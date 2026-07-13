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Republica Moldova, buget major de la Uniunea Europeană pentru cumpărarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune

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Uniunea Europeană a alocat, luni, 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova. Suma este alocată în cadrul Instrumentului european pentru pace.

Drapele UE și Republicii Moldova
Drapele UE și Republicii Moldova FOTO: Shutterstock

Consiliul Uniunii Europene a anunțat, luni, alocarea unui ajutor în valoare de 120 de milioane de euro pentru consolidarea sistemului de apărare aeriană al Republicii Moldova, în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF).

Concret, măsura va finanța un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență din cadrul Facilității Europene pentru Pace, destinate sprijinirii supravegherii aeriene și a apărării aeriene, scrie Mediafax.

„Acest sprijin va permite în continuare Forțelor Armate ale Moldovei să-și îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să asigure o mai bună protecție a civililor. Prin această nouă acțiune, sprijinul total acordat de UE Moldovei ajunge la 317 milioane de euro în cadrul Facilității Europene pentru Pace”, se arată în comunicatul emis de Consiliul UE. 

Ministerul de Externe de la Chișinău salută decizia privind alocarea ajutorului financiar

În replică, Ministerul de Externe din Republica Moldova a salutat sprijinul alocat de Consiliul UE.

„Asistența respectiva va urma să aducă un aport semnificativ pe termen mediu la modernizarea capacităților de apărare antiaeriană ale Armatei Naționale. Astfel se va contribui la securitatea spațiului aerian moldovenesc și, respectiv, la siguranța cetățenilor țării noastre”, a transmis Ministerul de Externe de la Chișinău printr-un comunicat de presă.

„Printre exemple de utilizare practică a echipamentului livrat prin intermediul EPF se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în Republica Moldova în primăvara anului 2026”, mai menționează ministerul.

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