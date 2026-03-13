Video România a acordat asistență Republicii Moldova în incidentul de poluare de pe fluviul Nistru. Dezastrul ar fi fost provocat de drone rusești

România a acordat asistență internațională, cu titlu gratuit, Republicii Moldova, în contextul situației de urgență generate de deversarea unor substanțe poluante în sectorul amonte al fluviului Nistru.

Măsura a fost adoptată ca urmare a solicitării transmise de Ministerul Mediului al Republicii Moldova, precum și în baza propunerii formulate de Departamentul pentru Situații de Urgență și a analizei realizate de Administrația Națională „Apele Române”, în vederea sprijinirii autorităților moldovene în gestionarea incidentului de poluare.

Administrația Națională „Apele Române” a pus la dispoziție echipamente și materiale de specialitate și a constituit o echipă specializată de intervenție, care s-a deplasat în Republica Moldova pentru a sprijini acțiunile de limitare și colectare a substanțelor poluante de pe suprafața apei.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a asigurat personal pentru coordonarea misiunii, precum și transportul echipamentelor și materialelor necesare intervenției.

Echipa de intervenție a ajuns în Republica Moldova în cursul acestei dimineți, împreună cu echipamentele și materialele de specialitate, și a început activitățile de sprijin pentru gestionarea incidentului de poluare de pe fluviul Nistru.

„Sprijinul acordat a constat în următoarele produse:

• 200 m pânză hesiană;

• 600 kg material absorbant;

• 2000 m rulou absorbant;

• 30 capcane petrol;

• 112 m baraj absorbant.

Acțiunea de sprijin se desfășoară prin cooperarea dintre Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile specializate ale acestora, pentru sprijinirea autorităților din Republica Moldova în gestionarea incidentului de poluare și limitarea impactului asupra mediului”, potrivit ISU Iași.

În funcție de necesități, sprijinul acordat va fi suplimentat pentru a contribui la gestionarea eficientă a situației generate.

Conform reprezentanților Ministerului moldovean al Mediului, cele mai recente probe prelevate în zona satului Naslavcea din raionul Ocnița prezintă riscuri de siguranță pentru alimentarea cetățenilor.

Oamenii din raioanele Soroca, Florești, Sîngerei și din municipiul Bălți pot folosi apa din Nistru, însă este interzisă utilizarea apei direct din râu pentru consum. De asemenea, autoritățile recomandă abținerea de la folosirea apei pentru adăparea animalelor, precum și de la pescuit.

Kievul acuză Kremlinul

De cealaltă parte, responsabilii Ministerului Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei afirmă că, după un atac cu rachete și drone al Federației Ruse din data de 7 martie, în râul Nistru au fost depistate „pete de uleiuri tehnice” în regiunea Vinița, aceasta ajungând ulterior în nordul Republicii Moldova.

În data de 10 martie, autoritățile moldovenești au anunțat că mai multe pete uleioase au fost observate pe apa râului Nistru, acestea fiind vizibile lângă satele Naslavcea și Otaci, din raionul Ocnița.