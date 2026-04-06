search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

R. Moldova urcă în ratingul unei agenții internaționale de top și devine mai atractivă pentru investitori

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Chișinăul a fost promovat de la nivelul B3 la B2 în ratingul agenției Moody's, una dintre cele mai importante la nivel internațional care evaluează riscul financiar al statelor și companiilor. Indicatorul, cel mai bun din ultimii 25 de ani, arată că țara devine mai atractivă pentru investiții.

Republica Moldova, mai atractivă pentru investitori, conform agenției. FOTO: Inquam/ Elena Covalenco
Conform reprezentanților agenției Moody's, promovarea Republicii Moldova a venit ca urmare a progresului „semnificativ realizat în consolidarea instituțiilor și a guvernanței”, precum și a reformelor realizate în procesul de aderare la UE.

De asemenea, autoritățile moldovene au demonstrat o capacitate sporită de a răspunde la șocuri, cu precădere prin reorientarea aprovizionării cu energie și reducerea dependenței istorice de Rusia, în anii care au urmat războiului declanșat în 2022 în Ucraina.

„Aceste eforturi au contribuit și la reducerea riscurilor politice, care anterior erau foarte ridicate. Un mediu politic intern mai stabil și reziliența demonstrată față de tentativele externe de interferență electorală au redus, de asemenea, expunerea Moldovei la riscuri politice. Cu toate acestea, expunerea ridicată la atacuri hibride din partea Rusiei și performanța economică modestă, comparativ cu alte state similare, rămân factori limitativi pentru ratingul B2”, au menționat reprezentanții agenției.

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a menționat că noul rating reprezintă un semnal de încredere din exterior.

„Nu este o opinie politică. Este o evaluare independentă, tehnică, a modului în care statul își gestionează economia și finanțele. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată”, a afirmat prim-ministrul.

Șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că, deși țara se confruntă în continuare cu provocări economice și geopolitice, „a demonstrat o capacitate semnificativ îmbunătățită de a gestiona riscurile financiare, politice și sociale”.

,,Rezultatele încep să se vadă”

Acesta a adăugat că ratingul aduce mai multe avantaje, printre care acces mai bun la finanțare internațională, costuri mai reduse pentru împrumuturile externe și creșterea atractivității pentru investiții străine și proiecte de dezvoltare.

„Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este rezultatul unei munci coordonate la nivel instituțional: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior”, a conchis premierul Alexandru Munteanu.

Agenția Moody’s, una dintre cele mai importante agenții internaționale de rating, evaluează riscul financiar al statelor și companiilor, stabilind un reper global de încredere și influențând direct deciziile de investiții și costurile de finanțare pe piețele internaționale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Singurul fotbalist din duelul ”UEFAntastic” FCSB – Rapid care mai joacă în prezent. Are 41 de ani și e legitimat la o echipă surpriză
fanatik.ro
image
România își alungă „Arhitecții” sistemului medical. De ce vor să plece în străinătate 70% dintre tinerii specialiști în sănătate publică
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului: 'Infidelitate'
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
El e medicul român din Franța care urmează să-i monteze lui Mircea Lucescu sistemul ECMO
prosport.ro
image
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
playtech.ro
image
Control inopinat! Ce s-a întâmplat imediat după finalul meciului U Craiova – CFR Cluj 2-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
OFICIAL | Ucraina, victorie uriașă în fața Rusiei! Replica surprinzătoare a Moscovei: ”Am respectat legile noastre”. Ce urmează
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Începe plata alocațiilor și indemnizațiilor. Banii se dau înainte de Paște
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Carmen Brumă, sfaturi pentru doamne și domnișoare. Cum dăm kilogramele jos după masa de Paște?
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
Kate Middleton cu Charlotte și Louis foto profimedia 1088833602 jpg
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Feblețea ei. Kate a făcut ieri, la slujba de Paște, un gest înduioșător la adresa unuia dintre copiii ei. Nici Regele n-a rezistat tentației

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!