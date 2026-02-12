search
Joi, 12 Februarie 2026
Șefii Federației Române de Lupte, primiți cu brațele deschise la o competiție din Rusia, fără să aibă vreun sportiv la start

Publicat:

România condamnă oficial agresiunea asupra Ucrainei, astfel că Ministerul Afacerilor Externe a făcut în mod repetat apel la prudență în ceea ce privește participarea sportivilor români la competițiile din Rusia. Federațiile și Agenția Națională pentru Sport au obligația, înainte de a accepta participarea la concursuri găzduite de state cum ar fi Rusia, Iran sau Coreea de Nord, să se consulte în prealabil cu MAE, pentru a nu valida sau promova interesele strategice ale acestor regimuri.

Răzvan Pârcălabu a decis să întărească relațiile cu Rusia. Foto Facebook FRL
Răzvan Pârcălabu a decis să întărească relațiile cu Rusia. Foto Facebook FRL

Fix pe dos au făcut zilele trecute conducătorii Federației Române de Lupte, care au participat la o competiție din Krasnoiarsk, deși delegația țării noastre nu a deplasat niciun sportiv. Președintele Răzvan Pîrcălăbu și doi vicepreședinți ai federației au fost prezenți, în perioada 25 ianuarie – 1 februarie, la Campionatul Internațional de Lupte Libere „Cupa Ivan Iarîghin”, desfășurat la Krasnoiarsk, validând competiția, scrie Newsweek.

Cei trei au onorat invitația venită din partea lui Mihail Mamiashvili, președintele Federației de Lupte din Rusia, un fost campion olimpic și apropiat al lui Vladimir Putin. Posesor al Ordinului „Pentru Merit față de Patrie”, semnat de dictatorul de la Kremlin, acesta este unul dintre cei mai activi propagandiști ai regimului de la Moscova.

Rușii s-au lăudat cu participarea părții române

Delegația României a fost primită cu brațele deschise de partea rusă, în condițiile în care majoritatea statelor din Europa au ales să boicoteze competiția. Natalia Iarîghina, prim-vicepreședintele Federației Lupte a țării gazdă, a profitat și s-a lăudat cu prezența conducătorilor forului român, care astfel cu validat concursul.

Natalia Iarîghina, pentru krascsp.ru: românii au fost fericiți la Krasnoiarsk
Natalia Iarîghina, pentru krascsp.ru: românii au fost fericiți la Krasnoiarsk
La concurs au participat sportivi din Rusia, China, Coreea de Nord, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaidjan, Belarus, India, Egipt, Cuba, Bulgaria, Georgia, Turcia, Grecia și Mongolia.

Într-un interviu, aceasta a declarat: Este încurajator faptul că, în ciuda sancțiunilor, un număr mare de străini s-au adunat la turneu. Iată un singur fapt: Federația Internațională are 21 de membri, dintre care cinci au venit la turneu, inclusiv trei vicepreședinți. Chiar și la campionatele mondiale, acest lucru nu se întâmplă întotdeauna.

Răzvan Pârcălabu a fost reales la începutul anului trecut pentru a patra oară la rând în fruntea Federației Române de Lupte. Între 2021 și 2025 a fost vicepreședinte al Federației Europene

Oamenii iubesc Krasnoiarsk și adoră să fie aici. O delegație condusă de președintele Federației Române de Lupte a venit pentru prima dată și, până acum, este încântată. Din păcate, echipa României nu a putut participa. În doar câteva zile, va începe un turneu de clasament în Croația (n.r. care între timp s-a și disputat și unde Alexandra Anghel a obținut medalia de aur la categoria 76 kg, în timp ce Kriszta Incze a luat bronzul la categoria 65 kg)”.

