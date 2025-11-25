Percheziții în R. Moldova pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Printre cei vizați, un fost ministru

Autoritățile judiciare moldovene fac percheziții într-un dosar penal inițiat pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani în proporții deosebit de mari, descinderile având loc în Chișinău, iar printre cei vizați este și un fost lider al unei formațiuni, precum și fost ministru.

Descinderile sunt efectuat de angajații Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu mascații de la ,,Fulger” și procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

,,La aceastǎ orǎ, ofițerii INI, în comun cu polițiștii din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectueazǎ noi percheziții într-o cauză penală pornită pe faptul finanțării ilegale a partidelor politice, dar și a spălării de bani în proporții deosebit de mari.Acțiunile au loc simultan pe mai multe adrese din Chișinău, în vederea stabilirii circumstanțelor privind legalitatea modificării statutului și conducătorilor unui partid politic, dar și legalitatea finanțării partidului respectiv prin intermediul persoanelor interpuse”, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Responsabilii IGP au precizat că printre cei vizați se numără și „un ex-lider de partid, fost ministru în guvernele anterioare ale Republicii Moldova”, însă nu oferă deocamdată detalii suplimentare despre acesta sau despre acțiunile de urmărire penală.

Știre în curs de actualizare