Cifrele date publicității de către INS arată că în luna noiembrie 2025 s-a înregistrat cea mai mare scădere în turismul intern, raportat la anul precedent. În primele 11 luni ale anului trecut au ajuns cu aproape o jumătate de milion de români mai puțin în unitățile de cazare interne.

Singura veste bună este că numărul turiștilor străini sosiți în România a fost, și în noiembrie 2025, peste cifrele din 2024. Aceasta nu schimbă însă realitatea tristă că, din 11 luni, nouă au fost, în 2025, de scădere, atrage atenția Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

Sosirile totale au înregistrat o scădere de 5,6% în noiembrie 2025, comparativ cu noiembrie 2024, bifându-se a șasea lună consecutivă de scădere. Au ajuns cu 8,9% mai puțini turiști români în unitățile de cazare interne, crescând în schimb sosirile turiștilor străini cu 9,6%. Sosirile turiștilor străini au reprezentat în schimb doar o cincime din total. Turiștii români și străini la un loc au fost sub un milion în noiembrie 2025, capacitățile de cazare fiind utilizate la un sfert din potențial.

Conform Institutului Național de Statistică, sosirile înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna noiembrie 2025, au însumat 936,8 mii persoane, în scădere cu 5,6% faţă de cele din luna noiembrie 2024. 48,3% dintre sosirile turiștilor români s-au concentrat în București și în municipiile reședință de județ (exclusiv Tulcea) și doar 22,3% în zona montană și alți 12% în zona balneară. Când vorbim de turiștii străini, 83,5% au vizat Bucureștiului și orașele reședință de județ, doar 4,9% zonele montane și 1,5% zona balneară.

„Din numărul total de sosiri, în luna noiembrie 2025 sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 79,6%, iar sosirile turiştilor străini 20,4%. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în luna noiembrie 2025, au însumat 1.840,3 mii, în scădere cu 5,5% faţă de cele din luna noiembrie 2024. Din numărul total de înnoptări, în luna noiembrie 2025 înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 77,8%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 22,2%. Durata medie a şederii în luna noiembrie 2025 a fost de 1,9 zile la turiştii români și de 2,1 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna noiembrie 2025 a fost de 25,4% pe total structuri de cazare turistică (inclusiv apartamente și camere de închiriat), în scădere cu 2,2 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2024”, menționează INS, într-un comunicat de presă.

Banii puțini pentru vacanțe și prețurile mari, rețeta prăbușirii turismului intern

În perioada ianuarie – noiembrie 2025, sosirile înregistrate au însumat puțin peste 13 milioane persoane, în scădere cu 2,2% față de perioada similară din 2024. Turiști români au reprezentat 81,6%, iar turiștii străini – 18,4%. Durata medie a șederii în perioada ianuarie – noiembrie 2025 a fost de 2,2 zile la turiștii români și de 2,1 zile la turiștii străini. Datele pentru luna noiembrie 2025 confirmă menținerea unui trend descendent care s-a manifestat încă de la începutul verii, imediat după vacanța de Paște.

„Bilanțul cumulat pentru primele 11 luni ale anului 2025, comparativ cu perioada similară din 2024, reflectă o dinamică duală a pieței turistice, marcată de o scădere a volumului pe segmentul intern și o consolidare a celui străin. Numărul turiștilor români a înregistrat o contracție de 4,07%, ceea ce înseamnă o pierdere de aproximativ 451.400 de vizitatori (coborând de la 11.073,1 mii la 10.621,7 mii). În mod îmbucurător, această scădere a fost parțial atenuată de evoluția turiștilor străini, al căror număr a crescut cu 7,22%, generând un plus de 160.800 de sosiri față de perioada similară a anului trecut (de la 2.227,8 mii la 2.388,6 mii). Deși creșterea segmentului extern este un semnal pozitiv de atractivitate, aceasta a reușit să acopere doar parțial golul lăsat de turiștii români, rezultând într-un deficit net de peste 290.000 de turiști la nivelul întregului sistem de cazare”, se arată într-o analiză a BIBI Touroperator.

În 2025, turismul intern înregistra în luna ianuarie o creștere cu aproximativ 10% comparativ cu luna similară din anul precedent, ceea ce i-a bucurat pe hotelieri. „Această evoluție, susținută de condițiile favorabile pentru sporturile de iarnă și de o inerție pozitivă a consumului din 2024, a creat iluzia unui an record. Optimismul a fost de scurtă durată, luna februarie aducând o corecție brutală de -4,5%, marcând începutul unei pante descendente care nu a mai putut fi oprită decât în luna mai”, se arată în analiza citată.

Sezonul estival a fost unul dezamăgitor pentru turismul intern, arătând că și mai mulți români decât cu un an înainte au preferat vacanțele în afara țării. În luna august, considerată vârf de sezon, scăderea a fost cea mai mare din perioada verii – 6,3% (față de august 2024).

„Această dinamică sugerează că prețurile ridicate și raportul calitate-preț deficitar au împins turiștii către ofertele competitive din bazinul mediteraneean sau din țările vecine. Semnalul cel mai grav pentru economie vine din datele lunii noiembrie, unde turismul intern a suferit o prăbușire de -8,9%. Aceasta este cea mai mare scădere lunară a anului și indică o epuizare a bugetelor pentru vacanțe și călătorii. Absența unor stimulente financiare, precum voucherele de vacanță, combinată cu o inflație persistentă în sectorul serviciilor, a dus la un abandon masiv al planurilor de călătorie”, arată tour-operatorul.

„Suntem în ianuarie și nu știm dacă vom merge la târgurile din ianuarie și februarie”

Din jumătatea de milion de turiști români care nu au mai ajuns, în 2025, în vacanță în țara lor cei mai mulți nu au mai plecat deloc în vacanță, este de părere Adrian Voican, președintele ANAT. Este în parte și efectul micșorării valorii tichetelor de vacanță, alături de alte măsuri care au lovit sectorul. România a câștigat în schimb mai mulți turiști străini și acest lucru, chiar dacă nu compensează scăderea numărului de turiști români, reprezintă o direcție care ar trebui încurajată „prin măsuri guvernamentale reale și eficace”, respectiv „buget și plan de promovare externă și un organism de gestionare a branding-ului, marketing-ului și PR-ului extern, cu obiective clare și asumate”. Unul dintre obiectivele pe care operatorii din turism le vizează este atragerea a 10 milioane de turiști străini în 10 ani.

„Noi am atras atenția în nenumărate rânduri, am tras semnale de alarmă, de la ANAT, de la alte organizații din turism. Guvernul a părut surd, nu a luat nicio măsură. Avem mai puține vouchere de vacanță, avem TVA mărit, avem instabilitate internă și externă care aduc oarecare îngrijorare în rândul românilor care-și cumpără vacanțele în ultima clipă. Acum, cum e zăpadă la munte, românii merg, dar nu mai avem vacanțe predictibile. Oricum, o parte dintre români au plecat afară, fiindcă România e o țară Schengen cu drepturi depline din 2025 și e mai ușor ca turiștii români, foarte buni consumatori, să fie atrași de destinații externe care se promovează activ și ne atrag turiștii acolo. Mulți dintre ei însă au rămas acasă, nu au mai plecat deloc, și sperăm că lucrul acesta se va îndrepta, dar numai dacă guvernul va lua măsuri”, a spus Voican. Vicepreședintele ANAT a indicat necesitatea adoptării unor măsuri care să acționeze în sensul stimulării consumului intern, dar și de atragere a investițiilor în turismul intern.

Pe de altă parte, atragerea turiștilor străini trebuie să devină și aceasta un obiectiv, pentru că acest lucru nu se va întâmpla de la sine. „Am pierdut peste 450 mii, spre 500 mii de turiști români, în România, și am câștigat ceva peste 150 mii de turiști străini. Totuși, și aici guvernul ar trebui să ia măsuri, să stimuleze incoming-ul românesc, să promoveze destinația România, la târgurile internaționale. Suntem în ianuarie și nu avem bugetul României, nu știm dacă vom merge la târgurile din ianuarie și februarie, care sunt foarte importante pentru începutul de an. Noi, totuși, considerăm că turismul e important și pentru economia României și pentru zona socială, pentru refacerea forțelor angajaților, și cred că trebuie să ne bucurăm de zilele de zăpadă din această perioadă și să tragem nădejde că lucrurile se vor îndrepta pe viitor”, a conchis Voican.