Maia Sandu, întrebată dacă ia în calcul funcția de premier după încheierea mandatului de președinte al R. Moldova: „Nu mă gândesc la ce voi face după”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi, 25 iunie, că „o să se gândească” la modul în care va continua să contribuie după încheierea mandatului de șef al statului, întrebată fiind dacă ia în calcul preluarea funcției de premier.

„Am spus că o să contribui în continuare ca Republica Moldova să devină stat membru al UE şi o să mă gândesc atunci cum o să fac asta”, a declarat Maia Sandu la Pro TV Chişinău, atunci când a fost întrebată dacă ia în calcul să preia funcţia de prim-ministru după ce va încheia cel de-al doilea mandat de şefă a statului, scrie News.ro.

„Nu mă gândesc la ce voi face după. Am doi ani şi ceva din acest mandat şi sunt multe lucruri pe care vreau să le fac şi care trebuie să le fac, pentru că le-am promis cetăţenilor. În primul rând, să facem ordine în întreprinderile de stat şi asta trebuie să devină o prioritate a guvernului în următoarele şase luni”, a spus Maia Sandu.

Constituția Republicii Moldova îi interzice Maiei Sandu să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv de președinte, după ce și-a exercitat deja două mandate.

Ea ar putea reveni în cursa prezidențială doar după cel puțin un mandat al unei alte persoane. În acest context, Maia Sandu a negat că l-ar pregăti pe fostul premier Dorin Recean drept succesor pentru alegerile prezidențiale.

„Nu îl pregătesc pe Dorin Recean şi nu cred că se lasă pregătit de cineva. Fiecare om decide pentru el”, a declarat şefa statului.

Aceasta a declarat că, până în prezent, nu s-a discutat despre o eventuală candidatură la președinție a fostului premier Dorin Recean sau a fostului ministru de Externe Nicu Popescu.

Maia Sandu a devenit primul președinte al Republicii Moldova ales prin vot direct care obține două mandate consecutive de la independența țării.

Întrebată în martie cu privire la o posibilă candidatură la președinția României, Maia Sandu a spus că că nu intenționează să candideze pentru funcția supremă în România.

„De ce să candidez în România? România are un președinte, un președinte bun. Noi mai avem încă multe de făcut aici, iar eu pot contribui la dezvoltarea acestei țări și din alte funcții sau poziții, ca să zic așa”, a explicat ea.