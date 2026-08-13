Banca Națională a României prezintă joi Raportul trimestrial asupra inflaţiei

Banca Națională a României prezintă joi, într-o conferință de presă susținută de guvernatorul Mugur Isărescu, noul Raport trimestrial asupra inflației. BNR estimează o scădere semnificativă a ratei anuale a inflației în trimestrul III din 2026, după epuizarea efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării TVA și accizelor.

„În şedinţa de astăzi (luni - n.r), Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2026, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile. Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflaţiei va cunoaşte o corecţie descendentă substanţială în trimestrul III 2026, aşa cum s-a anticipat anterior, pe fondul epuizării efectelor directe ale eliminării plafonului la preţul energiei electrice şi ale majorării cotelor de TVA şi a accizelor. Totodată, după o evoluţie uşor fluctuantă în trimestrul IV 2026, ea este aşteptată să descrească gradual, reintrând la finele anului 2027 în interiorul intervalului ţintei, sub impactul efectelor de bază dezinflaţioniste asociate creşterilor recente de preţuri antrenate de şocul energetic, precum şi în condiţiile intensificării presiunilor dezinflaţioniste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta va continua să se adâncească în perspectivă apropiată, coborând la valori mai joase decât cele anticipate anterior - în contextul corecţiei bugetare, dar şi al crizei energetice globale - şi se va restrânge treptat ulterior”, se arată în comunicat.

BNR a revizuit în creștere prognoza pentru inflația de la sfârșitul acestui an, de la 3,9% la 5,5%. Pentru finalul lui 2027, banca centrală estimează o rată a inflației de 2,9%.

Noile estimări vor fi prezentate joi de Mugur Isărescu, odată cu publicarea Raportului asupra inflației, ediția august 2026.