România „este pregătită" de reunificarea cu Republica Moldova. Nicușor Dan: „Dacă va exista majoritate, noi suntem gata"

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri, că România „este pregătită” pentru unirea cu Republica Moldova dacă cetățenii de peste Prut și-ar dori acest lucru. Afirmația vine după ce lidera de la Chișinău, Maia Sandu, a declarat că unirea celor două ar permite o aderare mai rapidă la UE pentru țara ei.

„Din partea României cred că nu s-a schimbat nimic față de votul în unanimitate al Parlamentului din 2018, care a spus că România este pregătită în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova vor dori”, a declarat Nicușor Dan.

El a adăugat, însă, că acest lucru „depinde de aspiraţiile, dorinţele democratice ale cetăţenilor Republicii Moldova, pe care evident că le respectăm”.

„Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a mai afirmat președintele.

Declarația vine după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat, într-un interviu pentru Le Monde că unirea țării sale cu România ar permite o aderare mai rapidă la UE. Ea a subliniat totodată că „o asemenea decizie trebuie luată de majoritatea cetățenilor”.

În luna ianuarie, președinta Maia Sandu a precizat, însă, că pentru unirea cu România nu există o majoritate a cetățenilor care să o susțină spre deosebire de sprijinul populației pentru aderarea țării la UE, afirmând că prioritățile țării sale sunt acum pacea și siguranța.

Totuși, în trecut a declarat că va susține unificarea în cazul unui referendum.