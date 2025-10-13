Dorin Recean renunță la funcția de prim-ministru în viitorul Guvern și se retrage din viața politică

Dorin Recean renunță să activeze în continuare în calitate de prim-ministru. Astfel, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și convocarea noului Parlament, acesta nu va fi candidatul PAS pentru șefia noului Executiv. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, alături de liderul PAS, Igor Grosu.

Totodată, Recean a declarat că va renunța și la viața politică. Astfel, după învestirea noului Guvern, actualul premier, care a intrat în Parlament pe listele PAS, își va depune și mandatul de deputat.

Decizia vine înainte de validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională. În ciuda faptului că PAS obținuse suficiente voturi pentru a reconfirma poziția lui Recean în fruntea Executivului, acesta a ales să nu mai continue în funcție.

„Dorin Recean a avut toată susținerea noastră. Este o decizie personală, pe care o respectăm”, a declarat Igor Grosu, adăugând că PAS va propune un nou candidat pentru funcția de prim-ministru imediat ce va fi finalizată procedura constituțională de validare a noii legislaturi.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu.

Igor Grosu a precizat că nu poate să anunțe deocamdată numele viitorului premier.

Grosu a spus că își dorește un Guvern susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de PAS.

Cine este Dorin Recean

În vârstă de 50 de ani, Dorin Recean a fost numit prim-ministru în februarie 2023, succedând-o pe Natalia Gavrilița. A fost o opțiune considerată „tehnocrată”, venind din zona securității și a administrației, mai puțin expusă politic. Anterior, Recean a fost consilier prezidențial pe probleme de apărare și securitate națională, precum și ministru de Interne în perioada 2012–2015, în guvernul condus de Iurie Leancă.

Mandatul său de premier a fost marcat de crize suprapuse: războiul din Ucraina, riscurile de securitate generate de prezența trupelor ruse în Transnistria, presiuni energetice, și tensiuni politice interne cu partidele pro-ruse. Recean a fost perceput ca o figură echilibrată, dar cu o prezență publică discretă, mai eficient în procesul decizional decât în comunicarea politică.

Surse apropiate Guvernului spun că Recean ar fi exprimat dorința de a reveni în zona expertizei tehnice sau în mediul academic, evitând o confruntare politică prelungită în perioada post-electorală.

Renunță și la mandatul de deputat

Tot în cadrul conferinței, Dorin Recean a anunțat că nu va prelua nici mandatul de deputat obținut în urma scrutinului recent, preferând să se retragă complet din viața politică activă, cel puțin pentru moment.

„A fost o onoare să servesc Republica Moldova într-o perioadă dificilă. Le mulțumesc colegilor din PAS și cetățenilor pentru încredere. Rămân un susținător al parcursului european al țării noastre,” a spus Recean, vizibil emoționat.

Decizia acestuia deschide calea pentru o reorganizare în interiorul formațiunii de guvernământ, care va trebui să găsească un echilibru între continuitate administrativă și reîmprospătarea echipei guvernamentale.

Ce urmează pentru PAS și pentru Guvern

După validarea oficială a alegerilor, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va desemna un nou prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Având în vedere majoritatea PAS, consultările vor avea un caracter formal, iar propunerea de premier va veni, cel mai probabil, tot din rândurile formațiunii prezidențiale.

Potrivit analiștilor politici de la Chișinău, posibile nume vehiculate pentru funcția de prim-ministru sunt actuali miniștri din guvernul Recean sau figuri apropiate de Președinția Republicii. Miza principală va fi menținerea stabilității într-un context regional încă volatil și consolidarea reformelor cerute pentru aderarea la Uniunea Europeană.