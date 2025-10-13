search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Dorin Recean renunță la funcția de prim-ministru în viitorul Guvern și se retrage din viața politică

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dorin Recean renunță să activeze în continuare în calitate de prim-ministru. Astfel, după validarea rezultatelor alegerilor din 28 septembrie și convocarea noului Parlament, acesta nu va fi candidatul PAS pentru șefia noului Executiv. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune, alături de liderul PAS, Igor Grosu.

Dorin Recean, premierul Republicii Moldova/FOTO:Facebook
Dorin Recean, premierul Republicii Moldova/FOTO:Facebook

Totodată, Recean a declarat că va renunța și la viața politică. Astfel, după învestirea noului Guvern, actualul premier, care a intrat în Parlament pe listele PAS, își va depune și mandatul de deputat.

Decizia vine înainte de validarea rezultatelor de către Curtea Constituțională. În ciuda faptului că PAS obținuse suficiente voturi pentru a reconfirma poziția lui Recean în fruntea Executivului, acesta a ales să nu mai continue în funcție.

„Dorin Recean a avut toată susținerea noastră. Este o decizie personală, pe care o respectăm”, a declarat Igor Grosu, adăugând că PAS va propune un nou candidat pentru funcția de prim-ministru imediat ce va fi finalizată procedura constituțională de validare a noii legislaturi.

„Anunț că PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Am avut deosebita plăcere să avem o conlucrare cu domnul prim-ministru (…). Au fost câteva ierni foarte dificile cărora a terbuit să le facem față, cu un război la hotar, în același timp a trebuit să organizăm alegerile parlamentare. Concomitent, instituțiile au trebuit să-și facă treaba, să aducă investiții, să aducă resurse pentru a mări pensiile și salariile. Domnule premier, vă mulțumim că ați acceptat invitația de activa în funcție (…). Intenția noastră era să-l înaintăm pe domnul Recean la funcția de prim-ministru”, a spus Igor Grosu.

Igor Grosu a precizat că nu poate să anunțe deocamdată numele viitorului premier.

Grosu a spus că își dorește un Guvern susținut de majoritatea parlamentară pro-europeană reprezentată de PAS.

Cine este Dorin Recean

În vârstă de 50 de ani, Dorin Recean a fost numit prim-ministru în februarie 2023, succedând-o pe Natalia Gavrilița. A fost o opțiune considerată „tehnocrată”, venind din zona securității și a administrației, mai puțin expusă politic. Anterior, Recean a fost consilier prezidențial pe probleme de apărare și securitate națională, precum și ministru de Interne în perioada 2012–2015, în guvernul condus de Iurie Leancă.

Mandatul său de premier a fost marcat de crize suprapuse: războiul din Ucraina, riscurile de securitate generate de prezența trupelor ruse în Transnistria, presiuni energetice, și tensiuni politice interne cu partidele pro-ruse. Recean a fost perceput ca o figură echilibrată, dar cu o prezență publică discretă, mai eficient în procesul decizional decât în comunicarea politică.

Surse apropiate Guvernului spun că Recean ar fi exprimat dorința de a reveni în zona expertizei tehnice sau în mediul academic, evitând o confruntare politică prelungită în perioada post-electorală.

Renunță și la mandatul de deputat

Tot în cadrul conferinței, Dorin Recean a anunțat că nu va prelua nici mandatul de deputat obținut în urma scrutinului recent, preferând să se retragă complet din viața politică activă, cel puțin pentru moment.

„A fost o onoare să servesc Republica Moldova într-o perioadă dificilă. Le mulțumesc colegilor din PAS și cetățenilor pentru încredere. Rămân un susținător al parcursului european al țării noastre,” a spus Recean, vizibil emoționat.

Decizia acestuia deschide calea pentru o reorganizare în interiorul formațiunii de guvernământ, care va trebui să găsească un echilibru între continuitate administrativă și reîmprospătarea echipei guvernamentale.

Ce urmează pentru PAS și pentru Guvern

După validarea oficială a alegerilor, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va desemna un nou prim-ministru, în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Având în vedere majoritatea PAS, consultările vor avea un caracter formal, iar propunerea de premier va veni, cel mai probabil, tot din rândurile formațiunii prezidențiale.

Potrivit analiștilor politici de la Chișinău, posibile nume vehiculate pentru funcția de prim-ministru sunt actuali miniștri din guvernul Recean sau figuri apropiate de Președinția Republicii. Miza principală va fi menținerea stabilității într-un context regional încă volatil și consolidarea reformelor cerute pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „E mai mare rușinea”. Revoltă printre localnici, după ce o parcare de cartier s-a transformat într-un haos, cu girul primăriei
digi24.ro
image
Cadavrul unui israelian care avea și origini românești urmează să fie predat de Hamas. Tal Haimi a lăsat patru copii orfani
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
„Fantastic! Am câștigat meciul de la imn!” Cine este Teodor Ilincăi, tenorul care a cutremurat toată Arena Națională la intonarea „Deșteaptă-te române” și a dat aripi României cu Austria încă din minutul 1
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Pentru mama! Virgil Ghiță, salvatorul naționalei la 4 ani de la drama sfâșietoare care i-a schimbat viața
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Calcul pensii militare. Perioadele care se iau în considerare
playtech.ro
image
Marius Șumudică, analiză tăioasă: “Am scăpat de mâini moarte la națională! Toți contestatarii lui Mircea Lucescu să-și dea singuri 2 palme! I-a subordonat pe austrieci!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
O viperă a murit după ce a mușcat un bărbat beat criță. Victima a încercat apoi să salveze șarpele
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Se caută muncitori! Se oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, anunț-șoc după victoria cu Austria: „Dacă nu calific echipa, las pe altcineva la baraj”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Nicole Kidman foto Profimedia jpg
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț
clickpentrufemei.ro
Calendar 12 octombrie: 1960 Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez jpeg
Calendar 12 octombrie: 1960 - Nikita Hrușciov a lovit cu pantoful în masă la ONU, înfuriat de o afirmație a unui lider filipinez
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!”
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică