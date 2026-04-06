R. Moldova urcă în ratingul unei agenții internaționale de top și devine mai atractivă pentru investitori

Chișinăul a fost promovat de la nivelul B3 la B2 în ratingul agenției Moody's, una dintre cele mai importante la nivel internațional care evaluează riscul financiar al statelor și companiilor. Indicatorul, cel mai bun din ultimii 25 de ani, arată că țara devine mai atractivă pentru investiții.

Conform reprezentanților agenției Moody's, promovarea Republicii Moldova a venit ca urmare a progresului „semnificativ realizat în consolidarea instituțiilor și a guvernanței”, precum și a reformelor realizate în procesul de aderare la UE.

De asemenea, autoritățile moldovene au demonstrat o capacitate sporită de a răspunde la șocuri, cu precădere prin reorientarea aprovizionării cu energie și reducerea dependenței istorice de Rusia, în anii care au urmat războiului declanșat în 2022 în Ucraina.

„Aceste eforturi au contribuit și la reducerea riscurilor politice, care anterior erau foarte ridicate. Un mediu politic intern mai stabil și reziliența demonstrată față de tentativele externe de interferență electorală au redus, de asemenea, expunerea Moldovei la riscuri politice. Cu toate acestea, expunerea ridicată la atacuri hibride din partea Rusiei și performanța economică modestă, comparativ cu alte state similare, rămân factori limitativi pentru ratingul B2”, au menționat reprezentanții agenției.

Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a menționat că noul rating reprezintă un semnal de încredere din exterior.

„Nu este o opinie politică. Este o evaluare independentă, tehnică, a modului în care statul își gestionează economia și finanțele. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată”, a afirmat prim-ministrul.

Șeful Cabinetului de miniștri a subliniat că, deși țara se confruntă în continuare cu provocări economice și geopolitice, „a demonstrat o capacitate semnificativ îmbunătățită de a gestiona riscurile financiare, politice și sociale”.

,,Rezultatele încep să se vadă”

Acesta a adăugat că ratingul aduce mai multe avantaje, printre care acces mai bun la finanțare internațională, costuri mai reduse pentru împrumuturile externe și creșterea atractivității pentru investiții străine și proiecte de dezvoltare.

„Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este rezultatul unei munci coordonate la nivel instituțional: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior”, a conchis premierul Alexandru Munteanu.

Agenția Moody’s, una dintre cele mai importante agenții internaționale de rating, evaluează riscul financiar al statelor și companiilor, stabilind un reper global de încredere și influențând direct deciziile de investiții și costurile de finanțare pe piețele internaționale.