moldova va folosi în luna ianuarie 2025 energie electrică produsă pe piața internă, precum și cea importată din România.