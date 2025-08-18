search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Moldovagaz va livra gaze naturale în regiunea separatistă transnistreană deși a rămas fără licență de furnizare

Compania Moldovagaz va livra gaze naturale în regiunea separatistă transnistreană în perioada 1 septembrie 2025-31 martie 2026, decizia fiind luată în data de 18 august de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Moldovagaz va furniza gaze naturale în regiunea separatistă transnistreană. FOTO: Anre.md
Moldovagaz va furniza gaze naturale în regiunea separatistă transnistreană. FOTO: Anre.md

Hotărârea ANRE vine în contextul în care, de la 1 septembrie, compania Moldovagaz nu va mai putea furniza gaze naturale în Republica Moldova, această sarcină urmând să fie preluată de Energocom, companie deținută de stat.

Conform reprezentanților Agenției Naționale în Reglementare în Energetică, decizia ,,are caracter temporar și tranzitoriu, fiind propusă conform prevederilor legislației naționale de Ministerul Energiei și coordonată cu Biroul politici de reintegrare. Măsura urmărește să asigure continuitatea livrărilor de gaze către consumatorii din regiunea transnistreană, evitând întreruperi într-o perioadă critică – sezonul rece”.

Responsabilii ANRE mai precizează că Moldovagaz va putea ,,în continuare achiziționa gaze naturale de pe piața angro din Republica Moldova, inclusiv prin platforma de tranzacționare administrată de „Bursa Română de Mărfuri (Romanian Commodities Exchange) Est” S.R.L., însă exclusiv pentru necesitățile regiunii transnistrene. În același timp,  S.A. „Moldovagaz” are obligația de a constitui rezerve de gaze suficiente pentru a acoperi cel puțin 15% din consumul mediu anual al consumatorilor casnici, precum și al întreprinderilor și instituțiilor care prestează servicii sociale esențiale din regiune:- până la 30 septembrie – minimum 50%;- până la 31 octombrie – 100%. ANRE va monitoriza permanent modul în care SA „Moldovagaz” respectă obligațiile ce decurg din statutul de entitate desemnată. În caz de nerespectare, autoritatea are la dispoziție mecanisme de responsabilizare, inclusiv sancțiuni financiare și retragerea acestui statut, la propunerea Ministerului Energiei”.

Șeful interimar al companiei Vadim Ceban a evidențiat că Moldovagaz este obligată să facă rezerve de gaze naturale, acestea fiind menite ,,să asigure acoperirea a cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor casnici, precum și al întreprinderilor și instituțiilor care furnizează servicii sociale esențiale în regiunea transnistreană, unde, în ultimii 5 ani, activează operatori de sistem nelicențiați, conform următorului grafic: 

  • până la 30 septembrie 2025 – cel puțin 50% din volumul aprobat de ANRE;
  • până la 31 octombrie 2025 – 100% din volumul aprobat de ANRE”, a notat acesta pe canalul său de Telegram.  

Anterior, Gazprom a acuzat Chișinăul de distrugerea companiei Moldovagaz, al cărei acționar majoritar este concernul rus, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică a retras licența de furnizare a gazelor companiei moldovene.

,,Gazprom, în calitate de cel mai mare acționar și creditor al SA „Moldovagaz”, pe întreaga durată a colaborării a îndeplinit cu bună-credință și în întregime obligațiile sale privind furnizarea sigură și fiabilă a gazelor naturale către Republica Moldova, fără a primi din partea SA „Moldovagaz” plata integrală pentru gazul livrat. Ca urmare, s-a acumulat o datorie semnificativă a SA „Moldovagaz” față de PAO „Gazprom”. În special, datoria pentru gazul furnizat consumatorilor de pe malul drept al Nistrului a depășit 709 milioane USD. Această datorie a fost generată în mare parte din cauza neplăților sistematice ale întreprinderilor termoenergetice din sectorul public al Moldovei pentru gazul furnizat de SA „Moldovagaz”, se arată în comunicatul de presă emis de Gazprom.

Mai mult, Gazprom a acuzat Guvernul moldovean că a luat mai multe măsuri în detrimentul companiei Moldovagaz, acuzații la care Executivul nu a oferit deocamdată un punct de vedere.

,,Gazprom a propus în ultimii ani diverse metode și termene de soluționare a datoriei, cu respectarea tuturor cerințelor legale. Cu toate acestea, Guvernul Republicii Moldova a refuzat să coopereze pentru achitarea datoriei, preferând, în locul unui dialog, să exercite presiuni asupra PAO „Gazprom” pentru a forța compania să renunțe la cererile sale legitime, încălcând astfel acordurile încheiate anterior. Guvernul Republicii Moldova a implementat o serie de mecanisme care, în cele din urmă, au dus la reorganizarea forțată a Grupului Moldovagaz, privarea de facto a SA „Moldovagaz” de dreptul de a dispune liber de propriile active și venituri, creșterea prețului de achiziție al gazelor naturale, o majorare accentuată a tarifelor la gaz și electricitate pentru consumatori și, ca urmare, o scădere a securității energetice a republicii. În acest context, retragerea licenței SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor nu poate fi interpretată altfel decât ca ultima etapă în distrugerea de către partea moldovenească a afacerii Grupului Moldovagaz și în privarea PAO „Gazprom” de obiectul său de investiții. PAO „Gazprom” își va continua apărarea drepturilor și intereselor sale legale prin toate mijloacele disponibile”, au conchis reprezentanții concernului rus.

Transnistria, lăsată fără gaze de Moscova

Din luna februarie, Tiraspolul primește gaze livrate până la granița Republicii Moldova de o firmă elvețiană controlată de investitori unguri, însă plătite de o companie din Dubai, despre care, în spațiul public, s-a afirmat că ar fi finanțată de oligarhul rus Roman Abramovici.  

Iar din 1 ianuarie 2025, Gazprom, companie controlată de Kremlin, a refuzat să-și onoreze obligațiile contractuale și să livreze gaz regiunii separatiste transnistrene prin alte rute, invocând pretinsa datorie a Moldovagaz, neconfirmată de un audit internațional realizat la inițiativa Republicii Moldova. Asta după ce Kievul a refuzat să prelungească contractul de tranzit al resurselor energetice către Europa.  

Republica Moldova

