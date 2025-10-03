Opozantul rus Mihail Hodorkovski, despre eșecul Rusiei în Moldova: „Kozak a plecat la timp, nu mai este responsabil”

Fostul oligarh rus Mihail Hodorkovski, unul dintre cei mai cunoscuți opozanți ai lui Vladimir Putin, a comentat recent eșecul Rusiei în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Din exil, Hodorkovski oferă o analiză dură a situației și explică de ce Dmitri Kozak, fostul consilier apropiat al lui Putin, nu mai este considerat responsabil.

Comentând schimbările de la Kremlin, Hodorkovski a explicat motivele reale din spatele retragerii lui Dmitri Kozak, considerat mult timp mâna dreaptă a lui Putin în Republica Moldova.

„Am încercat mult timp să înțeleg adevăratele motive ale plecării lui Kozak. Și acum se poate spune cu certitudine: el este fericit că a «plecat la timp». Pentru eșecul din Moldova nu mai este responsabil. Nici pentru sutele de milioane aruncate aiurea tot nu e el responsabil. În lupta din culise, lăcomia s-a unit cu prostia, iar Kozak a rămas deoparte de această catastrofă. Versiunea oficială e a plecat «din motive de sănătate». Scuzați-mă, la vârsta noastră, toți avem probleme de sănătate. Adevăratele motive ale plecării lui Kozak sunt altele. Și asta este important”, a declarat Hodorkovski.

Cine este Dmitri Kozak și ce rol avea în Moldova

Dmitri Kozak a fost un apropiat al lui Putin încă din perioada în care actualul președinte rus era un funcționar minor la primăria din Sankt Petersburg. Kozak l-a însoțit la Kremlin și a primit numeroase sarcini strategice de-a lungul timpului, de la coordonarea Jocurilor Olimpice de la Soci până la gestionarea relațiilor Rusiei cu Republica Moldova.

De numele său se leagă și un controversat proiect de federalizare a Moldovei, care, dacă ar fi fost semnat de președintele de atunci Vladimir Voronin, ar fi transformat țara într-un stat similar Transnistriei. Astfel, Kozak reprezenta, în viziunea lui Hodorkovski, „ochii, urechile și pumnul” lui Putin în Republica Moldova.

Kirienko preia sarcina, dar eșecul rămâne

Recent, Kozak a fost înlăturat sau și-a dat demisia - un eveniment rar la Kremlin, mai ales că fostul consilier fusese singurul care îi spusese lui Putin că războiul din Ucraina este o idee proastă. În locul său, responsabilitatea pentru Moldova a trecut la Serghei Kirienko, fost premier și adept al măsurilor dure, fără „linii roșii”.

Hodorkovski sugerează că Kirienko trebuie acum să răspundă pentru milioanele de euro investite în alegerile de la Chișinău, campanie care, în cele din urmă, a eșuat. „Kozak a înțeles că Rusia nu are nicio șansă în Moldova, așa că s-a retras pentru a nu răspunde”, subliniază Hodorkovski.

Mai mult, nu toți banii au ajuns la destinație, fiind deturnați chiar de cei care ar fi trebuit să influențeze alegerile. Presa de la Chișinău a relatat despre o anchetă rusească privind Marina Tauber, apropiată a lui Ilan Șor, cercetată pentru delapidarea fondurilor rusești.