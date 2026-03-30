Lidera de la Chișinău și-a amânat vizita în Finlanda. Care este motivul

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a amânat vizita în Finlanda planificată pentru 31 martie din cauza problemelor de sănătate ale omologului său finlandez, anunță reprezentanții Administrației Prezidențiale, dar fără a preciza când va avea loc deplasarea la Helsinki.

La Helsinki, Maia Sandu avea programate întrevederi cu omologul său finlandez, precum și cu alți oficiali și reprezentanți ai societății civile din Finlanda.

Merge la Riga

Ulterior, șefa statului urma să plece în data de 1 aprilie în Letonia. Deplasarea nu a fost amânată și va avea loc la invitația președintelui leton, Edgars Rinkēvičs.

„Șefa statului va avea o întrevedere cu omologul leton, urmată de o conferință de presă comună, precum și de întâlniri cu prim-ministra Evika Siliņa și cu conducerea Parlamentului leton. Totodată, președinta Maia Sandu va susține un discurs în plenul legislativului de la Riga”, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale.