search
Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Pro-rusul Mark Tcaciuk părăsește fracțiunea parlamentară după plecarea partidului edilului Chișinăului din coaliție

0
0
Publicat:

Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic, a anunțat că părăsește fracțiunea parlamentară Alternativă, la câteva zile după ce partidul primarului Chișinăului a ieșit din coaliția cu aceeași denumire, subliniind că nu îi înțelege rostul.

Tcaciuk părăsește fracțiunea parlamentară Alternativa. FOTO: Facebook.com/ Congresul Civic
,,Întotdeauna și peste tot au fost create facțiuni parlamentare și sunt create pentru a uni politicienii cu opinii politice comune, pentru a apăra în comun aceste opinii sau cel puțin tot ce s-a promis împreună alegătorilor la alegeri. Există opinii comune, există obiective și strategii comune, există responsabilitate comună pentru fiecare cuvânt rostit, pentru fiecare promisiune electorală - înseamnă că există o facțiune. Nu toate astea? - Deci nu există nici o fracțiune.Nici eu, nici colegii mei din "Congresul Civil" nu înțelegem rostul existenței unei astfel de facțiuni parlamentare în care deputații săi declară cu voce tare că "nu mai sunt responsabili de acțiunile și declarațiile colegilor din asociație. " Și totuși rămân împreună!”, a notat Mark Tkaciuk, liderul Congresului Civic, într-un mesaj pe pe Facebook. 

Mark Tcaciuk a făcut referire la declarațiile lui Ion Ceban, primarul Chișinăului și liderul Mișcării Alternative Naționale (MAN), care a anunțat săptămâna trecută că partidul pe care îl conduce părăsește Blocul Alternativa, dar că deputații vor rămâne parte a fracțiunii parlamentare cu aceeași denumire.

Liderul MAN, prin vocea consilierei sale pentru comunicare, Natalia Ixari, a reacționat, sugerându-i lui Mark Tcaciuk să-și depună mandatul de ales.

,,Mark Tkaciuk, poate depuneți mandat

ul de deputat, dacă este atât de complicat? Va fi și în conformitate cu principiile morale. Ar fi corect și oamenii ar aprecia!”, a scris Natalia Ixari pe pagina sa de Facebook. 

Anunțul lui Ion Ceban

În data de 10 aprilie, primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că partidul pe care îl conduce părăsește Blocul Alternativa, subliniind că deputații formațiunii vor rămâne parte a fracțiunii parlamentare Alternativa, dar își vor lua deciziile împreună cu conducerea MAN.

„În continuare, deputații MAN se vor conduce în activitatea lor și se vor expune în conformitate cu deciziile luate strict împreună cu colegii din cadrul Mișcării Alternative Naționale (MAN). Nu vor răspunde pentru activitatea și declarațiile celorlalți reprezentanți ai partidelor din Parlament.Repet, ne disociem de orice acțiuni sau declarații care contravin intereselor cetățenilor, ale țării și obiectivului de integrare europeană”, a conchis Ion Ceban. 

Puterea de la Chișinău, prin intermediul lui Lilian Carp, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinte al Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică, a reacționat în cazul anunțului lui Ion Ceban. 

,,MANevra lui Ceban e simplă- ambalaj nou, aceeași conservă politică. După ce i-a adus pe Tkaciuk, Stoianoglo și Chicu în parlament, după ce s-a apucat de toate problemele țării de la Briceni la Giurgiulești, dar a uitat totalmente de Chișinău, primarul s-a gândit să iasă din barca „conservelor” și schimbă iar macazul. A câta oară?De la Voronin la Dodon, de la pro-Moscova la pro-europenism de fațadă, orice spune sau face primarul trebuie văzut drept o nouă piruetă politică. Păcat că, tot schimbându-și măștile, n-are timp de buget și chișinăuieni”, a detaliat Lilian Carp. 

Crearea coaliției pe fondul scrutinului parlamentar din toamna anului 2025

În luna ianuarie a anului trecut, Ion Ceban, edilul Chișinăului și lider al MAN, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist și în prezent liderul partidului Congresul Civic, au format Blocul Alternativa.   

În urma alegerilor parlamentare de anul trecut, Blocul Alternativa a acces în Parlamentul moldovean, având opt aleși. 

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
