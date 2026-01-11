„Profeția” cu care Patapievici șoca în 2018: „România trebuie să se înarmeze puternic și inteligent ca Israelul”

„Ce are de făcut România?” este întrebarea la care a răspuns scriitorul Horia-Roman Patapievici la un eveniment care a avut loc în urmă cu aproape un deceniu. Unul dintre răspunsurile sale care a șocat atunci se dovedește acum profetic: „România trebuie să se înarmeze puternic”.

Un discurs al scriitorului Horia-Roman Patapievici din 2018, care a șocat opinia publică atunci, se dovedește a fi de actualitate.

„Pentru noi este vitală prezenţa în Uniunea Europeană şi în NATO. Şi acum voi spune erezia cu care o să vă șochez. Părerea mea este că România trebuie să se înarmeze puternic. Şi anume – să se înarmeze inteligent, aşa cum Statul Israel se înarmează inteligent”, a susținut, acum opt ani, cunoscutul intelectual.

Afirmațiile lui Patapievici au fost distribuite pe contul de FB al Grupului de luptă Getica cu următorul comentariu: „"Profet"? Nu, doar un om cu viziune și cu o putere extraordinara de analiza. Felicitări, stimate domn Patapievici. Ce bine ar fi daca am asculta și am lua mai în serios semnele și vocile care ne avertizează din timp. Mai știm pe cineva care avertiza încă din 2019 despre un conflict iminent al Europei cu Rusia și spunea ca nu are încredere în SUA”.

„Getica” este un batalion voluntar românesc pro-Ucraina (Român Battlegroup „Getica”), format din cetăţeni români și din Republica Moldova care s-au înrolat pentru a sprijini Ucraina în conflictul cu Rusia. Grupul face parte din Legiunea Internațională pentru Apărarea Ucrainei și operează ca unitate de infanterie ușoară.

Horia-Roman Patapievici a explicat în 2018 ce are de făcut România

Scriitorul Horia-Roman Patapievici, invitat, la un eveniment de leadership, în vara lui 2018, a susținut:

„Ce are de făcut România? Să înţeleagă că într-o lume care evoluează pe logica statelor-continent - America este un stat-continent, China este un stat-continent, India este un stat-continent, Rusia este un stat-continent, Brazilia, deşi ea nu epuizează America de Sud, este un stat continent, deci, într-o lume în care geopolitica este făcută de un stat-continent, noi trebuie să ne afiliem continentului căruia îi aparţinem, potrivit generaţiei paşoptiste care a occidentalizat România. Şi asta este acum Uniunea Europeană", a afirmat Patapievici, citat de Agerpress.

El a accentuat că pentru România este vitală atât prezenţa în Uniunea Europeană, cât şi în NATO.

„Pentru noi este vitală prezența în Uniunea Europeană şi în NATO. Şi acum voi spune erezia cu care o să vă șochez. Părerea mea este că România trebuie să se înarmeze puternic. Şi anume - să se înarmeze inteligent, aşa cum Statul Israel se înarmează inteligent. Trebuie să avem servicii secrete puternice, naţionale şi animate de paşoptism. Le-aş numi aşa: Divizia C.A Rosetti, Divizia Titu Maiorescu, ca să-şi amintească de unde vin, că nu sunt comunişti. Trebuie să avem o armată flexibilă, aşa cum are Israelul o armată flexibilă. Să nu ne bazăm că va lupta cineva în locul nostru, când va veni momentul să se întâmple acest lucru şi să nu ne văicărim sub forma 'Vai de mine! Nu se poate! Există înarmare nucleară! Nu se poate face nimic!' şi să ne punem palma în fund. E formula cea mai greşită, amintind de anul 1940, care este anul dezonoarei noastre", a explicat Patapievici.

„Deci, caractere, capitalism şi armată flexibilă. Asta îţi doresc eu ţie, dulce Românie"

Potrivit acestuia, „o politică naţională realistă nu se poate baza decât pe acceptarea culturală a capitalismului”.

„Capitalismul este un cuvânt de ocară astăzi, pentru că opinia publică e făcută de progresişti, care sunt anti-capitalişti. (...) Opinia comună generală este foarte reticentă faţă de capitalism. Nu mai e un cuvânt descriptiv, este un cuvânt negativ. Din punctul nostru de vedere, ca statalitate românească, noi trebuie să înțelegem că capitalismul (...) este o politică națională. Ce este capitalismul? Este ordinea socială a proprietății private şi a garanțiilor juridice care garantează libertatea schimburilor şi, încă o dată, proprietatea privată sub toate formele ei, profit ş.a.m.d. E foarte simplu. E o ordine socială. Iar această ordine socială este a proprietății individuale, care există prin şi pentru că există garanţii juridice, deci o structură de drept care garantează proprietatea individuală şi libertatea schimburilor. Toată filosofia modernității, dar toată, este aici. (...) Pentru România nu există alternativă la angajarea societății românești pe calea unui capitalism extraordinar de profitabil. Şi la asta suntem buni, dacă nu avem acele concepţii morale greşite care să ne smintească. Deci: caractere, capitalism şi armată flexibilă. Asta îţi doresc eu ţie, dulce Românie", a încheiat scriitorul.