Partidul Maiei Sandu, primul loc în preferințele pentru parlamentare. Cine conduce în cursa pentru alegerile prezidențiale | Sondaj

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu se menţine în topul preferinţelor alegătorilor din Republica Moldova pentru alegerile parlamentare, arată un sondaj publicat de IMAS.

Întrebați cu cine ar vota la alegerile prezidențiale următoare, în condițiile în care Maia Sandu nu poate candida pentru al treilea mandat, potrivit Constituției, 13,9% dintre cei chestionaţi au optat pentru Igor Dodon, urmat de Vasile Costiuc, preşedintele Partidului „Democraţia Acasă” (9,9%), scrie News.ro.

Renato Usatîi, președintele formațiunii Partidul Nostru ar fi votat de 7,2%, iar Alexandr Stoianoglo de 6,6%. Igor Grosu, președintele PAS, ar obține 6,5%.

În ceea ce priveşte alegerile parlamentare, 20,6% dintre subiecţi ar vota PAS, 14,9% ar vota Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, 10,2% - Partidul „Democraţia Acasă”.

Sondajul a fost realizat de IMAS, în perioada 10–20 iunie, la comanda Independent News, pe un eșantion reprezentativ de 1.015 adulți din Republica Moldova (fără regiunea Transnistria). Marja de eroare este de ±3,1%.

IMAS este o companie românească de cercetare de piață înființată în 1992, care are și o filială în Republica Moldova, deschisă în 2001. Compania este controlată de sociologul și fostul deputat Alin Teodorescu.

Potrivit unui sondaj publicat luna trecută, de Ates Research Group, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 33,6% dintre respondenți ar vota pentru PAS.

Pe locul doi, la o distanță considerabilă, se plasează Partidul Socialiștilor, cu 9,4% care este urmat de „Democrația Acasă” (7,0%). Celelalte partide ar obține sub pragul electoral de 5%, scrie Radio Chișinău.

Totodată, 29% din respondenți fie că nu știu cu cine să voteze, fie că nu ar vota niciun partid, fie au refuzat să răspundă.

Politicianul care se bucură de cea mai mare încredere este președinta Maia Sandu, cu un scor total de 37%. Ea este urmată de liderul socialiștilor, Igor Dodon, cu 12,6% și Vasile Costiuc, care se bucură de încrederea a 9,7% din respondenți.

Sondajul a fost realizat la sfârșitul lunii mai – începutul lunii iunie, pe un eșantion reprezentativ de 1004 respondenți, și are, potrivit autorilor, o marjă de eroare de ±3%.