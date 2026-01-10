search
Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sistemul medical în 2026, linia subțire dintre reformă și improvizație. „De fiecare dată noi stingem focul“

0
0
Publicat:

După un an care a pus sistemul medical românesc sub o presiune continuă – bugete insuficiente, disfuncționalități administrative și crize de încredere generate de tragedii medicale –, 2026 este așteptat ca momentul în care reformele anunțate trebuie să se vadă concret. Nu în documente strategice și declarații publice, ci în funcționarea de zi cu zi a spitalelor, cabinetelor și programelor naționale.

Așteptările în privința reformării sistemului de sănătate sunt enorme FOTO: Pexels/Thirdman
Așteptările în privința reformării sistemului de sănătate sunt enorme FOTO: Pexels/Thirdman

Prima mare miză rămâne finanțarea. După presiunile majore asupra bugetului CNAS din 2025 și acumularea de arierate, intenția anunțată de a regândi mecanismele de plată și de a reduce dezechilibrele dintre costurile reale și tarifele decontate devine o necesitate, nu o opțiune. Cu un nivel al finanțării situat în jurul a 6% din PIB în 2025, România rămâne sub media Uniunii Europene, estimată la 8-9%. Pentru 2026, ținta avansată depășește 6,5% din PIB, ceea ce ar însemna un buget de aproximativ 80-85 de miliarde de lei, din care o parte semnificativă ar trebui să acopere arieratele acumulate.

Pentru pacienți, însă, cifrele devin relevante doar atunci când lipsurile dispar din spitale. Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), vorbește fără ocolișuri despre această realitate: „Cu siguranță mi-aș dori să fie o finanțare corectă a sistemului de sănătate și să nu mai stăm în fiecare an – ori pe la sfârșitul anului, ori pe la începutul anului – să auzim că spitalele nu mai au bani pentru programe de medicamente, că nu mai au bani pentru ser fiziologic sau nu reușesc să achiziționeze seringi. Sper să nu mai aud și să nu mai văd pacienți care ajung la spital și, din păcate, ajung degeaba la spital, că nu li se pot oferi servicii medicale din diverse motive, fie că nu sunt medici, fie că nu e aparatură, fie că cineva doarme în gardă, fie că ambulanța n-a ajuns în timp, lucruri care ar trebui să nu se mai întâmple“.

Infrastructura digitală și la firul ierbii

O a doua probă majoră a anului 2026 este digitalizarea. După funcționarea deficitară a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate în 2025, Ministerul Sănătății și CNAS au anunțat accelerarea implementării dosarului electronic al pacientului, interoperabilitatea sistemelor și extinderea programărilor online. Miza nu mai este lansarea unor platforme, ci funcționarea lor reală, fără blocaje care să afecteze direct pacienții și personalul medical. La acest capitol intră și telemedicina, care ar trebui să devină un segment dezvoltat în 2026, obiectivul fiind ca în special populația din mediul rural care în prezent are acces redus la servicii medicale să beneficieze de consultații la distanță. Medicina de familie ar urma să fie mai bine susținută, inclusiv prin acordarea de stimulente pentru acoperirea zonelor deficitare.

În paralel, investițiile în infrastructură rămân sub lupa publică. Spitalele regionale din Iași, Cluj și Craiova, care cumulează peste 2.000 de paturi, ar trebui să intre într-o fază vizibilă de execuție în 2026, după întârzieri repetate. Alături de proiectele finanțate prin PNRR, ele reprezintă un test al capacității administrative a statului, dar și un risc real de pierdere a fondurilor europene, dacă termenele nu sunt respectate.

De asemenea, programele de screening lansate sau extinse în 2025 ar urma să fie și acestea consolidate în 2026, cu o mai bună finanțare și o implicare mai mare a medicilor de familie. Succesul acestor programe va depinde însă de capacitatea de a asigura continuitatea și accesul real, nu doar cadrul legislativ. Pacientul de rând se va uita la sistem evaluând dacă-i oferă mai multă siguranță, acces mai rapid la servicii și o constanță a celor de mai sus. Tot o problemă arzătoare este și prevenția, amintită constant în 2025, care are ținte clare, fiind vorba de milioane de persoane de investigat în programele de screening al cancerelor (cancer de col uterin, cancer de sân, cancer colorectal), dar și screening pentru bolile cardiovasculare și diabet. Și în domeniul vaccinării ar trebui să vedem progrese, urmărindu-se creșterea substanțială a ratelor de vaccinare la principalele vaccinuri din programele naționale.

Citește și: Startup-uri din zona anti-aging și longevitate pe care merită să le urmărești în 2026

Duetul stat-privat

Pe fondul tragediilor medicale din 2025, relația dintre sistemul public și cel privat devine un alt subiect central. Discuția se mută de la concurență la reglementare, standarde uniforme de siguranță și responsabilitate. Radu Gănescu pledează pentru complementaritate, nu pentru o ruptură artificială între cele două sisteme: „Eu cred că ar trebui să fie servicii complementare. Întotdeauna va fi nevoie de sistemul privat pe diverse motive. Un sistem privat, în primul rând, dacă oferă condiții mai bune, poate investi în aparatură, poate pregăti personal, poate oferi servicii de calitate. Avem exemple de sistem privat care funcționează în România de ani de zile: programul de dializă. 90% dintre pacienți sunt tratați în sistem privat. E un program național, se decontează de către Casa Națională de Sănătate acel serviciu. Majoritatea centrelor sunt private și au reușit să țină acest sistem în funcție pentru că ei au avut posibilitatea să investească. Statul niciodată n-ar fi putut să investească cât să acopere nevoia tuturor pacienților“.

În același timp, există servicii care rămân, în mod structural, responsabilitatea statului. „Sunt servicii pe care numai publicul poate să le ofere. De ce? Pentru că sunt cu costuri foarte mari. De multe ori sunt pacienți care n-au asigurare, sunt într-un accident de mașină, sau pur și simplu sunt lucruri complicate și e clar că numai sistemul public poate să rezolve astfel de lucruri“, punctează Gănescu pentru „Weekend Adevărul“.

Zona gri apare însă în practicile de zi cu zi, mai ales în ceea ce privește migrația medicilor între public și privat: „Sunt medici care transferă pacientul de la public la privat și nu știu dacă e un lucru bun. Sunt medici care, de exemplu, nu mai vor să lucreze în spitalul public, lucrează numai în privat pentru că au alte condiții, probabil salarizare mai bună, și sunt medici care, din păcate – și aici e o mare problemă –, la ora 8.00, 9.00, 10.00 pleacă de la spitalul public, se duc la spitalul privat și au același program ca și în spitalul public, adică în loc să fie acolo unde este angajat, din păcate nu-l găsești“. Astfel, criza de personal rămâne o vulnerabilitate structurală, iar eficiența măsurilor anunțate va fi judecată în 2026 nu după strategii, ci după capacitatea reală a spitalelor de a funcționa fără suprasolicitare cronică.

Acțiune în situație de criză

Un alt capitol esențial pentru previzibilitate este implementarea registrelor de pacienți, amânată de decenii: „Atunci când vei avea registre, vei avea datele în timp real: numărul de pacienți, costurile pe care le ai în sistemul de sănătate pe diverse programe naționale și vei putea să monitorizezi mult mai bine. Eventual, vei putea să monitorizezi inclusiv faptul că un anumit pacient care a fost diagnosticat și e sub tratament și vine mereu la spital. De ce vine el mereu la spital, ce se întâmplă? Nu e tratat bine, are recăderi, de ce are recăderi?“. În lipsa acestor instrumente, sistemul continuă să reacționeze la crize, nu să le prevină. „De fiecare dată noi stingem focul“, sintetizează Gănescu.

Citește și: Reguli noi în sistemul de sănătate. Mii de pacienți pierd prioritatea la analizele medicale din cauza lipsei de fonduri

În final, miza anului 2026 este și recâștigarea încrederii pacienților, grav afectată în 2025. Aici, comunicarea apare drept veriga cea mai slabă: „De fapt, cred că aici e cea mai mare problemă în sistemul de sănătate: comunicarea problematică. Și când mă refer la comunicare, mă refer la toate nivelurile, dar mai ales la cea medic-pacient. De multe ori e problematic că pacientul nu înțelege ce spune medicul sau medicul n-are timp să vorbească cu el, nu explică toate riscurile, toate fațetele problemei“.

Pentru pacientul de rând, așteptările de la 2026 sunt clare: mai multă siguranță, acces mai rapid și continuitate. Dacă nu, va fi încă un an în care sistemul funcționează pe avarie. Dincolo de procente și de promisiuni, acolo se va vedea dacă reformele chiar au produs efecte.

Societate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv”
digi24.ro
image
Răspunsul lui Trump după ce a fost întrebat dacă ar ordona capturarea lui Putin. Ce a recunoscut public, fără ezitare
stirileprotv.ro
image
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
gandul.ro
image
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
mediafax.ro
image
Dinamo s-a înțeles cu jucătorul dorit și de Gigi Becali! Anunțul lui Andrei Nicolescu
fanatik.ro
image
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
libertatea.ro
image
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
S-a aflat! Femeia din cauza căreia a apărut ”ruptura definitivă” din familia Beckham
digisport.ro
image
Protestele din Iran iau o turnură radicală: femeile iraniene își aprind țigările de la portretul în flăcări al ayatollahului Khamenei
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa
observatornews.ro
image
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
cancan.ro
image
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
prosport.ro
image
Ce riști dacă ignori o notificare oficială de la statul român, în 2026. Amenzile și consecințele explicate
playtech.ro
image
El e jucătorul de care FCSB avea nevoie. MM Stoica e convins că trupa lui Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Un copil a văzut-o pe culturista pe care toți o acuză că-și editează pozele și s-a luat cu mâinile de cap! 3 cuvinte spuse
digisport.ro
image
Mobilizare totală la Londra: se alocă sute de milioane de lire pentru trupele britanice care ar putea ajunge în Ucraina
stiripesurse.ro
image
Șeful IPJ Dolj s-a stins în mod fulgerător, la locul de muncă. Acesta și-a pierdut viața la doar 51 de ani
kanald.ro
image
Orașul care și-a făcut propriul soare. O oglindă uriașă aduce lumina în valea scufundată în întuneric din...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
Ramona Olaru le dă clasă multor bărbați. Câți bani face pe lună. Îi întoarce cu lopata. Nu trăiește doar din salariu, ci are și propria afacere, plus multiplele reclame pe care le are lunar
romaniatv.net
image
Previziunile Babei Vanga. În 2026 vom avea „nave spațiale uriașe” pe Pământ
mediaflux.ro
image
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea
click.ro
image
Un nou tip de țeapă face ravagii în România: „Era să mi-o iau rău de tot” Cum acționează escrocii și ce greșeli să nu faci
click.ro
image
Horoscop rune 10–17 ianuarie. Două zodii depășesc greutățile vieții, trag lozul câștigător și primesc susținere în tot ceea ce fac
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Zodiile care vor avea de înfruntat un necaz. Divinitatea le ajută să treacă cu bine peste această perioadă grea

OK! Magazine

image
Cum i-a frânt inima Prințul William chiar de ziua ei! Kate, afectată din plin de gestul dezolant și rece

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Aşa îţi măsori corect tensiunea acasă!