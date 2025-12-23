medlife right medlife right
Articol susținut de advertorial

Dr. Laura Claudia Toda, MedLife: „Un control simplu poate aduce claritate în bolile endocrine”

0
0
Publicat:

Endocrinologia este adesea asociată aproape exclusiv cu afecțiunile tiroidei. Dar, în realitate, această specialitate medicală este mult mai complexă. „În afara patologiilor tiroidiene, un endocrinolog se ocupă de afecțiuni ale glandelor suprarenale, hipofizei, tulburări de pubertate, disfuncții menstruale, sindrom de ovar polichistic, probleme de menopauză, tulburări de creștere și dezechilibre metabolice, inclusiv obezitate. Practic, orice ține de reglaj hormonal intră în această specialitate”, explică dr. Laura Claudia Toda, medic specialist endocrinolog la MedLife.

Dr Laura Claudia Toda, MedLife jpeg

Legătura fină dintre hormoni și organism

Pentru dr. Laura Toda, endocrinologia a fost o alegere firească: „Endocrinologia mi-a plăcut pentru modul în care explică legătura fină dintre hormoni și funcționarea întregului organism. Mi s-a părut interesant cum un dezechilibru mic poate produce simptome atât de variate și cum, odată corectat, pacientul își poate recăpăta complet starea de bine.

Această subtilitate a mecanismelor hormonale, care influențează de la metabolism la starea emoțională, o face o specialitate esențială pentru înțelegerea sănătății în ansamblu. „Bolile endocrine pot influența atât corpul, cât și psihicul: apar oboseala, schimbări de dispoziție, tulburări de concentrare, anxietate și modificări de greutate. Hormonii reglează aproape toate procesele organismului, de aceea dezechilibrele lor au impact global”, a spus medicul.

Tiroida este vedeta

Potrivit datelor Asociației Americane de Tiroidă, în jur de 20 de milioane de americani suferă de o afecțiune tiroidiană, iar 60% nu sunt conștienți de ea, fiind cazuri nediagnosticate. Mai mult, 12% dintre americani vor dezvolta o afecțiune tiroidiană la un moment dat în timpul vieții. Pe bătrânul continent, 6,71% dintre persoane sunt nediagnosticate, adică aproximativ jumătate din pacienții cu disfuncție tiroidiană în Europa. Prevalența totală a disfuncției tiroidiene (cazuri diagnosticate și nediagnosticate) la nivel european ajunge la 3,82% din populația studiată în privința disfuncției tiroidiene.

„Sunt cele mai frecvente motive de prezentare în cabinet”, a precizat dr. Toda, explicând că hipotiroidismul reprezintă o încetinire a tiroidei, cu oboseală, sensibilitate la frig și creștere în greutate, în timp ce hipertiroidismul este opusul — metabolism accelerat, palpitații, insomnie și scădere rapidă în greutate.

Afecțiunile tiroidiene apar mult mai des la femei, din cauza fluctuațiilor hormonale din pubertate, sarcină, perioada postpartum sau menopauză. La bărbați, bolile tiroidiene sunt mai rare, „dar cu simptomatologie mai zgomotoasă”.

„Cel mai des întâlnim cauze autoimune, precum Hashimoto sau Graves. Există și predispoziție genetică, iar factori precum stresul, infecțiile, deficitul de iod sau anumite medicamente pot contribui”, a mai spus endocrinologul.

Semnale de alarmă: când ar trebui să mergem la medic?

„Oboseala inexplicabilă, fluctuațiile rapide de greutate, palpitațiile, iritabilitatea, somnul neodihnitor, căderea accentuată a părului, pielea foarte uscată și dereglările menstruale sunt semnale importante,” a atras atenția dr. Toda. Oricare dintre aceste simptome justifică un consult endocrinologic.

Stresul, somnul și alimentația joacă un rol uriaș, de aceea acestea nu trebuie neglijate. „Stilul de viață este esențial. Stresul cronic poate destabiliza imunitatea și astfel apar și se agravează multe boli ale tiroidei,” a semnalat medicul.

Mituri frecvente: ce NU este adevărat despre tiroidă

 „Iodul este esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Totuși, atât lipsa, cât și excesul său pot crea dezechilibre” a ținut să precizeze medicul care recomandă un aport echilibrat, în special din alimentație și atrage atenția asupra suplimentelor fără indicație medicală. Un mit răspândit în rândul populației este că suplimentele cu iod pot rezolva orice disfuncție, o idee total greșită în opinia dr. Toda. Medicul are de-a face adesea cu pacienți care vin cu fel de fel de mituri precum: „orice nodul este periculos”, „tratamentul hormonal îngrașă” sau că „problemele tiroidiene se văd la analizele uzuale”.

Tratamentul hormonal: viața cu și după diagnostic

Endocrinologul adaugă totuși că pacienții cu tulburări tiroidiene sunt cei mai numeroși în cabinet, însă din ce în ce mai multe consultații sunt determinate de „Sindromul ovarelor polichistice-SOPC, simptome legate de stres cronic și tulburări din perioada menopauzei”. De asemenea, osteoporoza rămâne o patologie frecventă, mai ales la femeile aflate la menopauză.

„În afara bolilor tiroidiene, văd frecvent pacienți cu pubertate precoce sau întârziată, hiperparatiroidism primar și secundar, adenoame hipofizare care pot fi secretante de hormoni sau nesecretante, hipogonadism, adenoame suprarenaliene”, a spus medicul.

Ecografia performantă, analizele hormonale avansate și instrumentele digitale de monitorizare ajută medicul și fac de multe ori diferența. „Tehnologia a îmbunătățit masiv acuratețea diagnosticului… permit depistarea rapidă și adaptarea tratamentului la nevoile specifice ale fiecărui pacient.

Vestea bună este că unele boli tiroidiene se pot vindeca complet, așa cum este cazul hipertiroidismului tratat adecvat. Altele, precum hipotiroidismul autoimun, necesită o gestionare pe termen lung. Important este faptul că, sub tratament, pacienții pot avea un stil de viață perfect normal.

Tratamentul hormonal este, în general, ușor de urmat și permite pacienților să ducă o viață normală”, a spus dr. Toda. Odată stabilită doza corectă, energia, concentrarea și echilibrul emoțional se îmbunătățesc vizibil.

Mesajul medicului: nu ignorați semnalele!

Conform recomandărilor Asociației Americane a Tiroidei (ATA) și ale Asociației Americane a Endocrinologilor Clinicieni (AACE), screening-ul de rutină (testul TSH) este cel mai puternic susținut pentru următoarele grupuri de populație:

1.      Nou-născuți: Se recomandă screening-ul universal (imediat după naștere) pentru hipotiroidism congenital. Această măsură este vitală pentru prevenirea retardului mental ireversibil.

2.      Vârstnici: Se recomandă luarea în considerare a testării periodice (sau cel puțin o dată) începând cu vârsta de 60 de ani. Justificarea este prevalența crescută a disfuncției tiroidiene (în special hipotiroidismul subclinic) în rândul vârstnicilor, care poate duce la complicații cardiovasculare.

3.      Femei gravide și în faza de preconcepție: Screening-ul este esențial fie înainte de sarcină, fie în primul trimestru. Hormonii tiroidieni materni sunt cruciali pentru dezvoltarea neurologică a fătului.

4.      Persoane cu risc  crescut: Screening-ul periodic este recomandat pacienților care prezintă factori de risc, precum un istoric familial de boală tiroidiană sau alte boli autoimune asociate (de exemplu, diabet zaharat de tip 1).

Pentru cei care amână un control endocrinologic, dr. Toda are un sfat important: „Este mult mai ușor să previi decât să tratezi complicații apărute în timp. Un control simplu poate aduce claritate, liniște și soluții eficiente. Corpul ne trimite semnale, iar ignorarea lor nu le face să dispară.

Surse

https://www.aace.com/patient-journey/thyroid

https://academic.oup.com/jcem/article-abstract/99/3/923/2537300

https://www.thyroid.org/thyroidguidelines/file/thy.2012.0205.pdf

Oameni Fericiți, Medici buni

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe medlife.ro

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
mediafax.ro
image
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare inamic al dronelor. E dezvoltată în Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Dosarele Foamei întocmite de Securitate în 1989. Și o ciudățenie: Cum a devenit Nicolae Ceaușescu influencer și ia „like”-uri în 2025
antena3.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
playtech.ro
image
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
Crăciun cu zăpadă de 25 cm în România! Ninsori în cea mai mare parte a țării, până vineri, anunță ANM. Cod galben de vânt și viscol | HARTĂ
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
loading Se încarcă comentariile...

Partenerii noștri

image
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
digi24.ro
image
Ce cuprinde noua ordonanță ”trenuleț” a Guvernului Bolojan. Măsurile fiscal-bugetare și de ”relansare economicǎ” pentru 2026
stirileprotv.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Procurorii au ridicat telefonul și alte bunuri în ancheta de acces ilegal la informații și moarte suspectă
gandul.ro
image
Dosarele Foamei întocmite de Securitate în 1989. Și o ciudățenie: Cum a devenit Nicolae Ceaușescu influencer și ia „like”-uri în 2025
antena3.ro
image
Unde merge David Popovici de Sărbători. Este locul în care se simte cel mai bine. Ce planuri are pentru 2026
fanatik.ro
image
Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, potrivit unor surse politice
libertatea.ro
image
Racheta de 30 de centimetri și jumătate de kilogram care ar putea deveni cel mai mare inamic al dronelor. E dezvoltată în Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
observatornews.ro
image
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
cancan.ro
image
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
digisport.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
prosport.ro
image
Se pune sau nu ou în compoziția de sarmale? Răspunsul bucătarilor
playtech.ro
image
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fosta soție s-a recăsătorit în secret, iar acum el a aflat totul. Prima reacție, dezvăluită de un apropiat
digisport.ro
image
VIP-urile de pe lista Ancăi Alexandrescu. Jurnalista de la Realitatea Plus are în portofoliu colaborări cu cele mai importante nume din istoria PSD
bugetul.ro
image
EXCLUSIV Ce fel de mâncare tradițională gătește Denise Rifai de Crăciun. Îndrăgita vedetă ne-a dezvăluit planurile pe care le are de sărbători
kanald.ro
image
De ce a demisionat Daniel David din fruntea Ministerului Educației. Cine i-ar putea lua locu
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
Percheziții la casa Rodicăi Stănoiu. Dovezile pe care le caută procurorii
romaniatv.net
image
La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta minune
as.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
click.ro
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
Keira Knightley foto profimedia 0969598416 jpg
Cum se sărută actorii în filme? Keira Knightley ne explică regulile intime de la Hollywood
clickpentrufemei.ro
Stalin, în 1937 (© Wikimedia Commons)
Decizia lui Iosif Vissarionovici Stalin din 11 ianuarie 1939
historia.ro
Brooke Shields jpg
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă
clicksanatate.ro
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
image
Horoscop marți, 23 decembrie. Situații neplăcute pentru Lei, Fecioarele ar putea fi promovate la locul de muncă

OK! Magazine

image
Ce pune Regele Charles pe masa de Crăciun pentru familia sa regală. Preparatele cu care se răsfață la Sandrigham

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Motivul pentru care tenul lui Brooke Shields pare îmbătrânit. Greşeala pe care o regretă