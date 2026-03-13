Capcana „Jean Reno”: Un inginer a pierdut 350.000 de dolari după ce a crezut într-o reclamă falsă

Un inginer de 50 de ani din Lyon a rămas fără economiile familiei după ce a fost păcălit de o reclamă falsă care folosea imaginea actorului Jean Reno. Convins că investește pe o platformă de tranzacționare profitabilă, bărbatul a descoperit prea târziu că era vorba despre o înșelătorie.

„Bună ziua, sunt Jean Reno!” - așa începea reclama care l-a convins pe Pascal să încerce o platformă de tranzacționare online. În realitate, era un deepfake care folosea imaginea actorului pentru a promova un site fraudulos, potrivit Le Figaro.

Bărbatul a început cu o investiție de 250 de dolari, iar suma afișată în cont a crescut rapid la 8.000 de dolari. Pentru a-i câștiga încrederea, persoana cu care comunica i-a permis chiar să retragă 4.000 de dolari, bani care au ajuns în contul său.

Încurajat de acest lucru, Pascal a decis să investească toate economiile familiei, inclusiv 195.000 de euro. În contul său virtual apărea apoi un sold de aproape 500.000 de dolari.

A descoperit prea târziu că este o fraudă

Când a încercat să retragă banii, escrocii l-au contactat și i-au spus că operațiunea nu este posibilă din cauza unui impozit neplătit. Atunci, inginerul a început să suspecteze că este vorba despre o înșelătorie.

După ce a contactat platforma sa de schimb de criptomonede, a aflat că în contul său nu existau tranzacții reale. În total, bărbatul a pierdut aproximativ 350.000 de euro.

Proces împotriva băncii

Devastat de pierdere și nevoit să își ipotecheze locuința, Pascal a depus plângere pentru fraudă și și-a dat în judecată banca. Avocatul său, Jocelyn Ziegler, susține că instituția financiară nu și-a îndeplinit obligația de diligență.

„Credem că a existat o neîndeplinire din partea băncii a obligației sale de diligență, așa cum este prevăzut de lege. Atunci când cineva folosește în mod neobișnuit un cont bancar, trebuie să contacteze banca pentru a semna o declarație de renunțare la răspundere. Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Pascal”, a declarat avocatul pentru Le Figaro.

Banca susține însă că nu are nicio vină, deoarece toate tranzacțiile au fost aprobate de client.

Între timp, actorul Jean Reno a depus plângere pentru furt de identitate, declarând că „regretă că faima sa ar fi putut fi exploatată în acest scop fraudulos”. Ancheta continuă, însă primele indicii duc către Asia, ceea ce face dificilă identificarea escrocilor.