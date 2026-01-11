Cât de important e să lucrezi în domeniul în care ai studii? „Se vor căuta tot mai mult persoane cu competențe tehnice". Cum arată piața muncii în 2026

Poți face carieră într-un anumit domeniu dacă ai studii în altul? Până nu demult, mulți angajați găseau succesul în ramuri ale muncii diferite decât cele studiate. Tendințele recente indică însă o preferință tot mai mare pentru specializarea în domeniul ales. Dar mai sunt alți factori cheie care fac diferența, mai ales în contextul tehnologizării și evoluției accelerate a inteligenței artificiale.

Studiile superioare în domeniu: avantaj sau condiție necesară?

Răspunsul la întrebare este complicat. Calificarea este un atu important, pe care angajatorii pun preț, dar nu singura condiție, explică Cristina Gheorghe, expert în HR:

„Studiile oferă o bază teoretică solidă, iar combinația cu practica face diferența. World Economic Forum subliniază că, în contextul transformărilor rapide ale pieței, educația formală combinată cu învățarea continuă este esențială pentru adaptare.”

Ce trebuie să faci dacă vrei să te angajezi în alt domeniu decât cel studiat

Un avantaj tot mai vizibil pe piața muncii este și orientarea spre competențe, nu doar pe diplome. În anumite condiții, candidații cu studii în alte domenii nu pleacă neapărat cu șansa a doua pentru un post.

,,Dacă demonstrează competențe aplicate, rezultate și motivație — prin internshipuri, voluntariat sau proiecte — angajatorii le recunosc valoarea”, spune Cristina Gheorghe.

Un alt factor care poate face diferența este dacă domeniul studiat seamănă totuși cu cel în care vrei să faci carieră. Absolvenții de Comunicare, Jurnalism, Limbi Străine, Relații Publice sau Științe Politice pot, de exemplu, să profeseze într-o serie de domenii din aceeași sferă. Iar un absolvent de marketing poate deveni eficient într-un rol de analiză de date, de pildă.

Se poate și fără studii?

De-a lungul anilor, mai ales în cultura americană, au fost date numeroase exemple de lideri vizionari care au reușit să facă atât carieră, cât și avere, fără studii superioare. Steve Jobs, spre exemplu, a abandonat facultatea. Mai aproape de noi, în România, Selly a urmat același model. A renunțat la facultate chiar înainte de prima zi de studiu.

Cristina Gehorghe spune:

„Succesul fără facultate cere multă muncă, disciplină, autoeducare. Există domenii — IT, vânzări, marketing digital, logistică, industrii creative, sport, antreprenoriat — unde poți crește și fără studii superioare.”

Așadar, poate exista succes, dar este mai dificil de obținut și doar în anumite condiții. Un raport OECD, Education at a Glance, realizat în 2025, arată că adulții cu educație univeristară au rate de angajare semnificativ mai mari și o reziliență mai bună pe piața muncii, inclusiv atunci când nivelul lor de competențe practice este similar cu al celor fără studii superioare.

Care sunt tendințele globale

Raportul Futere Jobs 2025, realizat de World Economic Forum, și alte studii recente arată că până în 2030 aproximativ 40% din competențele de pe piață se vor schimba.

„Se vor căuta din ce în ce mai mult persoane cu competențe tehnice: AI, digitale, competențe umane și cognitive: gândire critică, reziliență, creativitate, lucru în echipă și persoane care vor continua să se dezvolte și se vor adapta ușor”, explică Cristina Gheorghe.

Cu alte cuvinte, oricât de bun ai fi acum într-un domeniu, în viitorul apropiat va conta mult și viteza adaptabilității și dobândirea rapidă de noi cunoștințe și competentențe.

Piața muncii în România

Un raport realizat doar pe piața din România arată că 55% dintre românii chestionați vor să se recalifice pentru a se adapta noului context, în care inteligența artificială joacă un rol tot mai important, în timp ce 40% spun că vor face acest lucru doar dacă este necesar, iar 5% nu-și propun deloc.

Indiferent de calificare, perspectivele pentru angajarea la început de an sunt însă prudente. Un studiu realizat de ManpowerGroup arată că în perioada ianuarie - martie 2024, Previziunea Netă de Angajare este de 0%.

În iunie, anul trecut, numărul angajaților din România era de 5.727.660, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii.

Lucrează sau nu românii în domeniul studiat?

Nu există date oficiale la nivel de instituții ale statului cu privire la numărul românilor care profesează în același domeniu sau altul decât cel studiat. În ajutor pentru a ne face o imagine de ansamblu ne vin tot rapoartele Eurostat. O astfel de cercetare, realizată în 2022, arăta că România este țara cu cea mai ridicată rată a nepotrivirii locului de muncă cu domeniul în care angajații s-au pregătit. Cea mai mare potrivire a fost înregistrată în Sănătate, domeniu în care nu poți profesa fără calificare. În Agricultură, în schimb, aveam o rată a nepotrivirii de aproape 60%. Și, surprinzător poate, în Educație rata nepotrivirii ajungea la 55%.

România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la absolvenți de învățământ superior

O altă analiză Eurostat arată că doar 23,2% dintre tinerii români cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani au terminat o facultate. Ceea ce ne plasează pe ultimul loc în Uniunea Europeană la acest capitol. La polul opus, cel mai bine stau Irlanda (65,2%), Luxemburg (63,8%) și Cipru (60,1%).

Totodată, un raport realizat chiar de fostul ministru al Educației, Daniel David, arăta că 40% dintre studenții români renunță chiar în primul an la facultatea aleasă.

,,Sunt cauze care țin de orientare în carieră, nu știau exact ce înseamnă specializarea respectivă. Să știți că foarte mulți pornesc cu mai multe specializări la început și își dau seama că nu duc două și rămân cu una singură, dar ei sunt socotiți în procentul acela de 40%. Cred că sunt și probleme sociale", spunea Daniel David la Interviurile Adevărul.