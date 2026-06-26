search
Vineri, 26 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Maia Sandu, întrebată dacă ia în calcul funcția de premier după încheierea mandatului de președinte al R. Moldova: „Nu mă gândesc la ce voi face după”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi, 25 iunie, că „o să se gândească” la modul în care va continua să contribuie după încheierea mandatului de șef al statului, întrebată fiind dacă ia în calcul preluarea funcției de premier.

Maia Sandu/FOTO: Profimedia
Maia Sandu/FOTO: Profimedia

„Am spus că o să contribui în continuare ca Republica Moldova să devină stat membru al UE şi o să mă gândesc atunci cum o să fac asta”, a declarat Maia Sandu la Pro TV Chişinău, atunci când a fost întrebată dacă ia în calcul să preia funcţia de prim-ministru după ce va încheia cel de-al doilea mandat de şefă a statului, scrie News.ro.

„Nu mă gândesc la ce voi face după. Am doi ani şi ceva din acest mandat şi sunt multe lucruri pe care vreau să le fac şi care trebuie să le fac, pentru că le-am promis cetăţenilor. În primul rând, să facem ordine în întreprinderile de stat şi asta trebuie să devină o prioritate a guvernului în următoarele şase luni”, a spus Maia Sandu.

Constituția Republicii Moldova îi interzice Maiei Sandu să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv de președinte, după ce și-a exercitat deja două mandate.

Ea ar putea reveni în cursa prezidențială doar după cel puțin un mandat al unei alte persoane. În acest context, Maia Sandu a negat că l-ar pregăti pe fostul premier Dorin Recean drept succesor pentru alegerile prezidențiale.

„Nu îl pregătesc pe Dorin Recean şi nu cred că se lasă pregătit de cineva. Fiecare om decide pentru el”, a declarat şefa statului.

Aceasta a declarat că, până în prezent, nu s-a discutat despre o eventuală candidatură la președinție a fostului premier Dorin Recean sau a fostului ministru de Externe Nicu Popescu.

Maia Sandu a devenit primul președinte al Republicii Moldova ales prin vot direct care obține două mandate consecutive de la independența țării.

Întrebată în martie cu privire la o posibilă candidatură la președinția României, Maia Sandu a spus că că nu intenționează să candideze pentru funcția supremă în România.

„De ce să candidez în România? România are un președinte, un președinte bun. Noi mai avem încă multe de făcut aici, iar eu pot contribui la dezvoltarea acestei țări și din alte funcții sau poziții, ca să zic așa”, a explicat ea. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Avertisment în NATO: Rusia pregătește provocări militare în state din estul Europei. Ce țări sunt vizate (The Guardian)
digi24.ro
image
Dacia Hipster, pe străzile Parisului. Francezii au fost cuceriți: ”Cool și futurist, îmi place la nebunie!” | VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gheorghe Ștefan “Pinalty”, în exclusivitate pentru Gândul: “am contribuit cu 100.000 de euro pentru Siegfried Mureșan la alegerile din 2014”. Ce dezvăluie Elena Udrea, președintele PMP, la momentul candidaturii lui Siegfried Mureșan la europarlamentare, despre banii de campanie. Mureșan este propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier
gandul.ro
image
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
mediafax.ro
image
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, investiție uriașă într-un oraș mare din România. Cei mai bogați patroni din fotbal, lovitură de grație pentru un ”rival”
fanatik.ro
image
Continuă debandada politică: coaliția PNL-USR-UDMR îl propune premier pe Siegfried Mureșan. Calcule, culise și opțiunile lui Nicușor Dan
libertatea.ro
image
George Simion, reacție furioasă după acuzațiile Iranului: „Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război”
digi24.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație: Real Madrid l-a vândut definitiv, la 24 de ore după ce l-a cumpărat!
digisport.ro
image
NIBIRU pregătește pentru vara 2026 un sezon de spectacole concepute ca experiențe imersive, în care teatrul, muzica, artele vizuale și coregrafia se întâlnesc într-un format unic pe litoralul românesc.
click.ro
image
Țara care renunță la ora de vară. Decizia a fost luată după mai multe petiții ale cetățenilor, una dintre ele a ajuns virală
antena3.ro
image
Lovitură în plin pentru Oracle România: Gigantul american taie în carne vie şi a anunţat de dimineaţă că dă afară încă 500 de angajaţi la Bucureşti
zf.ro
image
Domenico Perri, jefuit de fosta soţie după ce a înşelat-o. I-a furat portretul lui Armani, semnat de designer
observatornews.ro
image
AMENDĂ de 495 lei pentru toți șoferii care fac această manevră pe șoselele din România, în 2026
cancan.ro
image
2 schimbări la pensie. Crește vârsta de pensionare și stagiul de cotizare la femei. Cum le afectează?
newsweek.ro
image
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
prosport.ro
image
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
playtech.ro
image
Adrian Mutu, la un pas de a prelua o națională de top. „7 jucători din Anglia și 5 din Franța!”
fanatik.ro
image
Orașele în care apa se scumpește cu 30% de la 1 iulie: „Condiții impuse de Comisia Europeană”
ziare.com
image
Spaniolii exclamă: ”Blat la Cupa Mondială”. Toată lumea a fost de acord: ”Au semnat Pactul”
digisport.ro
image
Gestul aparent banal care l-a costat 900 de lei pe un bărbat din Oradea. Mulți români îl fac
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila Andreei Mantea. Este decorată cu mult bun gust. În dormitor, vedeta are tapet decorativ și un pat cu baldachin / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV VIDEO Scandal în Sectorul 1 privind salubrizarea: Angajați Romprest, blocați într-un autobuz și presați să semneze cu Blue Planet, noul operator
mediaflux.ro
image
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”
click.ro
image
Lidia Buble, imagini spectaculoase din vacanță în Grecia. Apariția seducătoare care a atras atenția fanilor: „Rar mi-a dat să văd așa ceva…”
click.ro
image
Fiica cea mare a Anamariei Prodan a făcut senzație în costum de baie. Rebecca a fugit în vacanță cu iubitul ei
click.ro
Vatican, călugăriță foto Pixabay, GettyImages jpg
Baia pornografică de la Vatican. De ce a fost interzis accesul în încăperea deocheată secole întregi
okmagazine.ro
Salata cu varza Sursa foto shutterstock 2146493509 jpg
Salată de varză, gata în 15 minute
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce spune Lora despre divorț, după ce a fost văzută singură la mai multe evenimente: „Avem viață și separat unul de altul”
image
Câți bani au primit Nuțu și Sile Cămătaru ca să apară în serialul-documentar „Cămătarii”: „Am filmat aproape 100 de zile”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, legături strânse cu fosta soție a unui miliardar tech faimos, implicat în scandalul Epstein. A vizitat-o acum câteva zile la Palatul Windsor

Click! Pentru femei

image
„Adio!” Gestul dureros făcut Melissa Gilbert, actrița din „Căsuța din prerie”, după ce soțul a fost acuzat de pedofilie

Click! Sănătate

image
Ce să faci dacă te-a muşcat o căpuşă şi cum afli dacă eşti la risc de boală Lyme