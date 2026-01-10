search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
11 ianuarie: Ziua în care s-a născut Sir Edmund Hillary, primul aplinist care a escaladat Everestul

Publicat:

Pe 11 ianuarie 2008 a murit Sir Edmund Hillary, primul alpinist care a escaladat Everestul. Tot pe 11 ianuarie, dar în 1906, s-a născut Albert Hofmann, chimistul elvețian care a descoperit efectele psihedelice ale dietilamidei acidului lisergic (LSD).

Sir Edmund Hillary și șerpașul Tenzing Norgay/FOTO: Getty Images
1906: Albert Hofmann, chimistul care a descoperit efectele psihedelice ale LSD

Născut pe 11 ianuarie 1906, în Baden, Elveția, Albert Hofmann a fost un chimist elvețian, cunoscut ca primul care a sintetizat, a ingerat și a descoperit efectele psihedelice ale dietilamidei acidului lisergic (LSD).

Albert Hofmann/FOTO: Wikipedia
Hofmann a studiat la Universitatea din Zürich, absolvind în 1929 cu un doctorat în chimie medicinală. După absolvire, a fost angajat de laboratoarele Sandoz din Basel, unde a fost repartizat într-un program de dezvoltare a metodelor de sinteză a compușilor regăsiți în plantele medicinale, scrie Britanica.

Acolo, chimistul a descoperit LSD-25 (al 25-lea derivat testat) în 1938. Descoperirea inițială a acestuia a fost lăsată deoparte timp de cinci ani, până în aprilie 1943, când s-a întors la cercetările sale anterioare asupra compusului.

După ce a absorbit accidental o cantitate mică din drogul sintetizat, a experimentat halucinații asemănătoare viselor. În urma primei experiențe, Hofmann a ingerat intenționat drogul de mai multe ori, concluzionând că ar putea fi de folos în tratamentul psihiatric.

Hofmann a studiat ani de zile efectele halucinogene ale LSD, considerând că ar putea fi util în tratamente psihiatrice, în special pentru schizofrenici.

Deși nu aproba consumul recreativ din anii ’60, susținea că, administrat în condiții controlate, LSD-ul poate fi folositor și în contexte spirituale, idee pe care a prezentat-o în cartea sa „LSD: Copilul meu problematic” (1980).

Chimistul a murit pe 29 aprilie 2008, în Elveția, la 102 ani.

1909: Ion I.C. Brătianu devine președintele Partidului Național Liberal

Ion I.C. Brătianu s-a născut pe 20 august 1864, în județul Argeș, și a fost un om politic, inginer, prim-ministru al României, președinte al Partidului Național Liberal, membru de onoare al Academiei Române.

Ion I.C. Brătianu/FOTO: Muzeul Virtual
Pe 11 ianuarie 1909, a avut loc Congresul partidului, care l-a desemnat în funcţia de președinte al Partidului Naţional Liberal, cu mult entuziasm, căci reprezenta „tot ceea ce avea mai bun partidul şi ţara”, scrie Enciclopedia României.

Încă de la discursul inaugural, noul preşedinte stabilea două principii fundamentale pentru viitoarea activitate: libertatea de discuţie şi disciplina în acţiune. După o muncă şi o luptă tenace timp de un deceniu, Ion I. C. Brătianu îşi vedea visul împlinit, acela de a fi preşedinte al Partidului Național Liberal. Avea 45 de ani şi dispunea de cel mai puternic instrument pentru realizarea operei sale politice.  

Ion I. C. Brătianu, purtând greutatea renumelui său, a avut o carieră politică remarcabilă, conducând și influențând guverne timp de două decenii.

Regele Ferdinand I îl considera „zodia bună a României”, iar opoziția îl numea „rege neîncoronat”. Prin reformele sale și contribuția la realizarea României Mari, Brătianu este considerat de istorici cel mai mare om politic român.

1923: Franța și Belgia ocupă zona Ruhr a Germaniei

Ocupația zonei Ruhr a fost perioada cuprinsă între 11 ianuarie 1923 și 25 august 1925, când trupele franceze și belgiene au ocupat regiunea Ruhr din Germania.

Ocupația regiunii, foarte industrializată, a fost o reacție la refuzul Germaniei de a plăti despăgubirile de război cerute prin Tratatul de la Versailles.

În timpul ocupației Ruhrului, civilii germani au recurs la rezistență pasivă și sabotaj, ceea ce a paralizat economia regiunii și a dus la victime (aproximativ 137 morți și 600 răniți). Criza economică s-a adâncit, guvernul tipărind bani pentru a sprijini lucrătorii și firmele, ceea ce a contribuit la hiperinflație.

După stabilizarea monedei la sfârșitul lui 1923, Franța și Belgia au acceptat Planul Dawes din 1924, care a redus despăgubirile de război și a permis retragerea trupelor până în august 1925.

Ocupația Ruhrului a contribuit la creșterea mișcărilor radicale de dreapta din Germania. Adolf Hitler și Partidul Nazist au folosit ocupația ca justificare pentru Puciul de la Berărie din noiembrie 1923, care le-a adus pentru prima dată o mare atenție publică.

1955: Moare Prințesa Elisabeta a Greciei și Danemarcei

Prințesa Elisabeta a Greciei și Danemarcei s-a născut pe 24 mai 1904, în Grecia. A fost a doua fiică a Prințului Nicolae al Greciei și Danemarcei și a Marii Ducese Elena Vladimirovna a Rusiei.

Prințesa Elisabeta a Greciei și Danemarcei/FOTO: Wikipedia

Prințesa Elisabeta și-a petrecut copilăria între Regatul Greciei și Imperiul Rus. Totuși, Primul Război Mondial și diviziunile pe care le-a adus în Grecia au forțat adolescenta și familia ei să se exileze în Elveția între 1917 și 1920. Revenind în țara sa după restaurarea regelui Constantin I, ea a fost exilată din nou odată cu proclamarea celei de-a Doua Republici Elene în 1924.

Stabilită la Paris și fără avere, a călătorit frecvent pentru a-și vizita familia și a lucrat pentru o marcă americană de cosmetice. După mai multe logodne nereușite, s-a căsătorit în 1934 cu Conte Carl Theodor de Törring-Jettenbach, cu care a avut doi copii.

În Germania, sub dictatura lui Hitler, cuplul a resimțit influența nazistă din cauza legăturilor familiale, ceea ce a generat tensiuni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

A murit de cancer în 1955, fiind înmormântată în mausoleul familiei Törring.

1998: Peste 100 de persoane sunt ucise în masacrul de la Sidi-Hamed

Masacrul de la Sidi-Hamed a avut loc în noaptea de 11 ianuarie 1998, în orașul Sidi-Hamed din Algeria. Aproximativ cincizeci de atacatori înarmați au participat, vizând copii și adulți.

Au bombardat o cafenea unde se vizionau filme și o moschee din apropiatul Haouche Sahraoui, ucigând pe cei care încercau să fugă, și au intrat în case pentru a-i ucide pe cei aflați în interior.

Conform cifrelor oficiale, 103 persoane au fost ucise și 70 rănite, inclusiv doi combatanți pro-guvernamentali și cinci dintre atacatori. Alte surse indică un număr mai mare de victime; AFP ar fi numărat peste 120 de cadavre, iar unele ziare algeriene au susținut că ar fi fost 400.

Masacrul a fost în general atribuit Grupului Islamic Armat din Algeria (GIA). Un ziar a afirmat că supraviețuitorii l-ar fi atribuit Frontului Islamic al Salvării (AIS).

2008: S-a stins din viață Sir Edmund Hillary, primul alpinist care a escaladat Everestul

Născut pe 20 iulie 1919, în Auckland, Noua Zeelandă, Sir Edmund Hillary a fost un alpinist, explorator și filantrop.

Hillary s-a interesat de alpinism încă din timpul liceului. Prima sa ascensiune majoră a avut loc în 1939, când a atins vârful muntelui Ollivier. A servit în Forțele Aeriene Regale ale Noii Zeelande ca navigator în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și a fost rănit într-un accident.

Înainte de expediția pe Everest, Hillary a făcut parte din expediția britanică de recunoaștere a muntelui în 1951, precum și dintr-o încercare nereușită de a urca pe Cho Oyu în 1952.

În mai 1953, Edmund Hillary și Tenzing Norgay au reușit prima esccaladare a muntelui Everest. Expediția a împlinit un vis al întregii omeniri, căci, după cucerirea polului Nord și a celui Sud, cel mai înalt punct al planetei rămăsese ultimul mare obiectiv.

Succesul lui Hillary a fost urmat de multe încercări, iar escaladarea muntelui a devenit un prilej pentru vânătorile de recorduri.

Expedițiile de pe Everest ar fi fost imposibile fără șerpași, chiar dacă lor nu le-au fost acordate prea multe credite. șerpașii nici nu au știut că Everestul este cel ma înalt vârf al lumii, până când englezii au venit să recruteze hamali dintre locuitorii de la baza muntelui.

Pe 22 aprilie 2007, în timpul unei călătorii la Katmandu, Hillary a suferit o căzătură și a fost spitalizat după întoarcerea în Noua Zeelandă. Pe 11 ianuarie 2008, el a murit din cauza insuficienței cardiace la Spitalul City din Auckland, la vârsta de 88 de ani.

