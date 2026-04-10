Partidul primarului Chișinăului părăsește Blocul Alternativa. Puterea reacționează: ,,Ambalaj nou, aceeași conservă politică”

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat că partidul pe care îl conduce, Mișcarea Alternativa Națională (MAN), părăsește Blocul Alternativa, subliniind că deputații formațiunii vor rămâne parte a fracțiunii parlamentare Alternativa, dar își vor lua deciziile împreună cu conducerea MAN.

UPDATE Puterea de la Chișinău, prin intermediul lui Lilian Carp, deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și președinte al Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică, a reacționat în cazul anunțului lui Ion Ceban.

,,MANevra lui Ceban e simplă- ambalaj nou, aceeași conservă politică. După ce i-a adus pe Tkaciuk, Stoianoglo și Chicu în parlament, după ce s-a apucat de toate problemele țării de la Briceni la Giurgiulești, dar a uitat totalmente de Chișinău, primarul s-a gândit să iasă din barca „conservelor” și schimbă iar macazul. A câta oară?De la Voronin la Dodon, de la pro-Moscova la pro-europenism de fațadă, orice spune sau face primarul trebuie văzut drept o nouă piruetă politică. Păcat că, tot schimbându-și măștile, n-are timp de buget și chișinăuieni”, a detaliat Lilian Carp.

Știrea inițială

„În urma discuțiilor cu cetățenii, până la alegerile parlamentare, când ne-ați comunicat că este nevoie ca mai multe forțe politice să se unească, ne-am asumat acest lucru și am creat un bloc. Vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor cetățenilor pentru suportul acordat în aceste alegeri. Cu toate acestea, partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN), deși este astăzi parte a fracțiunii parlamentare, va continua să se conducă după propriile principii de dezvoltare a țării. Iată de ce Mișcarea Alternativa Națională (MAN) își asumă retragerea din bloc, rămânând însă în fracțiunea parlamentară. Despre această decizie am discutat cu toți reprezentanții blocului”, a anunțat Ion Ceban, primarul Chișinăului, precum și liderul MAN.

Totodată, edilul Chișinăului a ținut să sublinieze că deputații din formațiunea sa nu vor părăsi fracțiunea parlamentară Alternativa, chiar dacă partidul nu va mai fi parte a blocului cu aceeași denumire.

„În continuare, deputații MAN se vor conduce în activitatea lor și se vor expune în conformitate cu deciziile luate strict împreună cu colegii din cadrul Mișcării Alternative Naționale (MAN). Nu vor răspunde pentru activitatea și declarațiile celorlalți reprezentanți ai partidelor din Parlament.Repet, ne disociem de orice acțiuni sau declarații care contravin intereselor cetățenilor, ale țării și obiectivului de integrare europeană”, a conchis Ion Ceban.

În urma alegerilor parlamentare de anul trecut, Blocul Alternativa a acces în Parlamentul moldovean, având opt aleși.

Crearea Blocului Alternativa

În luna ianuarie a anului trecut, Ion Ceban, edilul Chișinăului și lider al MAN, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, Alexandr Stoianoglo, perdantul alegerilor prezidențiale moldovenești, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist și în prezent liderul partidului Congresul Civic, au format Blocul Alternativa.

,,Este vorba în primul rând despre o unitate și intenția de munci în interesele țării și cetățenilor, și când spunem despre acest lucru vorbim întâi de toate de doleanța oamenilor pentru o alternativă viabilă, o alternativă de oameni profesioniști care pot oferi soluții și care pot restabili încrederea cetățenilor în acțiunile actului de guvernare, iar toți cei care suntem aici, considerăm că avem suficientă experiență, capacitate, profesionalism pentru a furniza aceste rezultate”, a afirmat Ion Ceban care se declară acum pro-european, dar a fost anterior membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Mai mult, în ziua în care Rusia a invadat Ucraina, acesta s-ar fi aflat la Moscova.

Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.md, a subliniat că nu este de mirare că acești politicieni s-au unit, având în vedere că toți au o retorică duplicitară.

,,Pretind că sunt pro-europeni, dar vedem cum de exemplu domnul Stoianoglo a fost înaintat și susținut la alegeri de socialiștii conduși de Igor Dodon”, a spus specialistul.

Iar reprezentanții puterii de la Chișinău, printre ei fiind și Doina Gherman, vicepreședinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și a Parlamentului, subliniază că acest bloc este o ,,ofertă rusească” pentru ca să compromită parcursul european al Republicii Moldova.

Blocul politic a fost lansat în contextul în care în Republica Moldova au fost organizate alegeri parlamentare, iar Kremlinul a încercat să le influențeze, astfel încât să aducă o guvernare favorabilă, au avertizat în repetate rânduri liderii de la Chișinău.