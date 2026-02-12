Video Un atac cu rachete asupra unei baze militare din sudul Rusiei a provocat un incendiu și evacuarea unui sat

Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat apropiat, a declarat guvernatorul regiunii Volgograd, Andreş Botcharov.

„Unităţile de apărare aeriană ale Ministerului Apărării din Rusia au respins un atac cu rachete care viza teritoriul regiunii Volgograd”, a scris Botcharov pe Telegram.

„Un incendiu a izbucnit în urma căderii de resturi pe teritoriul unei baze a Ministerului Apărării din apropierea satului Kotlouban”, a adăugat el.

Guvernatorul a precizat că nu au existat victime civile, dar locuitorii localității vor fi evacuați „pentru a proteja populația civilă de riscul de detonare în timpul stingerii incendiului”. Nu a fost menționată sursa atacului.

În contextul bombardamentelor rusești asupra teritoriului Ucrainei din ultimii patru ani, Kievul trimite periodic drone în Rusia, vizând infrastructura energetică și militară. În regiunea Tambov, guvernatorul Evgueni Pervichev a raportat recent un atac cu drone ucrainene care a avariat o academie militară, afectând studenții acesteia.