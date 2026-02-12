search
Joi, 12 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Un atac cu rachete asupra unei baze militare din sudul Rusiei a provocat un incendiu și evacuarea unui sat

0
0
Publicat:

Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat apropiat, a declarat guvernatorul regiunii Volgograd, Andreş Botcharov.

Un atac cu rachete a provocat un incendiu în Rusia. FOTO: X/@exilenova_plus
Un atac cu rachete a provocat un incendiu în Rusia. FOTO: X/@exilenova_plus

„Unităţile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a scris Botcharov pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe teritoriul unei baze a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotlouban”, a adăugat el.

Guvernatorul a precizat că nu au existat victime civile, dar locuitorii localității vor fi evacuați „pentru a proteja populația civilă de riscul de detonare în timpul stingerii incendiului”. Nu a fost menționată sursa atacului.

În contextul bombardamentelor rusești asupra teritoriului Ucrainei din ultimii patru ani, Kievul trimite periodic drone în Rusia, vizând infrastructura energetică și militară. În regiunea Tambov, guvernatorul Evgueni Pervichev a raportat recent un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară, afectând studenții acesteia.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind pensiile magistraților
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ninge 11 zile fără oprire în România. Pe ce dată vine „furia albă”, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
mediafax.ro
image
După 42 de ani de la marele meci, legenda lui Dinamo a făcut anunțul: “Am suferit extraordinar de mult!”
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
libertatea.ro
image
Două țări au devenit, peste noapte, un obstacol în calea noilor sancțiuni ale UE împotriva petrolului rusesc
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Victor Pițurcă a răbufnit: "Domnul Nimeni nu știe ce vorbește!"
digisport.ro
image
SURSE Numiri iminente la SRI și SIE - Nicușor Dan ia în considerare trei nume
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci în autobuzele şi tramvaiele STB. Mulţi bucureşteni beau apă şi consumă alimente, dar este interzis
playtech.ro
image
Traian Băsescu mai deschide un proces cu statul, după ce și-a luat casa și banii înapoi. Ce se află în spatele noului litigiu
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
digisport.ro
image
Victorii importante pentru Nicușor Dan la Curtea Constituțională: câștigă meciul cu Parlamentul și Guvernul pe 2 legi importante
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer