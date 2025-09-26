Traian Băsescu, despre o eventuală victorie a pro-rușilor în Republica Moldova: „S-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România”

Fostul președinte Traian Băsescu a spus vineri, 26 septembrie, la postul B1TV, că alegerile din Republica Moldova au o miză formidabilă, nu doar pentru moldoveni, ci și pentru România și pentru Ucraina.

Traian Băsescu a afirmat că riscul ca socialiștii să câștige alegerile nu este mic, argumentând că sunt mulți moldoveni nemulțumiți de nivelul de trai din Republica Moldova, țară care are însă un milion de cetățeni cu dublă cetățenie, a Republicii Moldova și a României, care lucrează în Europa.

„Mulți dintre ei lucrează în România și trăiesc aici. Eu la această categorie fac apel în mod deosebit să meargă la vot, pentru că de votul lor depinde ce se va întâmpla în Republica Moldova, începând de a doua zi după alegeri, începând cu 29 septembrie”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte al României a adăugat:

„Republica Moldova dacă va câștiga partidul Maiei Sandu va începe anul viitor negocierile de aderare la UE. Dacă va câștiga blocul socialist, tot efortul de îndreptare către UE și resursele cheltuite sunt pierdute iar Republica Moldova devine o țară care nu ne mai este prietenă la frontiera de est, ci devine o țară guvernată după interesele lui Putin. Aici riscul este foarte mare pentru noi și pentru Ucraina”.

Băsescu, despre cât de periculoasă ar fi o victorie a socialiștilor

Traian Băsescu a avertizat că dacă vor câștiga socialiștii, în Republica Moldova ar putea fi construite baze militare ruse:

„Dacă vor câștiga socialiștii, la Chișinău vom avea un guvern ostil României și promoscovit. Va fi un parlament prorus. În Republica Moldova se poate întâmpla orice, inclusiv ideea că s-ar putea consolida o bază militară anti-NATO, anti-România. O astfel de ipoteză nu poate fi exclusă. Republica Moldova riscă să devină un Kaliningrad, dar mult mai la sud. Este esențial ce vor face cetățenii din afara Republicaii Moldova”.

Fostul președinte al României a amintit că victoria Maiei Sandu și câștigarea referendumului proeuropean s-au datorat diasporei:

„Nu avem decât să îi rugăm pe cei care lucrează în afara Republcii Moldova, inclusiv și în mod deosebit pe cei care se află pe teritoriul României să meargă la vot, pentru că de votul lor depinde viitorul lor”.