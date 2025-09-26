Cum folosește Rusia roboți bazați pe inteligență artificială pentru a se amesteca în alegerile din Moldova

La aproape un an după alegerile prezidențiale care i-au adus Maiei Sandu un al doilea mandat, Moldova se pregătește pentru un nou test democratic pe 28 septembrie, într-un climat de polarizare politică și interferență informațională fără precedent.

O analiză recentă a platformei OpenMinds scoate la iveală un fenomen îngrijorător: peste 62.000 de comentarii generate de boți controlați de Moscova au invadat canalele de Telegram din Republica Moldova în perioada premergătoare alegerilor parlamentare. 462 de conturi automatizate, majoritatea active și în canale din Rusia și Ucraina, încearcă să contureze percepții false, să submineze încrederea în procesul electoral și să amplifice narativele Kremlinului.

O campanie electorală cu mize geopolitice majore

Alegerile parlamentare din toamnă sunt considerate decisive nu doar de clasa politică de la Chișinău, ci și de actori din afara granițelor. În joc nu este doar direcția politică internă, ci și vectorul strategic al țării: integrarea europeană sau apropierea de Rusia.

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, își asumă deschis un discurs pro-european, în timp ce Blocul Patrioților — o coaliție de patru partide cu o retorică eurosceptică — acuză guvernarea de „dictatură galbenă” și de intenții belicoase. În paralel, Blocul „Victorie”, asociat cu oligarhul fugar Ilan Șor, deși interzis oficial, continuă să-și facă simțită prezența prin rețelele sociale și canale media afiliate.

Pe acest fond, Telegram — rețea de socializare populară în Moldova — devine câmpul principal de bătălie informațională.

Boții ruși, infiltrați în discursul public

Analiza OpenMinds a cuprins peste 1,4 milioane de postări din 253 de canale de Telegram, inclusiv politicieni, influenceri și mass-media. 88 de canale permiteau comentarii deschise. În 76 dintre ele au fost identificate conturi automatizate. Activitatea acestora a crescut exploziv după 15 iulie 2025, cu un vârf de intensitate în luna septembrie, indicând o operațiune coordonată de influență electorală.

Comentariile generate de boți au avut în proporție de 95% conținut unic, semn că în spate stă inteligență artificială sofisticată, capabilă să producă mesaje adaptate contextului. Narativele recurente au vizat:

-demonizarea Maiei Sandu și a PAS, acuzate că „vând țara” și „condamnă poporul la foamete”;

-demobilizarea alegerilor, prin insinuări despre fraudă sau manipulare;

-chemări la proteste, uneori explicite, alteori insinuante.

Exemplele devin absurde: sub o postare despre ploaia din Comrat, toate cele 13 comentarii erau ale boților, care acuzau guvernarea că „până și vremea este manipulată de Sandu” sau că „soarele strălucește la Moscova, dar aici plouă, semn că Moldova se scufundă din cauza guvernării”.

Rețele de dezinformare: 80 de canale retransmit propaganda Kremlinului

Aproape o treime dintre canalele analizate (32%) au fost identificate drept „conduite” de propagandă pro-Kremlin, retransmițând sistematic mesaje din surse media rusești precum Pervîi Kanal, Komsomolskaia Pravda sau canale afiliate lui Șor (Canal 5, TV6). Liderul absolut în acest sens este canalul anonim „Гражданин ” (grajdanin md) (cetățean), care a republicat conținut pro-rus de peste 10.000 de ori în 13 luni — o medie de 25 de postări pe zi.

Cele mai active perioade au fost octombrie 2024, în preajma primului tur al alegerilor prezidențiale, și martie 2025, când mai mulți lideri ai opoziției au fost arestați pentru finanțări ilegale. Imaginea Evgheniei Guțul — condamnată la 7 ani de închisoare — a fost transformată într-un simbol al „răzbunării politice” de către partidele pro-ruse.

Telegram, dominat de opoziție. Facebook, bastionul pro-europenilor

Telegramul moldovenesc este, potrivit datelor, dominant anti-guvernamental: 72% dintre canale sunt critice la adresa guvernării, iar doar 9% susțin PAS. În ceea ce privește volumul de conținut, opoziția este de două ori mai activă.

În plus, limba rusă este preponderentă: 57% din canale publică exclusiv sau în majoritate în rusă, iar în această zonă, 80% dintre canale sunt ostile Maiei Sandu. În contrast, doar 44% din canalele românești adoptă aceeași atitudine. Chiar și așa, vocea opoziției în română rămâne majoritară, cu 41% dintre canale clasificate drept neutre și doar o minoritate deschis pro-europeană.

Boții – unelte ale dezinformării centralizate

Din cele 462 de conturi automatizate identificate, 75% sunt active și în canale din Rusia și Ucraina — multe dintre ele fiind implicate și în campanii de discreditare a președintelui Zelenski sau în difuzarea de cereri de „negocieri” cu Rusia.

Unii boți au fost identificați și în canale din teritoriile ocupate ale Ucrainei, fapt care confirmă ipoteza unei operațiuni centralizate, cu ramificații regionale și obiective geopolitice.

Un episod relevant: sub o postare despre vizita Maiei Sandu în Italia, un singur cont a publicat 2.815 comentarii — dintre care 2.620 unice. Toate reluau teme ca „Sandu-dictator” sau „Italia vede adevărul despre guvernarea din Moldova”.

Dovezi ale controlului rusesc

Acești roboți fac parte dintr-o operațiune rusească , nu doar instrumente ale forțelor locale de opoziție.

Trei sferturi dintre conturi — 347 din 462 — erau active și pe canalele Telegram din Rusia și Ucraina , inclusiv @prigozhin_2023_tg, @bye_biden, @apwagner, @oko_ua și @glavcomua. Acolo, acestea postau conținut care îl critica pe președintele Volodimir Zelenski, făcea referire la „regimul de la Kiev” și făcea ecou cerințelor de negociere ale Rusiei — subiecte rupte de politica sau alegerile din Republica Moldova.

În plus, opt dintre conturile identificate au apărut pe canale din teritoriile ocupate temporar ale Ucrainei, suprapunându-se cu rețele de boți pe care le-am investigat anterior . Această postare încrucișată subliniază o operațiune centralizată, care leagă activitatea din Moldova de ecosistemul de dezinformare mai larg al Rusiei.

O luptă inegală pentru informare corectă

Majoritatea canalelor care permit comentarii și nu le moderează sunt cele afiliate opoziției. Aici, boții găsesc teren fertil pentru a se manifesta nestingherit. Unele canale neutre, precum @moldovalibera, au emis avertismente directe cititorilor: „Ignorați comentariile boților Kremlinului – acestea sunt coordonate de profesioniști”.

Însă realitatea tehnologică face moderarea aproape imposibilă. Conturile false apar într-un ritm mai rapid decât pot fi eliminate, iar mesajele, deși adesea neverosimile, pot influența opinii — mai ales în lipsa unei educații media solide.

Partidul lui Sandu se confruntă cu o luptă aprigă cu opoziția pro-rusă - sondaj

Ultimele sondaje indică o luptă strânsă între PAS și Blocul Patrioților. Niciun partid nu pare să obțină majoritatea parlamentară. Astfel, partidele mai mici, precum Partidul Nostru sau Blocul Alternativă (condus de primarul Ion Ceban) ar putea deveni jucători decisivi în viitoarea configurație a puterii.

Principalul partid pro-european din Moldova se confruntă cu o luptă aprigă pentru a-și păstra majoritatea parlamentară împotriva oponenților care solicită o apropiere de Moscova, sugerează un nou sondaj înaintea alegerilor din țară de duminică, 28 septembrie, relatează Reuters .

Rezultatele unui sondaj realizat de Idata au arătat că partidul lui Sandu, Acțiune și Solidaritate, are sprijinul a 24,9% dintre alegători, în timp ce Blocul Patriotic, pro-rus, are 24,7%.

Alianța Alternativă, pe care guvernul moldovean o acuză că ascunde o agendă pro-Kremlin, are sprijinul a 7,2% dintre alegători, în timp ce o a patra formațiune, Partidul Nostru, condusă de fostul primar al celui de-al doilea oraș ca mărime din țară, Bălți, a primit 5,4%.

În total, 26,6% dintre alegători sunt indeciși.

Luând în considerare doar alegătorii care au decis deja cu cine vor vota, sondajul arată un ușor avantaj pentru Blocul Patriotic – 33,9% față de 33,6%.

Dacă partidul de guvernământ, care avea 61 de locuri în parlamentul anterior cu 101 locuri, nu reușește să-și mențină majoritatea, Sandu va ajunge probabil la o înțelegere cu Partidul Nostru, în loc să numească un prim-ministru pro-rus, spun analiștii politici.

Deși Blocul Alternativă sprijină oficial integrarea europeană, criticile sale dure la adresa președintelui și poziția ambivalentă față de PAS ridică semne de întrebare. Într-un parlament fără majoritate clară, instabilitatea politică riscă să se accentueze — iar Rusia pariază tocmai pe această incertitudine.

Fenomenul investigat de OpenMinds arată că Republica Moldova nu este doar o democrație fragilă aflată în fața unui test electoral, ci și un teren de luptă informațională într-un război hibrid mai amplu. Atacurile nu vin doar prin tancuri sau sancțiuni economice, ci și prin mesaje toxice, generate de algoritmi și distribuite masiv pe platforme precum Telegram.